Tragedia sul lavoro nei pressi di Capo Colonna. Crolla un muro, muoiono due operai

L’incidente è avvenuto lungo la via che porta alla zona archeologica. I due operai stavano lavorando quando sono stati travolti da un muro di contenimento rimanendo schiacciati. Un terzo operaio è rimasto ferito

.

CROTONE – Un gravissimo incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina a Crotone, lungo via Magna Grecia la strada che costeggia il mare e che porta alla zona archeologica di Capo Colonna. Due operai, uno originario di Isola Capo Rizzuto ed un uomo di origine ucraina, sono morti mentre un terzo operaio è rimasto ferito a causa del crollo di un muro avvenuto all’interno di in un cantiere edile che si stava occupando della ristrutturazione e rifacimento del lungomare. I tre operai stavano lavorando quando sono stati travolti dal muro rimanendo schiacciati. Per i due operai non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Il terzo invece è stato estratto dalle macerie dai Vigili del Fuoco e, ancora in vita, è stato trasportato in ospedale a Crotone.

Le vittime sono Giuseppe Greco, 51 anni, di Isola Capo Rizzuto (Kr), e Kiriac Dragos Petru, 35 anni, cittadino rumeno residente a Rocca di Neto (Kr). L’altro operaio, M.D.M., di 56 anni, anche lui di Isola Capo Rizzuto, e’ rimasto gravemente ferito ed e’ stato trasportato all’ospedale di Crotone: ha una grave frattura al bacino ed ha subito la rottura della vescica. L’operaio e’ stato sottoposto a Tac ed e’ in attesa di essere trasferito all’ospedale di Catanzaro. Gli operai stavano lavorando all’eliminazione di alcuni vecchi manufatti sotto la strada per poter ampliare il lungomare. Il cantiere aveva riaperto da due giorni dopo la pausa pasquale.

Sul posto varie squadre dei vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza l’intera area. “E’ un evento devastante, che mi addolora profondamente. Provo un dolore immenso, indescrivibile. Una giornata tra le piĂš tristi della storia della cittĂ . Una tragedia immane che colpisce tutta la comunitĂ cittadina. Mi stringo al dolore delle famiglie degli operai insieme a tutta la gente di Crotone. Ho giĂ convocato la Giunta Comunale per esprimere pubblicamente il cordoglio della cittĂ nelle forme dovute” dichiara il sindaco Ugo Pugliese che questa mattina si è recato sul luogo della tragedia in viale Magna Grecia.