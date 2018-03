Crialesi risponde a Cuomo. Tra Rende e Juve Stabia un pari giusto e vivace

Biancorossi subito avanti grazie alla rete del difensore che insacca di testa proprio a inizio gara. Nel secondo tempo il pari delle vespe con un goal di Crialesi su assist del neo entrato Paponi. Nel finale il Rende prova a fare sua la gara ma alla fine deve accontentarsi del pari



.

RENDE – Bruno Trocini pi√Ļ volte in settimana ha ribadito¬†il concetto: “voglio tornare a vedere¬†il¬†Rende combattivo e grintoso che sembrava essersi smarrito nelle ultime due gare“. Alla fine il tecnico √® stato accontentato, perch√© l’impegno dei suoi ragazzi, contro una sqaudra ostica e lanciata come la Juve Stabia, non √® mancato. Anzi, sono stati proprio i biancorossi a cercare fino all’ultimo i 3 punti dando tutto in campo, anche se alla fine il pareggio per 1 a 1 √® il risultato pi√Ļ giusto¬†e va preso¬†in modo assolutamente positivo. Anche perch√©¬†Al ‚ÄúMarco Lorenzon‚ÄĚ arrivava¬†una Juve Stabia in salute, reduce da tre successi consecutivi e del 7-0 rifilato la scorsa settimana all‚ÄôAkragas. Il Rende, invece, era chiamato ad invertire la rotta dopo la sonora sconfitta di Pagani al ‚ÄúMarcello Torre‚ÄĚ. Sono stati proprio i¬†biancorossi a partire subito forte, sbloccando¬†la gara¬†poco dopo il 10′ con il difensore Cuomo bravo a correggere in rete, con un colpo di testa in tuffo, un tiro di¬†Pambianchi. Nella ripresa¬†Caserta¬†e Ferrara indovinano il cambio giusto e Paponi in campo da nemmeno¬†2 minuti serve un assist al bacio per Crialesi che di destro fulmina De Brasi. Il Rende nel finale prova a fare suo l’incontro ma le vespe si difendono bene e l’ 1 a 1 non si schioda.

 

Primo tempo, la sblocca subito Cuomo

Nonostante il pesante ko, Trocini riconferma l‚Äôundici titolare visto contro la Paganese.¬†Ricciardo si accomoda in panchina¬†con¬†Ferreira a far coppia con Goretta in attacco. La Juve Stabia si presenta con il consolidato 4-2-3-1 capitanata dal giovane Mastalli scuola Milan. Pronti via e i biancorossi partono subito forte e¬†dopo appena 11‚Äô minuti¬†sbloccano la gara: Cuomo impatta di testa un pallone calciato da Pambianchi e diventato quasi per caso un assist d’oro. Il difensore in tuffo trafigge Branduani e porta il Rende in vantaggio. Le vespe provano a reagire¬†e si rendono pericolose con Strefezza che dal limite dell‚Äôarea far partire un destro al volo che si spegne comodo tra le braccia di De Brasi. Il Rende manovra bene e¬†si rende ancora minaccioso con Gigliotti che lascia partire un destro¬†bloccato a terra dal portiere ospite. Il finale di tempo per√≤ √® degli ospiti che creano due occasioni pericolose con De Brasi che dice no prima a Canotto e poi ad una conclusione in mezza rovesciata di¬†Simeri.

 

Secondo tempo, Crialesi pari su assist del neo entrato Paponi

La ripresa ricomincia con ritmi pi√Ļ blandi¬†ed √® della Juve Stabia il primo acuto. Vicente prova a sorprendere De Brasi¬†con una sberla dalla distanza, ma¬†il portiere biancorosso √® reattivo e devia la sfera. Ma passano pochi minuti e gli ospiti agguantano il pareggio.¬†Siamo 14‚Äô minuto quando Paponi, in campo da appena due minuti al posto do uno spento Matute, vede e serve un pallone perfetto¬†per Crialese che da solo davanti¬†a De Brasi¬†non sbaglia e¬†con un destro rasoterra¬†destro gonfia la rete regalando cos√¨ il pareggio ai gialloblu. Dopo il pari dei campani il Rende prova a riportarsi in vantaggio creando un paio di occasioni con un colpo di testa del solito Cuomo, e¬†un diagonale di Actios Goretta. In entrambe le circostanze Braunduardi √® attento. Ben pi√Ļ pericolosa la conclusione di Sansone che chiama il portiere della Juve Stabbia alla grande parata.¬†Negli ultimi 10 minuti per√≤ i ritmi calano e le due squadre decidono che pu√≤ andare bene cos√¨, amministrando ¬†il risultato fino al 93′ quando il signor¬†Ayroldi¬†di Molfetta decreta la fine dell’incontro. Biancorossi che mercoled√¨ pomeriggio saranno attesi dal turno infrasettimanale ospiti della Sicula Leonzio.

RENDE CALCIO (3-5-2):¬†De Brasi, Viteritti, Panbianchi, Sansone,¬†Marchio, Gigliotti (91′ Piromallo), Goretta (74′ Ricciardo), Franco (64′ Rossini), Laaribi, Cuomo, Ferreira (75′¬†Vivacqua)

Panchina: Polverino, Boscaglia, Piromallo, Ricciardo, Rossini, Germinio, Coppola, Felleca, Porcaro, Vivacqua, Godano, Novello

Allenatore: Bruno Trocini

SS JUVE STABIA (4-2-3-1):¬†Branduani, Nava, Allievi, Vicente, Simeri (84′ Sorrentino),¬†Crialese, Matute (57′ Paponi), Canotto (84′ Viola), Bachini, Strefezza (74′ Berardi), Mastalli

Panchina: Bacci, Esposito, Dentice, Marzorati, Paponi, Redolfi, Viola, Berardi, Franchini, Cal√≤, D’Auria, Sorrentino

Allenatore: Caserta, Ferrara

Arbitro: Signor Giovanni Ayroldi di Molfetta

Assistenti: Signora Lucia Abbruzzese di Foggia e signor Fabio Pappagallo di Molfetta

Ammoniti: Cuomo (R), Gigliotti (R), Vicente (J)

Espulsi:

Angoli: 5-2

Note: Pomeriggio coperto a Rende con qualche scroscio di pioggia caduto durante la gara. Terreno del Lorenzon in buone condizioni. Presenti poco pi√Ļ di 400 spettatori¬† (288 paganti + 114 abbonati) con una decina di tifosi ospiti con un incasso pari a 1.278 ‚ā¨.¬†

Tutte le foto di Rende РJuve Stabia a cura di Marco Belmonte