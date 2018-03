Le ricette dello chef – Tortino di polenta, salsiccia e N’duja

Questa settimana voglio unire in gastronomia l’Italia , useremo un prodotto tipico e caratterizzante del nord e un povero ma molto apprezzato del Sud. Sto parlando della polenta e della N’duja , uniremo insieme per realizzare un tortino aromatizzato alla n’duja con sopra uno spezzatino di salsiccia

 I ngredienti per 4 personeÂ

50 grammi di polenta valsugana precotta

1 cucchiaio di caffè di n’duja

20 cl di passata di pomodoro

2 spicchi di salsiccia fresca

sale e pepe q.b

Preparazione:

Iniziamo la nostra ricetta prendendo la salsiccia e sbricioliamola , mettiamola in una padella antiaderente e cuociamola per qualche minuto , dopo di che uniamo la passata di pomodoro e un po’ di acqua , lasciamo cuocere il tutto a fuoco moderato per circa 20 minuti

Nel frattempo prendiamo una pentolina e mettiamo al suo interno 30 cl di acqua e portiamola ad ebollizione , dopo di che mettiamo al suo interno la polenta e con l’aiuto di una frusta giriamo energicamente per qualche minuto , aggiungiamo la n’duja e giriamo per altri 5 minuti .

Quando vediamo che la polenta e pronta aggiustiamo di sale e dividiamo in quattro coppette di alluminio.

Facciamo raffreddare la polenta a questo punto prendiamo un piatto mettiamo al cento il nostro tortino e sopra il pomodoro con la salsiccia , che precedentemente avevamo riscaldato .

Un po di prezzemolo sopra e il nostro piatto è pronto per essere degustato.

Abbinamento con i vini italianiÂ

Io abbinerei con questo piatto con un buon vino rosso di buona struttura essendoci la salsiccia io consiglio un Barbera d’Asti DOC per me il giusto abbinamento.