Inizia un fine settimana all’insegna della stabilitĂ climatica grazie all’espansione dell’anticiclone che dominerĂ su tutto il Mediterraneo. Sole e temperature miti saranno la costante almeno fino a lunedì quando poi torneranno le perturbazioni atlantiche e con esse vento e pioggia

.

COSENZA – Il secondo fine settimana del mese di aprile si annuncia sereno, mite e con i connotati tipici della primavera che sembra aver messo definitivamente in soffitta il freddo e l’inverno, anche se non mancheranno occasioni per nuove piogge e temporali, soprattutto nella prossima settimana, quando giungeranno da ovest diverse perturbazioni atlantiche. Nel frattempo godiamoci un fine settimana di stampo decisamente primaverile e dominato dal sole. Il nucleo di aria fredda che dopo le piogge di giovedì ancora ieri ha portato qualche rovescio isolato, si è definitivamente allontanato verso est, sostituito da una deciso rialzo della pressione per la rimonta dell’alta pressione nordafricana che ha riportato il sole ovunque. Le temperature sono in deciso aumento e su tutta la provincia di Cosenza, proprio tra sabato e domenica, saliranno ancora toccando anche punte di 20/23 gradi.

Come detto il bel tempo ci accompagnerĂ fino all’inizio della prossima settimana, quando poi il sole sarĂ sostituito da instabilitĂ diffusa, piogge ed anche qualche temporale a causa di due vortici di bassa pressione che dopo aver colpito la Spagna e le Baleari punteranno il Mediterraneo e in successiva estensione a tutto il Paese.