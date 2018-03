Messa in archivio, non senza rimpianti, la sfida di Coppa Italia contro la Viterbese, il Cosenza¬†scende in campo al Marulla contro la capolista Lecce nel big match della 30′ giornata di campionato



.

COSENZA – Posticipata a questa sera, causa fiera di San Giuseppe, la gara tra Cosenza e Lecce √® l’atteso posticipo della 30′ giornata. Di fronte i rossoblu a caccia¬†del successo che manca in campionato da ben 6 turni e la capolista Lecce, lanciata verso la promozione in serie B che guida la classifica con ben 60 punti. Una sfida difficile e delicata per Perez e compagni che occupano il 9 posto in classifica ed hanno l’assoluta necessit√† di non perdere ulteriori posizioni in graduatoria per non uscire fuori dalla zona play-off.

Le formazioni ufficiali – Mister Braglia, che seguir√† la gara dalla tribuna perch√© squalificato, conferma il 3 4 3 visto in coppa mercoled√¨. Squalificato Dermaku, davanti a Saracco i tre di difesa sono¬†Camigliano, Idda e Pascali. A centrocampo recuperato Bruccini che agir√† con Calamai. Sugli esterni D’Orazio e Corsi. In avanti tridente con Perez, Tutino e Okereke.¬†Liverani¬†schiera¬†il suo Lecce con il collaudato 4-3-1-2. Mancosu, bestia nera del Cosenza,¬†agir√† dietro la coppia di attaccanti formata da Torromino (preferito a Di Piazza) e Saraniti.



                                                               

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Cosenza¬† ¬† ¬†–¬† ¬†¬†¬†Lecce

                    Marcatori: 

.

.

.

PRIMO TEMPO



13′ –¬†¬†Prima conclusione in porta della gara ed √® del Lecce. Torromino riceve sui 25 metri¬†e scarica un destro che finisce altissimo

8′ –¬†¬†Torna a cadere fitta la pioggia con le due squadre che hanno molta difficolt√† nel controllo della sfera

6′ –¬†Il Lecce batte tre angoli consecutivi, nulla di fatto

2′ –¬†Prime battute di gara e terreno del Marulla che appare molto appesantito dalla pioggia. La parte pi√Ļ penalizzata √® la met√† campo sotto la Nord

1′ – Il signor Amabile di Vicenza fischia l’inizio del match. Cosenza che in questo primo tempo attaccher√†¬†verso la curva sud

Le due squadre fanno capolino dal tunnel degli spogliatoti davanti a poco pi√Ļ di 1.000/1.200 spettatori. Cosenza in campo con la classifica divisa con maglia a strisce orizzontali rossoblu e pantaloncini blu. Lecce in completo bianco

.

——————————————————————————————————

COSENZA CALCIO¬†(3-4-3):¬†¬†Saracco,¬†Corsi, Idda, Perez, Okereke, Bruccini, Calamai, Tutino, Pascali, D’Orazio, Camigliano

Panchina: Quintiero, Palmiero, Mungo, Ramos, Pasqualoni, Boniotti, Bacelt, Trovato, Braglia

Allenatore: Piero Braglia

US LECCE (4-3-1-2):  Perucchini, Mancosu, Cosenza, Arrigoni, Torromino, Marino, Tsonev, Ciancio, Arnmellino, Legittimo, Saraniti

Panchina: Chironi, Centoze, Di Matteo, Costa Ferreira, Di Piazza, Lepore, Valeri, Tabanelli, Caturano, Gambardella, Persano, Selasi

Allenatore: Fabio Liverani

Arbitro: Signor Daniel Amabile di Vicenza

Assistenti: Signor Matteo Michieli e signor Gianluca Sartori di Padova

Ammoniti: 

Espulsi: 

Angoli: 1-3

Recupero: 

Note: Serata fredda e ventosa con la pioggia caduta in modo intenso per tutto il pomeriggio su Cosenza. Terreno del Marulla in pessime condizioni. Presenti poco pi√Ļ di 1.000 spettatori con una ventina di tifosi del Lecce