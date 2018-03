Meteo Cosenza, pazza primavera: weekend quasi estivo, poi colpo di coda invernale

Si apre un fine settimana con temperature quasi estive a causa dell’aria calda in arrivo dal Nord Africa. Non mancheranno i rovesci di pioggia soprattutto domenica. Ma attenzione perché a metà della prossima settimana piomberemo nuovamente in inverno con freddo, pioggia e possibili nevicate anche in collina

COSENZA – L’Equinozio di Primavera, che segna ufficialmente l’avvio della bella stagione, quest’anno non inizierà sotto il sole e le tipiche temperature di fine marzo, ma avrà i connotati dell’inverno, pronto a dare il suo colpo di coda. Certo, a guardare le temperature di oggi (vicino ai 25/26 gradi) e quelle previste per la mattinata di domani su tutta la provincia di Cosenza, ai più potrebbe sembrerebbe un’ipotesi alquanto remota e bizzarra. Ed invece, dopo questa breve ma intensa parentesi quasi estiva, provocata dal richiamo di aria calda dal cuore del deserto sahariano e dai venti di scirocco, a metà della prossima settimana la colonnina di mercurio crollerà per l’arrivo di aria fredda che dal nord Europa dilagherà in parte verso l’Italia e poi si spingerà anche sulla Calabria seppur in modo attenuato, anche se farà comunque sentire i suoi effetti. Marzo è un mese che negli anni ha mostrato spesso caratteristiche invernali con episodi freddi e nevosi proprio in concomitanza del cambio di stagione. Ci sarà ovunque un sensibile calo termico ed un possibile ritorno della neve fino a quote basse ed anche in collina sopratutto nella seconda parte della prossima settimana.Â

Per QuiCosenza le previsioni meteo per il weekend e la prossima settimana a cura del Colonnello Mario Giuliacci

Weekend caldo di matrice africana. Peggiora domenica con le prime piogge

In questo fine settimana il tempo su Cosenza e provincia sarà caratterizzate da condizioni di generale stabilità in un contesto decisamente caldo a causa del richiamo di correnti mite di matrice nord-africana. I venti di scirocco precederanno un peggioramento più marcato atteso tra domenica e lunedì soprattutto sui versanti tirrenici quando, oltre alle piogge e qualche temporale, arriverà aria decisamente più fresca di origine atlantica che spazzerà via il caldo. Come detto anche sabato le temperature saranno ben al di sopra dei 20 gradi e nel pomeriggio sarà possibile qualche debole piovasco. Dalla sera temperature in deciso caldo.