Rende così fa male, Il Monopoli passa al 93′. Si dimette il presidente Coscarella

Dopo un primo tempo di marca ospite, nella ripresa la¬†squadra di Trocini si vede solo nei primi minuti con una traversa colpita da Goretta. Lo 0 a 0 sembra scritto ma la beffa √® dietro l’angolo e si materializza al 93′ con la rete di Longo che manda ko una squadra in crisi che non sa pi√Ļ vincere. A fine gara le dimissioni del presidente Coscarella e le sue durissime parole



.

RENDE (CS) – Un misero punticino¬†nelle ultime 5 gare, tre sconfitte consecutive, le ultime due collezionate davanti il proprio pubblico. I mal di pancia del Rende si trasformano in crisi nera, nerissima certificata dalla mazzata di questo pomeriggio arrivata per mano di un Monopoli che trova nell’uovo di Pasqua 3 punti pesantissimi¬†arrivati proprio all’ultimo respiro grazie alla rete di Longo in mischia nel¬†terzo¬†dei 4 minuti di recupero e quando la gara sembrava avviata verso un salomonico pareggio, anche se va sottolineato che i pugliesi non hanno rubato nulla, sopratutto per quanto fatto vedere nella prima frazione.

Sconfitta pesantissima che comporta a fine gara anche le dimissioni del presidente Coscarella legata non tanto alla sconfitta di oggi, ma alla querelle¬†del nuovo stadio con il progetto che sembra definitivamente arenato¬†e il durissimo sfogo a fine gara sta tutto nelle sue parole¬†“lascio una squadra¬†sana e virtuosa che vanta anche crediti in Lega. Ma non sono un paperone e non mi va di essere preso in giro, il sogno e l’idea di Casa Rende per me finisce qui. In questa terra quando si prova a fare del bene, succede sempre qualcosa di oscuro e questo non va. Posso pensare che forse diamo fastidio a qualcuno o che questo qualcuno non ha voluto farci decollare. Contro tutto e tutti non posso combattere da solo. In questo modo non si pu√≤ programmare la nuova stagione. Sono sicuro che il sindaco riuscir√† a trovare una persona che sappia portare avanti questo progetto.”

La gara РNon è stata una bellissima gara, quella giocata al Lorenzon, con poche occasioni per entrambe ma da contare sulla punta delle dita. Primi minuti a ritmi blandi con le due squadre che si studiano trotterellando sul campo. Il primo acuto arriva dopo una decina di minuti ed è di marca ospite. Bomber Genchi stacca di testa e manda il pallone a scheggiare la traversa. Pochi minuti dopo ancora i pugliesi in avanti con un diagonale di Mangni che si spegne alla destra del portiere biancorosso. Ci vuole la mezzora di gioco per vedere la prima conclusione del Rende che capita sui piedi di Franco. L’estremo difensore pugliese chiude in uscita su Goretta con il pallone, dopo una carambola, che finisce sui piedi del centrocampista biancorosso che con Brandini fuori dai pali spreca tutto provando il pallonetto. Ne esce però un tiro debole che si spegne tra le braccia del portiere avversario.

Nel secondo tempo si vede un Rende pi√Ļ in palla che nei primi minuti prova ad alzare i ritmi e¬†all‚Äô11 va vicinissimo alla marcatura con un colpo di testa di Goretta che¬†colpisce la traversa. La partita si accende e il Signor De Remigis espelle il massaggiatore Ciatti per protesta nei confronti del guardalinee per un presunto rigore non concesso ai biancorossi dopo una trattenuta di Laaribi. La gara cala di ritmo e dopo la solita girandola di cambi sembra avviarsi verso un giusto 0 a 0. Ma¬†proprio nei minuti¬†di recupero¬†il Rende trova la beffa. Il Monopoli batte un corner, si¬†accende una mischia che diventa fatale¬†quando il pallone finisce sui piedi di¬†Longo bravo a ribattere in rete dopo una scatenacciata¬†di De Brasi quasi sulla linea¬†su un tiro di Bacchetti. Al triplice fischio la festa dei calciatori del Monopoli fa da contraltare alla disperazione del Rende che subisce la quarta sconfitta in sei gare e prolunga la striscia negativa iniziata lo scorso 25 febbraio.

RENDE CALCIO (3-5-2):¬†De Brasi,¬† Sanzone, Cuomo, Marchio, Blaze, Gigliotti (84′ Godano), Laaribi, Franco (67′ Rossini), Viteritti, Goretta (87′¬†Vivacqua), Ferreira (68′¬†Ricciardo)

Panchina: Polverino, Boscaglia, Piromallo, Ricciardo, Rossini, Germinio, Coppola, Felleca, Vivacqua, Godano, Novello, Calvanese

Allenatore: Bruno Trocini

 

SS MONOPOLI 1966 (3-5-2): Bardini, Bacchetti, Mercadante, Ferrara, Bei, Mangni, Longo, Russo (64′ Sarao), Donnarumma (84′ Mavretic), Magni (87′ Minicucci), Genchi (64′¬†Paolucci)

Panchina: Menegatti, Convertini, Benassi, Minicucci, Paolucci, Sarao, Mavretic, Tafa, Eleuteri

Allenatore: Giuseppe Scienza

 

Arbitro: Signor Daniele De Remigis di Teramo

Assistenti: Signor Alfio Conti di Acireale e signor Carmelo di Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto

 

Angoli: 3-5

 

Ammoniti: Longo (M), Goretta (R), Laaribi (R)

 

Recupero: 1’ + 4’