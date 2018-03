Rende continua il periodo nero. Trapani corsaro al Lorenzon con Pagliarulo

Nuovo ko per i biancorossi battuti in casa dal Trapani che passa con la rete siglata in apertura di match da Pagliarulo. Non basta l’impegno e la buona volontĂ contro l’esperienza e l’astuzia dei siciliani che portano a casa i tre punti con il minimo sforzo… e continuano a volare



.

RENDE – Era una gara di quelle veramente difficili per il Rende, visto che al Lorenzon arrivava la seconda della classe, in uno straordinario momento di forma fisica e psicologica e reduce da sei vittorie e due pareggi nelle ultime otto gare. Di contro una squadra, quella di Trocini, apparsa in calo e senza successo da 4 turni. In piĂą il match si è fatto subito difficile per i biancorossi, andati sotto dopo appena 5′ minuti per la rete realizzata da Pagliarulo, bravo insaccare di testa un preciso cross di Visconti e che ha permesso così al Trapani non solo di portare a casa la vittoria, ma di gestire il match a proprio piacimento, non permettendo praticamente mai al Rende di costruire gioco e azioni da rete sopratutto nella ripresa, quando i biancorossi sono stati letteralmente imbrigliati a centrocampo, mentre nella prima frazione almeno un paio di conclusioni in porta sono arrivate, compresa una mezza traversa di Marchio su un tiro cross. Rende al secondo ko consecutivo dopo la sconfitta esterna contro la Sicula Leonzio e che colleziona la 5 gara senza successo. I biancorossi non vincono oramai da 1 mese esatto (0 a 1 a Catanzaro).

Primo Tempo, goal lampo di Pagliarulo

Trocini fa accomodare in panchina il tandem d’attacco visto nella partita contro la Sicula e sceglie Vivacqua e Rossini. Ma come detto la partita inizia subito in salita per i biancorossi che dopo appena cinque minuti vanno in svantaggio. Sul primo calcio d’angolo della gara per i granata la palla finisce dalla le parti di Visconti, bravo a rimetterla subito al centro dell’area dove Pagliarulo beffa De Brasi di testa. Sono sempre gli ospiti a rendersi pericolosi con una doppia occasione: prima Polidori dal vertice dell’area e poi Palumbo da fuori area provano a chiudere la gara ma De Brasi si salva con due prodezze. Il primo squillo dei padroni di casa arriva sul finire di primo tempo con Marschio che dalla sinistra prova a mettere in area un pallone che alla fine diventa una conclusione che colpisce la parte alta della traversa. Rende ancora pericoloso con una Circa 20 tifosi ospiti conunizione di Laaribi che prova a piazzare all’angolo basso ma Furlan intuisce e devia in angolo.

Secondo tempo, Il Rende sbatte contro un muro La ripresa ricomincia con gli stessi ventidue della prima frazione. Subito Trapani nuovamente pericoloso con una bella azione di Marras che scheggia il legno su un destro a giro dopo un tunnel a Marchio. Ci si aspetta la reazione del Rende, ma il Trapani è bravissimo ad imbrigliare la manovrea dei biancorossi che in pratyica in tutto il secondo tempo non riescono a creare nemmeno un’occasione da rete, complice anche un terreno di gioco sempre piĂą pesante. Finisce con la festa degli ospiti che restano al secondo posto a braccetto con il Catania che vince contro la Paganese. Il Rende resta al 7 posto a quota 43 punti

RENDE CALCIO (3-5-2): De Brasi, Viteritti (Felleca, 40St), Sanzone, Marchio, Gigliotti (Ricciardo 40St), Rossini, Franco, Vivacqua (Goretta, 13St), Porcaro (Allan, 13’ St), Laaribi (Ferreira, 25’St), Cuomo.

Panchina: Polverino, Boscaglia, Piromallo, Ricciardo, Goretta, Germinio, Coppola, Felleca, Blaze, Godano, Novello, Ferreira.

Allenatore: Bruno Trocini

TRAPANI (3-5-2): Furlan; Fazio, Pagliarulo, Drudi; Marras (Caninno, 45+ St), Scarsella, Corapi (Steffè, 31’ St), Palumbo, Visconti; Evacuo, Polidori (Murano, 21St)

Panchina: Pacini, Ferrara, Rizzo, Bastoni, Murano, Dambros, Steffè, Canino, Girasole, Campagnacci, Minelli, Aloi.

Allenatore: Alessandro Calori

Arbitro:Â Signor Ilario Guida di Salerno

Assistenti: Signor Alessandro Lombardi di Castellammare di Stabia e signor Rosario Caso di Nocera Inferiore

Angoli: 2-3

Ammoniti: Drudi (T), Steffè (T)

Recupero: 2’ + 6’

Note: Pomeriggio invernale, pioggia battente e manto erboso del Lorezon appesantito. presenti 523 spettatori (Circa 20 tifosi ospiti) con ed un incasso di 675€.Â