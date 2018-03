Un lampo di Saraniti regala il successo al Lecce, ma il Cosenza schiuma rabbia

Partita condizionata dal terreno di gioco ridotto un pantano e decisa da una rete di Saraniti a poco pi√Ļ di 15′ minuti dalla fine che ha scatenato le furibonde proteste del Cosenza. La posizione dell’attaccante √® apparsa¬†in fuorigioco. Rossoblu alla settima gara senza successo



COSENZA – Un goal del capocannoniere Saraniti al 74′ regala tre punti¬†di platino al Lecce che batte il Cosenza (alla settima gara senza successo) allunga in classifica¬†e vede la serie B davvero ad un passo. Ma il Cosenza ha molto da recriminare, non solo per aver subito goal nell’unico tiro in porta di tutta la gara, ma anche¬†perch√® l’attaccante giallorosso, al momento di concludere a rete, √® apparso in posizione di fuorigioco. Inutili per√≤ le proteste dei calciatori e di tutto lo stadio, visto che il signor Amabile ha convalidato la rete.

Della gara alla fine c’√® poco da commentare, visto che per tutti i 90 e passa minuti si √® giocato su un terreno ai limiti della praticabilit√† per la pioggia caduta incessante. A dire i vero le uniche due azioni pericolose sono di marca rossoblu. Nel primo tempo¬†Camigliano, servito in area da Bruccini, si coordina ma la sua volet termina alta. Nel secondo tempo, eccezion fatta per la rete di bomber Saraniti (arrivato al 13 sigillo personale), bravo comunque ad uncinare la sfera, girarsi e fare secco Saracco con un rasoterra, l’unica conclusione in porta √® un piatto di Calamai dal limite salvato in angolo da Perucchini. Da segnalare a fine gara attimi concitati in campo e fuori con il Cosenza furente di rabbia per una sconfitta immeritata che premia oltremodo gli ospiti che portano a 7 i punti di vantaggio sul Catania secondo in classifica.



                                                               

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Cosenza¬† ¬† ¬†–¬† ¬†¬†¬†Lecce¬†0¬†–¬†1

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Marcatori: 74′ Saraniti

SECONDO TEMPO



96′ –¬†FINALE DI GARA

91′ –¬†Saranno¬†6 i minuti di recupero

90′¬†– Cambio per il Cosenza, fuori Calamai per Mungo

89′ –¬†Punizione per il Cosenza. D’Orazio in area per Idda colpo di testa fuori

85′ –¬†Cosenza tutto riversato¬†in attacco alla ricerca del pari

81′¬†–Doppio cambio nel Lecce. Fuori Saraniti e Ciancio e dentro Lepore e Di Matteo

80′ –¬†Perez per due volte chiama Perucchini al miracolo, ma l’attaccante rossoblu era in fuorigioco¬†

75′¬†–¬†Cambio Cosenza. Fuori Camigliano e dentro Baclet

74′¬†–¬†GOAL¬†LECCE con Saraniti. Cross di Arrigoni, pallone deviato che finisce sui piedi di¬†Legittimo che serve Saraniti in area. L’attaccante stoppa, si gira e fulmina Saracco. Veementi per√≤ e proteste dei calciatori rossoblu per la posizione di Saraniti apparsa in netto offside

71′ –¬†¬†D’Orazio batte un angolo, Perucchini in tuffo anticipa l’intervento di Perez

66′ –¬†¬†Nonostante le pessime condizioni del campo il Lecce prova ad alzare¬†il baricentro costringendo il Cosenza sulla difensiva

64′¬†– Secondo¬†cambio nel Lecce. Fuori Torromino e dentro Di Piazza

63′¬†–¬†Cambio anche nel Cosenza. Se ne va Okereke sostituito da Trovato. Rossoblu che tornano al 3 5 2

58′¬†– Primo cambio della gara per il Lecce. In campo Tabanelli al posto di Tsonev

52′ –¬†¬†Calamai riceve al limite dell’area e di piatto prova a indirizzare il pallone nell’angolo basso. Perucchini in tuffo devia in angolo

45′ –¬† Riparte la contesa al Marulla. Nessun cambio nell’intervallo

PRIMO TEMPO



47′ –¬†FINALE DI PRIMO TEMPO

45′ –¬†¬†Saranno 2 i minuti di recupero

45′ –¬†¬†Dall’altra parte D’Orazio scodella per Idda¬†che in tuffo riesce solo a sfiorare la sfera che si spegne sul fondo

44′ –¬†¬†Cross di Ciancio dalla destra per la testa di Mancosu che anticipa¬†Pascali ma Saracco √® attento e blocca a terra il pallone

36′ –¬†¬†Succede poco al Marulla anche perch√©¬†le condizioni del terreno continuano a peggiorare con la pioggia che cade incessante da inizio¬†gara

27′ –¬†¬†Sulla susseguente punizione¬†Bruccini pesca¬†Camigliano in area che calcia al volo da ottima posizione, pallone alto sulla traversa

¬†26′ –¬†Ammonito Arrigoni per un fallo su Tutino

17′ –¬†¬†Con il campo pesantissimo si tentano conclusioni dalla distanza come nel caso di Armellino che prova a sorprendere¬†Saracco calciando addirittura¬†dai 30 metri, pallone fuori ¬†

14′ –¬†¬†Capovolgimento di fronte e proteste rossoblu per un atterramento in area di Tutino.¬†¬†Amabile fa segno di proseguire

13′ –¬†¬†Prima conclusione in porta della gara ed √® del Lecce. Torromino riceve sui 25 metri¬†e scarica un destro che finisce altissimo

8′ –¬†¬†Torna a cadere fitta la pioggia con le due squadre che hanno molta difficolt√† nel controllo della sfera

6′ –¬†Il Lecce batte tre angoli consecutivi, nulla di fatto

2′ –¬†Prime battute di gara e terreno del Marulla che appare molto appesantito dalla pioggia. La parte pi√Ļ penalizzata √® la met√† campo sotto la Nord

1′ – Il signor Amabile di Vicenza fischia l’inizio del match. Cosenza che in questo primo tempo attaccher√†¬†verso la curva sud

Le due squadre fanno capolino dal tunnel degli spogliatoti davanti a poco pi√Ļ di 1.200/1.400 spettatori. Cosenza in campo con la classifica divisa con maglia a strisce orizzontali rossoblu e pantaloncini blu. Lecce in completo bianco

COSENZA CALCIO¬†(3-4-3):¬†¬†Saracco,¬†Corsi, Idda, Perez, Okereke (63′ Trovato), Bruccini, Calamai (91′ Mungo), Tutino, Pascali, D’Orazio, Camigliano (75′ Baclet)

Panchina: Quintiero, Palmiero, Mungo, Ramos, Pasqualoni, Boniotti, Bacelt, Trovato, Braglia

Allenatore: Piero Braglia

US LECCE¬†(4-3-1-2):¬†¬†Perucchini, Mancosu, Cosenza, Arrigoni, Torromino (64′ Di Piazza), Marino, Tsonev (58′ Tabanelli), Ciancio (81′ Di Matteo), Arnmellino, Legittimo, Saraniti (81′ Lepore)

Panchina: Chironi, Centoze, Di Matteo, Costa Ferreira, Di Piazza, Lepore, Valeri, Tabanelli, Caturano, Gambardella, Persano, Selasi

Allenatore: Fabio Liverani

Arbitro: Signor Daniel Amabile di Vicenza

Assistenti: Signor Matteo Michieli e signor Gianluca Sartori di Padova

Ammoniti:  Arrigoni (L)

Espulsi: 

Angoli: 4-6

Recupero:¬†2′ –¬†

Note: Serata fredda e ventosa con la pioggia caduta in modo intenso per tutto il pomeriggio su Cosenza e anche durante la gara. Terreno del Marulla in pessime condizioni. Presenti 1.651¬†spettatori (906 paganti + 672 abbonati ) per un incasso di 7.538 ‚ā¨. Nel settore ospiti anche 68 tifosi del Lecce

