Nuovo stadio Lorezon. Incontro Oliverio, Manna e Coscarella per l’ok ai lavori

Dopo le dimissioni annunciate domenica pomeriggio e le parole di fuoco contro Comune e Regione sulla querelle stadio Lorenzon, oggi pomeriggio incontro chiarificatore per il numero 1 del Rende Fabio Coscarella che ha incontrato Manna e Oliverio sui lavori al nuovo impianto. Si cerca l’accordo

.

RENDE (CS) – Domenica pomeriggio nubi nerissime sembravano addensarsi sul progetto del Rende Calcio. Il tutto certificato dalla conferenza stampa del presidente del Rende Fabio Coscarella, al termine della gara persa contro il Monopoli, in cui il patron annunciava le sue dimissioni aprendo di fatto una crepa, anche bella grossa, sul futuro di una squadra tornata a giocare nella terza serie del calcio italiano dopo 33 anni, che fin qui ha giĂ in tasca la salvezza e si trova a lottare in piena zona play-off. Dimissioni arrivate non tanto per il momento negativo che sta vivendo la sua squadra (1 punto nelle ultime 5 gare) ma per questioni di “palazzo” e relative al mancato rispetto della scadenza del termine indicato nelle settimane precedenti e alla mancata firma per la costruzione del nuovo “Marco Lorenzon”. Sul banco degli imputati il Comune di Rende e la Regione Calabria.

Oggi pomeriggio però, sembra essere tornato un pò di sereno visto che come comunicato dal club biancorosso in una nota stampa “in un clima costruttivo e sereno si è svolto nel pomeriggio l’incontro tra il Governatore Mario Oliverio, il sindaco di Rende Marcello Manna è il presidente del Rende Calcio Fabio Coscarella. Il chiarimento, fortemente voluto dal Governatore Oliverio, è servito per dipanare alcuni nodi legati alla ristrutturazione dello stadio “Marco Lorenzon”. Alla fine dell’incontro le parti hanno deciso di dare mandato ai tecnici che dovranno, in tempi brevi, individuare le soluzioni ottimali per consentire successivamente di poter apporre la firma sull’accordo di programma quadro giĂ presentato lo scorso mese di dicembre“.

In pratica resta ferma la volontĂ da parte della Regione e del Comune di Rende di proseguire nell’iter, dando seguito a quanto dichiarato dallo stesso Oliverio a dicembre, con la costruzione del nuovo impianto che permetterebbe alla societĂ biancorossa di fare l’atteso salto di qualitĂ e continuare nel progetto Casa Rende.