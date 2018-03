Cosenza è una Pasqua dolcissima. I rossoblu battono con merito 2 a 1 la Juve Stabia

Prestazione sontuosa dei rossoblu che passano con pieno merito a Castellammare con le reti di Calamai nel primo tempo e di D’Orazio a inizio ripresa. Solo per le statistiche la rete del 2 a 1 siglata da Marzorati a 5′ minuti dalla fine



.

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) –¬†Il Cosenza dimentica in fretta la mezza delusione di una settimana fa contro l’Akragas e brinda al successo pieno passando 2 a 1 sul difficile terreno della Juve Stabia (che nelle ultime 5 gare aveva vinto 4 volte e pareggiato in una). I rossoblu portano a casa 3 punti importantissimi in ottica play-off e lo fanno con pieno merito, al termine di una gara ben giocata e con pochissime sbavature. In campo una squadra attenta, caparbia, volenterosa che¬†ha saputo imbrigliare le manovre offensive delle vespe e¬†colpire nei momenti topici del match. Nel primo tempo, fatta eccezione per un legno scheggiato da Strefezza su un ingenuo errore di Palmiero, sono stati i rossoblu a provare in un paio di circostanze dalla distanza ma senza esito. Poi, al 27′, al termine di una bellissima azione corale con giocate tutte di prima, Bruccini lancia sul filo del fuorigioco Calamai che davanti a Branduani non sbaglia e porta avanti i rossoblu.

In apertura di¬†secondo tempo Dermaku, dimenticato in area di rigore, trova il raddoppio indirizzando¬†in rete¬†un preciso colpo di testa su un corner battuto da Corsi. La Juve Stabia¬†ha un sussulto con Canotto che al 49′ trova la grande parata di Saracco, poi sono ancora i rossoblu a sfiorare il tris¬†ancora su angolo dove prima Idda di testa e poi Perez da due passi non riescono a indirizzare la palla in rete.¬† Il Cosenza controlla senza affanni le sfuriate delle vespe e prova a chiudere definitivamente la gara con un destro di Bruccini al 65′ che sibila di un nulla alla destra di Branduani e un minuto dopo con Calamai che non centro la porta. Poi, a 5 dal termine, Marzorati √® bravo a correggere in rete una punizione in area deviata da Corsi accorciando le distanze. Ma √® l’ultimo acuto di una gara che premia con merito un Cosenza determinato che ora sar√† impegnato nell’atteso derby contro il Catanzaro.



                                                          

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Juve Stabia¬† ¬† ¬† –¬† ¬†¬†¬†Cosenza¬†1¬†–¬†2

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Marcatori: 27′ Calamai, 47′ Dermaku, 85′ Marzorati

.

.

.

SECONDO TEMPO 

94‚Ä≤¬†‚ÄstFINALE DI GARA

¬†93‚Ä≤ ¬†–¬†Franchini frana a terra appena sfiorato da Okereke e chiede il rigore. Per tutta risposta il signor Meleleo di Casarano gli sventola il giallo per proteste

90′¬†–¬†Concessi 5′ minuti di recupero

¬†89‚Ä≤ ¬†–¬†Ammonito¬†Cal√≤¬†per¬†proteste

¬†87‚Ä≤ ¬†–¬†Ammonito¬†proprio il neo entrato Baclet per una brutta entrata

86‚Ä≤¬†–¬†Doppio cambio Cosenza. Fuori proprio Palmiero e Perez e Okerke e Baclet

86‚Ä≤¬†‚ÄstGOAL¬†JUVE STABIA CON MARZORATI. Con il Cosenza momentaneamente in 10 per l’uscita da campo di Palmiero, le vespe ne approfittano e accorciano con Marzorati che si ritrova sui piedi un pallone messo in area su punizione e deviato da Corsi. Sfera che si insacca dopo aver colpito la traversa

83‚Ä≤¬†–¬†Altro doppio cambio per la Juve Stabia che sostituisce Vicente con Cal√≤ e Strefezza¬†con D’Auria

71‚Ä≤¬†–¬†Sostituzione Cosenza. Se ne va Camigliano, al suo posto Pascali

68‚Ä≤¬†–¬†Doppio cambio per la Juve Stabia. Escono Canotto e Viola sostituiti da Sorrentino e Berardi

66′¬†–¬†Ancora un tiro da fuori area per il Cosenza. Questa volta √® Calamai a cercare il tris con il destro, pallone fuori di poco

65′¬†–¬†Grande conclusione di Bruccini dai 20 metri, pallone potente che sibila di un nulla alla destra di Branduani

59′ РBraglia capisce che si possono sfruttare in velocità gli spazi che la Juve Stabia lascia dietro e sostituisce Mungo con Tutino

58′¬†–¬†Partita adesso che si √® letteralmente accesa con la Juve Stabia tutta riversata in avanti e il Cosenza che pu√≤ sfruttare gli spazi per colpire in contropiede

57′¬†–¬†Strefezza ci prova dalla distanza, tiro per√≤ debole e centrale che Saracco blocca

55‚Ä≤¬†‚ÄstPrimo cambio della gara per i padroni di casa. Nava infortunato non ce la fa e viene sostituito da Franchini

53′¬†– Capovolgimento¬†di fronte e Simeri, a tu per tu con Saracco, prova¬† a superare il portiere del Cosenza con un pallonetto che si spegne sul fondo

51′¬†–¬†Altro corner dalla destra e altra grandissima occasione per il Cosenza. Prima¬†Idda di testa e poi Perez¬†da due passi non riescono a trovare il tris

49′ –¬†Grande parata di Saracco che in tuffo vola a deviare una conclusione da dentro l’area di Canotto

47‚Ä≤¬†‚ÄstGOAL¬†COSENZA¬†CON DERMAKU. Angolo battuto dalla destra da Corsi che pesca Dermaku dimenticato¬†in area. Il difensore¬†del Cosenza solo soletto non ha difficolt√† a insaccare di testa il goal del raddoppio¬†

45′ –¬†Riparte la contesa al Romeo Menti. Nessun cambio nell’intervallo



PRIMO TEMPO 

46′ –¬†FINALE DI PRIMO TEMPO

45′ –¬†Ci sar√† 1′ minuto di recupero

42′ –¬†Lampo del Cosenza in ripartenza. Mungo vede e serve in area Perez che non arriva a impattare il pallone per un soffio

40′ – I rossoblu soffrono molto le accelerazioni di Canotto che a destra salta¬†quasi sempre Camigliano

39′ – Azione pericolosa creata dai padroni di casa. Simeri manda sul fondo da due passi un cross rasoterra di Canotto

37′ –¬†Juve Stabia che adesso prova ad alzare il proprio baricentro. Il Cosenza per ora si difende con ordine

33′ –¬†Colpo di testa di Marzorati, pallone debole che Saracco blocca senza alcun problema

27‚Ä≤¬†‚ÄstGOAL¬†COSENZA¬†CON CALAMAI. Bellissima combinazione del Cosenza¬†conclusa con un assist prefetto di Bruccini che mette in porta Calamai partito sul filo del fuorigioco. Il centrocampista rossoblu si presenta davanti Branduani e lo fulmina con un destro rasoterra

17′ –¬†Erroraccio di Palmiero che perde ingenuamente palla sulla trequarti. Ne approfitta¬†Mastalli che avanza e serve in area l’accorrente Strefezza che con¬†il piattone scheggia il palo alla sinistra di Saracco

14′ – Cosenza nuovamente al tiro dalla distanza con Palmiero che lascia partire un bel destro, Branduani √® attento e blocca in due tempi¬†

11′ –¬†Dopo un buon avvio del Cosenza adesso √® la Juve Stabia che¬†prova a manovrare con maggiore decisione, ma la gara resta assolutamente equilibrata

5′ –¬†Destro di Calamai dai 25 metri, pallone alto sulla traversa

3′ –¬†Buona manovra del Cosenza che porta Bruccini al tiro-cross da dentro l’area di rigore,¬†Branduani si allunga e blocca a terra il pallone

1′ – Perez batte il calcio d’avvio. Cosenza che in questo primo tempo attaccher√† da destra verso sinistra

Agli ordini del signor Meleleo di Casarano, Juve Stabia e Cosenza fanno il loro ingresso sul terreno del Menti. Cosenza in campo con la divisa bianca da trasferta. Padroni di casa nel classico completo con maglia a strisce gialloblu e pantaloncini blu

.

———————————————————————————————————————————-

S.S. JUVE STABIA (4-3-3): Branduani, Marzorati, Nava (55′ Franchini), Allievi, Vicente (83′ Cal√≤), Simeri, Crialese, Viola (68′ Berardi), Canotto (68′ Sorrentino), Strefezza (83′ D’Auria), Mastalli

Panchina:¬†Bacci, Esposito, Severini, Redolfi, Gaye, Matute, Bachini, Berardi, Franchini, Cal√≤, D’Auria, Sorrentino

Allenatore: Ferrara РCaserta

COSENZA CALCIO¬†(3-5-2):¬†¬†Saracco,¬†Corsi, Idda, Palmiero (86′ Okereke), Mungo (59′ Tutino), Perez (86′ Baclet), Bruccini, Calamai, Dermaku, Camigliano (71′ Pascali)

Panchina: Zommers, Ramos, Pasqualoni, Okereke, Boniotti, Baclet, Collocolo, Tutino, Pascali, Braglia

Allenatore: Piero Braglia

Arbitro: Signor Alessandro Meleleo di Casarano

Assistenti:¬†Signor Mattia Massimino di Cunero e signor Gianluca D’Elia di Ozieri

Ammoniti:  Baclet (C), Calò (J), Franchino (J)

Espulsi: 

Angoli: 6-4

Recupero:¬†1′ – 5′

Note: Pomeriggio velato anche se non freddo. Terreno del Menti in erba sintetica¬†di ultima generazione in perfette condizioni. Presenti un migliaio di spettatori con una ventina di tifosi del Cosenza sistemati nel loro settore. Prima del fischio di inizio all’ex tecnico delle vespe¬†Piero Braglia √® stata consegnata una targa ricordo