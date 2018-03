Si sblocca Perez e il Cosenza passa a Fondi. Super Saracco para un rigore a Lazzari

Vittoria fondamentale per i rossoblu che dopo 7¬†giornate di astinenza tornano al successo battendo il Fondi per 1 a 0 grazie alla prima¬†rete in campionato di Perez al 58′. Dopo un goal divorato da Mungo, decisivo nel primo tempo Saracco che para un calcio di rigore a Lazzari



.

FONDI (LT) – Dopo due mesi e 7 gare senza successo e con un solo e striminzito goal realizzato nelle ultime 4, il Cosenza torna finalmente al successo battendo al “Purificato” il Fondi per 1 a 0 al termine di un match giocato bene nel primo tempo e dominato nella ripresa¬†nonostante¬†le solite sofferenze di troppo e gli immancabili clamorosi errori sotto porta. Decisiva la rete siglata da Perez (appena entrato in campo al posto di Baclet) al 58′ che sul filo del fuorigioco controlla un pallone calciato da Calamai e deviato dalla difesa di casa e con un destro rasoterra fa secco Elzaj.¬†Quello contro i laziali si preannunciava come un vero e proprio¬†match spartiacque per rimanere aggrappati alla zona play-off e provare a rilanciarsi in classifica anche in vista del match di domenica al Marulla contro il fanalino di coda Akragas. E i rossoblu questa volta non hanno¬†fatto cilecca, anche se a togliere le castagne dal fuoco pi√Ļ che la prima rete in campionato di Perez √® servito anche un super Saracco che a met√† primo tempo ha parato un calcio di rigore a Lazzari concesso per fallo di mani in area di Pascali, dopo che a inizio gara Mungo si era divorato il goal del vantaggio.

Primo tempo: Mungo che errore! E Saracco para un rigore a Lazzari

Non sono trascorsi nemmeno¬†5′ minuti e il Cosenza¬†getta alle ortiche una palla goal colossale. Baclet a centrocampo quasi alla cieca lancia lungo in avanti trovando¬†Mungo che in velocit√† brucia due difensori e si presenta tutto solo davanti ad¬†Elezaj superato da un tocco morbido che per√≤ non inquadra la porta e si spegne sul fondo uscendo di un nulla. Passano 4 minuti e¬†su una rovesciata in area di Baclet,¬†Ramos si avventa sulla sfera insaccando ma su segnalazione dell’assistente la rete viene annullata per un dubbio fuorigioco. La replica dei laziali √® di Lazzari che servito in area di rigore spara alto da ottima¬†posizione. I ritmi del match si mantengono alti anche perch√© le due squadre giocano a viso aperto. Ma √® sempre il Cosenza a creare i maggiori pericoli. Al 25′ altra buona incursione con Okereke,¬†che si¬†smarca¬†tra le linee e conclude con un destro ad incrociare¬†che finisce¬†sull’esterno della rete. Alla mezzora esatta¬†lo stesso Okerke in tuffo non riesce a correggere in rete un tiro cross di Ramos ma sul capovolgimento di fronte Pascali, scivolando, tocca con una mano un pallone crossato in area da Vastola. il signor Camplone indica gli 11 metri. Dal dischetto si incarica della battuta Lazzari, ma Saracco intuisce e con un tuffo alla sua destra riesce e deviare in angolo. Scampato il pericolo i rossoblu chiudono in attacco la prima frazione che termina comunque senza reti.

Secondo tempo: si sblocca Perez, ma sotto porta sbagliamo troppo

La ripesa si apre con Tutino e Palmiero¬†al posto di Okerke e Mungo e dopo 10 minuti Perez e D’Orazio per Baclet e Ramos.¬†I quattro¬†cambi sortiscono subito effetti, perch√©¬†in campo si vede un Cosenza ancora pi√Ļ aggressivo e propositivo che spinge sull’acceleratore schiacciando il Fondi nella propria met√† campo alla ricerca del vantaggio che arriva al 58′ proprio con Perez, in campo da nemmeno un minuto. L’attaccante, sul filo del fuorigioco, controlla una sfera calciata da¬†Calamai e deviata dalla difesa del Fondi e con un¬†destro rasoterra buca Elezaj facendo passare la sfera sotto le gambe e porta avanti i rossoblu che potrebbero raddoppiare al 3 minuti dopo, ma Maldini √® miracoloso a intercettare con il corpo un tiro a botta sicura di Tutino da dentro l’area. Al 68′ Ghinassi, lasciato solo in area piccola, su corner battuto da Lazzari¬† grazia Saracco mandando fuori un colpo di testa. Meno pericoloso il sinistro a giro di Adessi che¬†dal limite non inquadra la porta. A poco pi√Ļ di 5′ dal termine Vastola si aggrappa ingenuamente alla maglia di Tutino e si becca il secondo giallo lanciando il Fondi in 10.¬†Bruccini, su assist di Tutino, va vicino al raddoppio con un tiro deviato che¬†esce di pochissimo alto sulla traversa. Fanno peggio prima Perez, che sull’uscita sbagliata di Elezaj si divora un goal fatto mandando incredibilmente fuori e poi Palmiero che non riesce a gestire un contropiede 5 contro 2. Ma dopo 4′ minuti di recupero si pu√≤ finalmente esultare per il successo ritrovato dopo oltre due mesi.



                                                

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Racing Fondi¬† ¬† ¬†–¬† ¬†¬†Cosenza 0-1

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Marcatori: 58′ Perez

RACIGN FONDI (4-3-3):¬†Elezaj, Ghinassi, Maldini (75′ Ciotola), Addessi (91′ Sakaj), De Martino, Mastropietro (62′ Nol√®), Vastola, Lazzari, Polverini, Corvia, Paparusso (91′ Pompei)

Panchina: Cojocaru, Pompei, Pezone, Guarnieri, Galasso, Stikas, Mangraviti, Ciotola, Nolè, Sakaj

Allenatore: Stefano Saderra

COSENZA CALCIO¬†(3-4-3):¬†¬†Saracco,¬†Corsi, Idda, Mungo (45′ Palmiero), Ramos (56′ D’Orazio), Okereke (45′ Tutino), Baclet (56′ Perez), Bruccini, Calamai (72′ Trovato), Pascali, Dermaku

Panchina: Quintiero, Palmiero, Mungo, Ramos, Pasqualoni, Boniotti, Bacelt, Trovato, Braglia

Allenatore: Piero Braglia

Arbitro: Signor Giacomo Camplone di Pescara

Assistenti: Signor Thomas Ruggieri di Pescara e signor Francesco Ciancaglini di Vasto

Ammoniti:  Pascali (C), Okerke (C), De Martino (RF), Vastola (RF), Palmiero (C)

Espulsi: Vastola (RF)

Angoli: 3-5

Recupero:¬†0′ – 4′

Note: Pomeriggio velato e freddo ma senza pioggia. Terreno del Purificato in¬†perfette condizioni. Presenti poco pi√Ļ di 350 spettatori con una trentina di tifosi del Cosenza sistemati nella tribuna a loro¬†riservata. Espulso nel primo tempo dalla panchina un tesserato del Fondi per proteste. Al 33′ Saracco para un calcio di rigore a Lazzari.