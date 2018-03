Tragico incidente mortale a Belvedere, uomo investito e ucciso da un treno

Una persona ha perso la vita questa sera travolta da un treno in transito mentre attraversava i binari vicino la stazione di BelvedereÂ

Belvedere (CS) – Un tragico incidente è avvenuto in serata tra Belvedere Marittimo e Bonifati, nei pressi della località turistica di Calabaia, sul litorale tirrenico cosentino. Per cause in corso di accertamento un uomo sarebbe stato investito e ucciso da un convoglio ferroviario. Dalle prime indiscrezioni, si apprende che l’uomo avrebbe tentato di oltrepassare i binari. Ma proprio in quel momento sarebbe sopraggiunto il treno che lo avrebbe travolto trascinandolo per diversi metri. Per lui non ci sarebbe stato, purtroppo, nulla da fare. Sul posto la polizia ferroviaria, i carabinieri e i sanitari del 118.

Al momento, fanno sapere i tecnici di RFI, la circolazione ferroviaria fra Diamante e Capo Bonifati, sulla linea Sapri РPaola, ̬ sospesa dalle 21.15.