Meteo Cosenza: qualche pioggia a Pasqua, salva la pasquetta con tanto sole

Una perturbazione di origine atlantica porterà rovesci oggi e in parte domani giorno di Pasqua. Nel pomeriggio deciso miglioramento anche se le temperature scenderanno di diversi gradi. Lunedì di pasquetta bel tempo ovunque, tanto sole e clima gradevole ma non sarà caldo

COSENZA – Si apre il fine settimana pasquale e possiamo delineare, dal punto di vista meteorologico, quelle che saranno le giornate di sabato, domenica e lunedì. Dopo aver mostrato il suo lato più capriccioso per diversi giorni, con tempo decisamente instabile e freddo, piogge, temporali, mareggiate e tanta neve sui rilievi, da martedì la primavera è tornata in auge, facendoci vivere giornate tutto sommato miti e all’insegna del sole. Questo grazie all’espansione dell’anticiclone che è riuscito a proteggere la Calabria dall’arrivo di perturbazioni. Ma proprio l’anticiclone subirà un temporaneo indebolimento e una perturbazione atlantica, al cui seguito affluirà aria decisamente più fresca, riuscirà a raggiungere l’Italia nella giornata di oggi. E dopo aver colpito il nord Italia e il centro, piogge e rovesci colpiranno dal pomeriggio anche i versanti tirrenici della provincia di Cosenza. E dopo un temporaneo aumento, causato dal vento di Scirocco, le temperature dal pomeriggio subiranno un deciso calo. Non è escluso anche qualche fiocco di neve a quote superiori ai 1.200/1.400 metri sui rilievi.

Per QuiCosenza le previsioni meteo per il weekend e la prossima settimana a cura del Colonnello Mario Giuliacci

Domenica di Pasqua fresca e con qualche rovescio. Pasquetta con il sole

Come detto la perturbazione attraverserà rapidamente la Penisola sotto la spinta dell’anticiclone, tant’è che la giornata di domani, seppur con rovesci sparsi e ancora qualche piovasco sui versanti tirrenici sopratutto nella prima parte, tenderà al bel tempo dal pomeriggio. Ma anche se dovessimo passare il giorno di Pasqua al chiuso tra le pareti di casa, le cose miglioreranno decisamente per il lunedì dell’Angelo, giornata tradizionalmente legata alle gite fuori porta, alle scampagnate con gli amici ed ai picnic all’aperto. Il sole la farà da padrone per tutto il giorno e le temperature, in risalita, saranno gradevoli, anche se non ci sarà nessuna ondata di caldo. Bel tempo che proseguirà anche nella prossima settimana.Â

