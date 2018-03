Rende, nuovo ko esterno. La Sicula passa con l’eurogoal di Esposito e supera il Cosenza

Seconda sconfitta esterna consecutiva per i biancorossi apparsi spuntanti in attacco e puniti dal bellissimo goal di Esposito sul finale di primo tempo. Nella ripresa i siciliani colpiscono anche un legno con Bollino e reggono con pochi affanni allo sterile assedio degli uomini di Trocini



Lentini (SR) – Continua il momento no del Rende che torna sconfitto anche dalla trasferta di Lentini dove un’ottima Sicula Leonzio¬†si impone per 1 a 0¬†grazie alla¬†rete realizzata da Esposito sul finale di primo tempo che fa secco De Brasi con un potente destro che si insacca nell’angolo. Vittoria che permette ai siciliani di superare in classifica il Cosenza, impegnato domani pomeriggio contro il Racing Fondi, portandosi a quota 38 punti. Sicula Leonzio¬†decisamente pi√Ļ in palla che pu√≤ recriminare anche per un palo colpito da Bollino a inizio secondo tempo¬†e sulla susseguente parata di DeBrasi bravo a dire no al tap-in di Arcidiacono.¬†Biancorossi che invece hanno creato pochissimo in zona goal, mettendo in difficolt√† la Sicula Leonzio solo su calcio piazzato e con qualche mischia in area.

Primo tempo: Sicula avanti con un gran goal di Esposito

Dopo¬†un goffo “liscio” di Ferreira in area di rigore a inizio gara, la prima conclusione in porta arriva all’11’¬†ed √® della Sicula.¬†Arcidiacano batte una punizione a giro dal vertice dell’area¬†deviata quasi sulla linea dalla testa¬†di Panbianchi. Sul capovolgimento di fronte¬†ripartenza fulminea¬†del Rende con¬†Ferreira che se ne va a destra e serve in area un pallone d’oro per l’accorrente¬†Rossini¬†che¬†calcia dal limite, trovando la provvidenziale deviazione in angolo sul ripiegamento di Petermann. Sono comunque i siciliani a menare le danze nella prima parte: al 27′ un bel sinistro di Pettermann dalla distanza¬†chiama De Brasi¬†alla parata a terra. Dopo la mezzora il¬†Rende sembra controllare¬†meglio le sfuriate dei siciliani ma al 40′¬†si addormenta e la Sicula passa in vantaggio.¬†Errore della difesa biancorossa che perde ingenuamente palla sulla trequarti, ne approfitta Esposito che prima salta secco un difensore del Rende e poi lascia partire un bellissimo destro a incrociare che toglie le ragnatele dal sette dove De Brasi non pu√≤ nulla. Si va al riposo con i siciliani avanti.

Secondo tempo: sterile assedio dei biancorossi

Sale il pressing del Rende che per√≤ si espone al contropiede dei padrini di casa. Al 49′ Laaribi scodella in area una punizione della trequarti, Rossini di testa fa sponda per Ferriera anticipato d’un soffio dall’uscita di Narciso. Ma passano due minuti e la Sicula costruisce due occasioni colossali: la prima se la crea Bollino¬†che conquista di forza¬†un pallone al limite dell’area e con un sinistro a giro colpisce in pieno il palo¬†alla destra¬†di¬†un immobile De Brasi. Sulla ribattuta del montante, si avventa sulla sfera Arcidiacono, ma sua sua¬†conclusione¬†√® murata dall’uscita disperata del portiere biancorosso che evita il raddoppio. Al 60′ si rivede il Rende in avanti: Ferreria riceve in area e fa da sponda per Ricciando, ma la sua girata da ottima posizione termina alta sulla traversa. Trocini cambia 4 giocatori ma la sua squadra, nonostante la pressione offensiva, non riesce quasi mai a liberare l’uomo al tiro. All’80’ una provvidenziale uscita di Narciso evita l’intervento in scivolata di Rossini mentre, proprio al 90′, il portiere di casa blocca senza problemi un destro a giro su punizione di Franco.

SICULA LEONZIO¬†(4-3-3):¬†Narciso, Squillace, Arcidiacono (87′ Pollace), Esposito, Foggia (83′ Lescano), Bollino, Camilleri, De Rossi, Aquilanti, Marano (83′ D’Angelo), Petermann (87′ Dav√¨)

Panchina:¬†Ciotti, Pollace, Giuliano, Monteleone, Russo, De Felice, Granata, Cozza, Dav√¨, Gammone, D’Angelo, Lescano

Allenatore: Aimo Diana

RENDE CALCIO (3-5-2):¬†De Brasi,¬†Godano (63′ Viteritti), Panbianchi, Germinio, Gigliotti (85′ Actis Goretta), Ricciardo, Rossini, Blaze (63′ Felleca), Laaribi (63′ Franco), Cuomo, Ferreria (74′ Vivacqua)

Panchina: Polverino, Boscaglia, Marchio, Ricciardo, Piromallo, Actis Goretta, Sanzone, Coppola, Franco, Porcaro, Vivacqua, Viteritti, Felleca

Allenatore: Bruno Trocini

Arbitro: Signor Fabio Natilla di Molfetta

Assistenti: Signor Laudato di Taranto e signor De Chirico di Barletta

Ammoniti: Germinio (R), Laaribi (R), Camilleri(S)

Espulsi:

Angoli: 5-3

Note:¬†Pomeriggio¬†soleggiato ma molto ventoso a Lentini. Terreno dell’Angelino¬†Nobile¬†in buone condizioni. Presenti poco pi√Ļ di 800 spettatori con una decina di tifosi del Rende