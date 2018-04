Derby brutto, falloso e senza acuti. Tra Cosenza e Catanzaro è l’ennesimo pari

Il Cosenza non riesce a sfatare il tab√Ļ “Marulla” e colleziona contro il Catanzaro il solito deludente pareggio. Partita maschia e fallosa con 7 ammoniti ed un espulso.



.

COSENZA – Ancora un pareggio amaro contro¬† il “nemico” Catanzaro che da 33 anni riesce ad uscire imbattuto dal San Vito Marulla.¬†Anche questa volta il Cosenza non √® riuscito¬†a regalare la gioia dei tre punti ai quasi 7.000 tifosi accorsi ad incitare Perez e compagni, che hanno trovato nei giallorossi, autori di una gara totalmente difensiva, un muro insuperabile, mostrando in casa la solita sterilit√† offensiva. E nonostante Braglia nella ripresa abbia totalmente stravolto l’attacco provandole tutte per scardinare la retroguardia del Catanzaro, il goal non √® arrivato. Nell’interno girone di ritorno i rossoblu al Marulla hanno vinto una sola gara (2 a 1 al Matera) e segnato 1 misero goal nella ultime 5 gare disputate davanti i propri tifosi… davvero una miseria

E’ stato un derby brutto, sonnacchioso, molto falloso e continuamente interrotto dal signor Volpi di Arezzo che alla fine ha avuto il suo bel da fare per tenere in pugno la gara.¬†Alla fine si contano ben 7 calciatori ammoniti, un espulso (Onescu nel finale di gara per una brutta entrata) e¬†5 componenti¬†delle due panchine allontanati¬†per proteste. Emozioni? Nessuna. Gli unici acuti di tutta la gara sono del Cosenza che nel primo tempo sfiora il vantaggio con un destro al volo di Pascali deviato ad un miracoloso intervento di Nordi e un “liscio” di Calamai nel secondo tempo che dal dischetto del rigore cicca clamorosamente un pallone servito da Baclet. Per il resto tanta noia e la solita¬†bellissima festa sugli spalti. Ancora una volta a vincere il derby sono stati i tifosi



                                                               

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Cosenza¬† – ¬†¬†Catanzaro¬†0¬†–¬†0

                    Marcatori: 

.

.

.

SECONDO TEMPO



96′ –¬†FINALE DI GARA

94′ –¬†Okereke in corsa, tiro debole tra le braccia di Nordi

¬†93‚Ä≤ ¬†–¬†Espulso Onescu, per una brutta entrata da dietro su Bruccini

90′ –¬†Concessi 4′ minuti di recupero

84′ –¬†Braglia le sta provando tutte. In campo anche Ramos al posto di D’Orazio

82′ –¬†Si gioca solo nella met√† campo del Catanzaro, ma i rossoblu¬†nonostante il gran possesso palla non riescono a costruire azioni fluide ¬†

78′ –¬†Sostituzione Catanzaro. Fuori De Giorgi e dentro Falcone

75′ –¬†Destro di controbalzo di Corsi dalla sua mattonella preferita. Pallone per√≤ che si alza sulla traversa

¬†72‚Ä≤ ¬†–¬†Ammonito Maita

71′ –¬†Occasione goal per il Cosenza. Okereke di forza se ne va a destra e crossa rasoterra per Baclet che dopo aver colpito male riesce comunque a servire un pallone d’oro a Calamai appostato quasi sul dischetto del rigore. Ma il centrocampista rossoblu cicca incredibilmente la sfera e l’azione sfuma

68′ –¬†Replica il Cosenza con un diagonale di Okereke che dopo aver dribblato un difensore calcia dal limite. Tiro ciabattato che finisce sul fondo

67′ –¬†Corado vede Saracco fuori dai pali e prova la conclusione a sorpresa dai 35 metri, pallone fuori

64′ –¬†Doppio cambio ordinato da Braglia che sostituisce Perez con Baclet e Mungo con Okereke

62′ –¬†Cosenza che ha decisamente alzato il proprio baricentro, ma il Catanzaro si difende bene chiudendo tutti i varchi

56′ –¬†Seconda sostituzione nel Catanzaro. Fuori Infantino e dentro Corado

55′ –¬†Bruccini a giro su punizione, pallone deviato dalla barriera che si alza sopra la traversa

48′ –¬†Angolo battuto da Zanini, il pallone finisce¬†sui piedi di Infantino che stoppa e calcia di destro, pallone altissimo sulla traversa

45′ – Riparte la¬†gara al Marulla.¬†C’√® un cambio effettuato¬†dal Cosenza che sostituisce Palmiero con Tutino.¬†



PRIMO TEMPO



49′ –¬†FINALE DI PRIMO TEMPO

45′ –¬†Saranno 4 i minuti di recupero in questo brutto e nervoso primo tempo

43′ –¬†Catanzaro in attacco. Infantino protegge palla di fisico e serve l’accorrente Marin che¬†calcia da posizione decentrata¬†mandando il pallone fuori

36′ –¬†Troppa tensione. Il signor Volpi allontana dalla panchina 3 componenti dello staff tecnico del Cosenza

¬†34‚Ä≤ ¬†–¬†Incredibile ancora uno schiaffo di Infantino a Dermaku¬†che manda su tutte le furie panchina rossoblu che chiedeva il rosso¬†

¬†32‚Ä≤ ¬†–¬†De Giorgi si “vendica” rifilando un buffetto a D’Orazio. Ammonito anche il difensore del Catanzaro¬†

¬†28‚Ä≤ ¬†–¬†Ammonito Idda per gioco falloso

¬†25‚Ä≤ ¬†–¬†Partita nervosissima. D’Orazio “smanaccia” Zanini e viene ammonito

20′ –¬†Lampo del Cosenza che va vicinissimo al vantaggio con Pascali che sfrutta un rimbalzo in area del pallone dopo una mischia a seguito di una punizione, per calciare quasi a botta sicura, Nordi √® prodigioso e riesce quasi d’istinto a deviare la sfera

19′ РPrimo cambio della gara per il Catanzaro. Si fa male Sabato costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto Riggio 

16′ – Partita maschia e molto fallosa continuamente interrotta dal signor Volpi di Arezzo

10′¬†–¬†Come prevedibile per ora gara praticamente bloccata con le due squadre racchiuse in un fazzoletto di campo

¬†6‚Ä≤ ¬†–¬†Ammoniti Nordi e Mungo per reciproche scorrettezze. Partita subito calda

5′¬†–¬†Nel frattempo sono arrivati i 500 tifosi del Catanzaro

3′¬†– Prima conclusione in porta¬†della gara per il¬†Catanzaro. Spighi prova dai 30 metri, tiro centrale che Saracco blocca a terra

1′ – E’ iniziato il derby. Cosenza che in questo primo tempo attaccher√† verso la curva nord

Cosenza con la classica divisa con maglia rossoblu e pantaloncini blu. Catanzaro in completo bianco

Ecco le due squadre fare il loro ingresso in campo davanti ad oltre 7.500 tifosi. Bellissime le coreografia della Tribuna A e della Curva Sud, grande atmosfera al Marulla

‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ-

COSENZA CALCIO¬†(3-5-2):¬†¬†Saracco,¬†Corsi, Idda, Palmiero (45′ Tutino), Mungo (64′ Okereke), Perez (64′ Baclet), Bruccini, Calamai, Pascali, D’Orazio (84′ Ramos), Dermaku

Panchina: Zommers, Ramos, Pasqualoni, Okereke, Boniotti, Baclet, Collocolo, Tutino, Camigliano, Braglia

Allenatore: Piero Braglia

US CATANZARO 1929¬†(3-5-1-1):¬†Nordi, Sabato (19′ Riggio), Maita, Zanini, Infantino (55′ Corado), Marin, Gamberetti, Di Nunzio, Onescu, Spighi, De Giorgi (78′ Falcone)

Panchina: Marcantagnini, Nicoletti, Cascon, Van Ransbeeck, Cunzi, Rigio, Letizia, Badje, Puntoriere, Falcone, Sepe, Corado

Allenatore: Giuseppe Pancaro

Arbitro: Signor Manuel Volpi di Arezzo

Assistenti: Signor Marcello Rossi di Novara e signor Verbano Cusio Ossola

Ammoniti: Nordi (CZ), Mungo (CS), D’Orazio (CS),¬†Idda (CS), De Giorgi (CZ), Infantino (CZ), Maita (CZ)

Espulsi: Onescu (CZ)

Angoli: 2-2

Recupero: 4′ – 6′

Note: Pomeriggio¬†soleggiato e primaverile su Cosenza. Terreno del Marulla notevolmente migliorato dopo gli ultimi interventi al manto erboso effettuati dalla societ√†. Presenti¬†6.452 spettatori (5.357 paganti + 672 abbonati +460 ospiti) per un incasso di 47.212 ‚ā¨. Nel settore ospite anche 500 tifosi giallorossi. Sulle gradinate del Marulla anche 100 studenti dell‚Äôistituto ‚ÄúPascoli‚ÄĚ di Catanzaro e quelli dell‚ÄôIstituto ‚ÄúZumbini‚ÄĚ di Cosenza

Tutte le foto del match realizzate da Marco Belmonte