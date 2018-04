Tutto pronto alla stadio Marulla per l’atteso derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro, incontro valido per la 32′ giornata di Serie C



COSENZA – Cosenza contro Catanzaro, rossoblu contro giallorossi, lupi contro aquile. Una gara nella gara, una sfida sentita e attesa che da sempre rappresenta piĂą di tutte la storia del calcio calabrese. Cosenza che non vince il derby in casa dal goal di Alberto Aita nel lontano 6 aprile 1985. Ben 33 anni di attesa che gli oltre 7.000 tifosi che coloreranno lo stadio sperano di cancellare con un successo. Le due formazioni, che si troveranno nuovamente di fronte a distanza di 6 mesi dall’ultimo precedente del Ceravolo che vide il Catanzaro vittorioso per 2 a 1, arrivano alla gara con differenti stati d’animo e di classifica ma entrambe con l’obiettivo dei tre punti.

Le formazioni ufficiali – Fatta eccezione per Pascali che rileva Camigliano, mister Braglia manda in campo la stessa formazione che una settimana fa ha vinto a Castellammare di Stabia. A centrocampo confermatissimi Palmiero, Calamai e Bruccini con Corsi e D’Orazio che agiranno sulle due corsie. In attacco Mungo e Perez. Nel Catanzaro mister Pancaro recupera all’ultimo Letizia che comunque parte dalla panchina. Il tecnico schiera i suoi con una sorta di 3-5-1-1. A centrocampo l’esperienza di Maita e Marin, con Onescu ad agire alle spalle di Infantino che sarĂ l’unica punta.



              Cosenza –   Catanzaro

          Marcatori:Â

PRIMO TEMPO



 32′  – De Giorgi si “vendica” rifilando un buffetto a D’Orazio. Ammonito anche il difensore del CatanzaroÂ

 25′  – Partita nervosissima. D’Orazio “smanaccia” Zanini e viene ammonito

20′ – Lampo del Cosenza che va vicinissimo al vantaggio con Pascali che sfrutta un rimbalzo in area del pallone dopo una mischia a seguito di una punizione, per calciare quasi a botta sicura, Nordi è prodigioso e riesce quasi d’istinto a deviare la sfera

19′ – Primo cambio della gara per il Catanzaro. Si fa male Sabato costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto RiggioÂ

16′ – Partita maschia e molto fallosa continuamente interrotta dal signor Volpi di Arezzo

10′Â –Â Come prevedibile per ora gara praticamente bloccata con le due squadre racchiuse in un fazzoletto di campo

 6′  – Ammoniti Nordi e Mungo per reciproche scorrettezze. Partita subito calda

5′Â –Â Nel frattempo sono arrivati i 500 tifosi del Catanzaro

3′ – Prima conclusione in porta della gara per il Catanzaro. Spighi prova dai 30 metri, tiro centrale che Saracco blocca a terra

1′ – E’ iniziato il derby. Cosenza che in questo primo tempo attaccherĂ verso la curva nord

Cosenza con la classica divisa con maglia rossoblu e pantaloncini blu. Catanzaro in completo bianco

Ecco le due squadre fare il loro ingresso in campo davanti ad oltre 7.500 tifosi. Bellissime le coreografia della Tribuna A e della Curva Sud, grande atmosfera al Marulla

COSENZA CALCIO (3-5-2):  Saracco, Corsi, Idda, Palmiero, Mungo, Perez, Bruccini, Calamai, Pascali, D’Orazio, Dermaku,Â

Panchina:Â Zommers, Ramos, Pasqualoni, Okereke, Boniotti, Baclet, Collocolo, Tutino, Camigliano, Braglia

Allenatore:Â Piero Braglia

US CATANZARO 1929Â (3-5-1-1):Â Nordi, Sabato (19′ Riggio), Maita, Zanini, Infantino, Marin, Gamberetti, Di Nunzio, Onescu, Spighi, De Giorgi

Panchina:Â Marcantagnini, Nicoletti, Cascon, Van Ransbeeck, Cunzi, Rigio, Letizia, Badje, Puntoriere, Falcone, Sepe, Corado

Allenatore:Â Giuseppe Pancaro

Arbitro: Signor Manuel Volpi di Arezzo

Assistenti: Signor Marcello Rossi di Novara e signor Verbano Cusio Ossola

Ammoniti: Nordi (CZ), Mungo (CS), D’Orazio (CS), De Giorgi (CZ)

Espulsi:

Angoli: 0-1

Recupero:

Note: Pomeriggio soleggiato e primaverile su Cosenza. Terreno del Marulla notevolmente migliorato dopo gli ultimi interventi al manto erboso effettuati dalla società . Presenti poco più di 7.500 tifosi. Nel settore ospite anche 500 tifosi giallorossi. Sulle gradinate del Marulla anche 100 studenti dell’istituto “Pascoli” di Catanzaro e quelli dell’Istituto “Zumbini” di Cosenza