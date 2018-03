Si gioca la 33′¬†giornata di campionato anticipata a questo pomeriggio per le festivit√† della Pasqua. Cosenza in campo al Romeo Menti nella¬†sfida play-off contro la Juve Stabia



.

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) –¬†Dopo l’inatteso pareggio contro il fanalino di coda Akragas, i rossoblu fanno visita alla Juve Stabia. I campani, reduci da 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 gare, nel girone di ritorno hanno scalato posizioni su posizioni in classifica, fino al 5 posto attuale. Per uscire imbattuti dal Romeo Menti servir√† una prestazione di livello ma sopratutto tornare a segnare, cosa che i rossoblu sembrano aver dimenticato visto che nelle ultime 5 uscite solo una volta Perez e compagni hanno messo la palla in fondo al sacco.

Le formazioni ufficiali – Modulo 3 5 2 per Piero Braglia che dopo 3 giornate di squalifica torna a sedersi in panchina. A¬†centrocampo, con Bruccini e Calamai, Palmiero torna titolare dal primo minuto. Confermati sugli esterni Corsi e D’Orazio. Difesa a 3 con Idda, Dermaku e Camigliano preferito a Pascali. In attacco accanto a Perez ci sar√† Mungo. Le vespe allenate dalla coppia Ferrara-Caserta confermano il 4 3 3 che tanto bene sta facendo nelle ultime giornate. A¬†centrocampo intoccabili Viola, Vicente e Mastalli.¬†Il tridente sar√† formato da Simeri, Canotto e Strefezza.

 



                                                          

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Juve Stabia¬† ¬† ¬† –¬† ¬†¬†¬†Cosenza

S.S. JUVE STABIA (4-3-3): Branduani, Marzorati, Nava, Allievi, Vicente, Simeri, Crialese, Viola, Canotto, Strefezza, Mastalli

Panchina:¬†Bacci, Esposito, Severini, Redolfi, Gaye, Matute, Bachini, Berardi, Franchini, Cal√≤, D’Auria, Sorrentino

Allenatore: Ferrara РCaserta

COSENZA CALCIO (3-5-2):  Saracco, Corsi, Idda, Palmiero, Mungo, Perez, Bruccini, Calamai, Dermaku, Camigliano

Panchina: Zommers, Ramos, Pasqualoni, Okereke, Boniotti, Baclet, Collocolo, Tutino, Pascali, Braglia

Allenatore: Piero Braglia

Arbitro: Signor Alessandro Meleleo di Casarano

Assistenti:¬†Signor Mattia Massimino di Cunero e signor Gianluca D’Elia di Ozieri

Note: Pomeriggio velato e primaverile. Terreno del Menti che ricordiamo è in erba sintetica di ultima generazione