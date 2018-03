Cosenza rimonta a metà. Viterbese battuta 2 a 1, ma in finale ci vanno i laziali

Partita generosa dei rossoblu¬†che vincono per 2 a 1¬†ma vengono eliminati dai laziali che¬†accedono alla finale di Coppa Italia contro l’Alessandria grazie al¬†3 a 1 dell’andata e alla rete dell’ex Calderini che gela il Marulla. Per il Cosenza a segno Tutino¬†nel primo tempo e Perez nei minuti finali



.

COSENZA -Il Cosenza saluta la Coppa Italia a testa alta eliminato dalla Viterbese che accede alla finale dove trover√† l’Alessandria. Il successo per 2 a 1 maturato al Marulla nel return match, non basta per√≤ ai rossoblu¬†che partivano¬†dalla sconfitta per 3 a 1 subita una settimana¬†ed erano chiamati ad una rimonta difficile, anche a causa delle assenze. Agli squalificati Mungo, Loviso¬†e Corsi, infatti, in settimana si¬†erano aggiunte le defezioni degli¬†infortunati Pasqualoni ma soprattutto Bruccini, miglior goleador stagionale, vista la¬†scarsa vena realizzativa dagli attaccanti. Ma nonostante tutto i rossoblu hanno provato il tutto per tutto, giocando¬†una bellissima gara, generosa e volenterosa, schiacciando da subito i laziali nella propria met√† campo alla ricerca del goal. E dopo averlo sfiorato ripetutamente, Tutino, poco dopo la mezzora, trova la rete che riapre la qualificazione sfruttando un’uscita a vuoto del portiere Pini. Ma nel secondo tempo, il goal del pareggio siglato con una bella girata dall’ex Calderini (che nell’occasione non¬†esulta) nella prima azione della gara degli ospiti, ha praticamente chiuso ogni speranza di rimonta, nonostante la rete della vittoria siglata da Perez a poco pi√Ļ di¬†1′ minuto dalla fine con un colpo di testa sull’ennesimo corner battuto da Ramos. Ai rossoblu, eliminati, restano gli applausi dei quasi 3.000 tifosi accorsi sulle gradinate del Marulla, alla Viterbese la qualificazione alla finale sulla quale ha pesato tantissimo il risultato maturato all’andata.

Cosenza d’attacco. La sblocca Tutuno poco dopo la mezzora

Braglia schiera i suoi con un offensivo 3 4 3 e come prevedibile il match inizia con il Cosenza subito riversato in attacco¬†e la Viterbese a protezione della propria area di rigore. La prima azione degna di nota¬†arriva al 9′. Calamai scodella un bel pallone in area per Okereke che da ottima posizione non riesce a girare di testa verso la posta di Pini. La replica della Viterbese √® tutta in un destro dalla distanza Di Paolantonio che termina altissimo sulla traversa. Ben pi√Ļ pericolosa l’azione che i rossoblu costruiscono poco prima del 14′. Trovato batte un corner dalla destra, il pallone finisce sui piedi di Calamai che da due passi¬†non riesce a inquadrare lo specchio della porta. La sqaudra di Braglia continua a spingere trovando spazi soprattutto sulle due corsie dove agiscono Boniotti e Ramos che godono di tanto spazio. Al 24′ nuova occasione goal per i rossoblu con una bellissima sforbiciata in area di Okereke che manda il pallone fuori di un nulla ricacciando in goal l’urlo dei 3.000 del Marulla. Ma il goal √® solo rimandato solo di pochi minuti. Siamo al 31 e sull’ennesimo angolo battuto dalla destra da Calamai, Tutino¬†approfitta dell’uscita a vuoto del portiere Pini e da due passi¬†insacca in rete. Il vantaggio galvanizza ancora di pi√Ļ i rossoblu che chiudono la prima frazione creando un paio di situazioni pericolose con Okereke e Baclet ma si va al riposo sull’1 a 0.

Secondo tempo,¬†l’ex Calderini gela il Marulla, Perez primo goal in maglia rossoblu

La ripresa si apre con lo stesso leitmotiv¬†dei primi 45′ minuti. Nella Viterbese c’√® Calderini in campo al posto di un evanescente De¬†Sousa. Ma sono sempre i¬†rossoblu a menare le danze, con gli ospiti¬†tutti racchiusi sulla difensiva. Braglia butta nella mischia anche Perez al posto di un ottimo Boniotti per un Cosenza super offensivo, ma paradossalmente la manovra del Cosenza diventa leggermente pi√Ļ farraginosa e il tempo passa inesorabile. Al 59′ stacco di Idda su angolo di Ramos e pallone alto di poco sulla traversa.¬†Decisamente pi√Ļ pericolosa la conclusione di¬†Calderini al 71′. L’attaccante lascia partire un diagonale da dentro l’area che sfiora¬†di poco¬†il palo alla sinistra di Saracco. Ma l‘ex rossoblu compie la sua “vendetta” poco dopo la mezzora¬†trovando la rete del pareggio con un bella conclusione in mezza girata dal limite dell’area che beffa Saracco e gela il Marulla. Il Cosenza rischia anche di subire il raddoppio ma¬†Jefferson, lanciato a rete da Calderini, complice un rimbalzo fasullo, spara alle stelle. Al 89′ Perez riaccende¬†la fiammella della speranze realizzando il goal del 2 a 1¬†con un colpo di testa su angolo battuto da Ramos. Nei minuti di recupero¬†√® generoso il forcing dei rossoblu¬†ma il risultato non cambia¬†e a fare festa √® la Viterbese che affronter√† l’Alessandria nella finalissima.¬†Per il Cosenza gli applausi del Marulla per una prova generosa e sfortunata.



                                                                   

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Cosenza¬† ¬† ¬†–¬† ¬†¬†Viterbese¬†2-1

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Marcatori: 31′ Tutino, 81′ Calderini, 89′ Perez

‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ———————————————–‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ-

COSENZA CALCIO¬†(3-4-3):¬†¬†Saracco, Idda, Ramos, Okereke (87′ Braglia), Boniotti (57′ Perez), Baclet, Trovato (72′ Palmiero), Calamai, Tutino, Dermaku, Camigliano

Panchina:¬†Zommers, Palmiero, Perez, Collocolo, Pascali, D’Orazio, Braglia

Allenatore: Piero Braglia

VITERBESE CASTRENSE¬†(4-3-3):¬† Pini, Peverelli, Cenciarelli, Rinaldi, Bismark (65′ Jefferson), De Sousa (45′ Calderini), Sini, San√® (85′ Celiento), Di Paolantonio, Antanasov,¬†Benedetti

Panchina: Iannarilli, Micheli, Celiento, Mendez, Vandeputte, Jefferson, Zenuni, Pandolfi, Calderini, Mosti

Allenatore: Stefano Sottili

Arbitro: Signor Alessandro Prontera di Bologna

Assistenti: Signor Pierluigi Della Vecchia di Avellino e signor Lorenzo Abagnara di Nocera Inferiore

Ammoniti: 

Espulsi: 

Angoli: 11-2

Recupero: 1′ – 4′

Note: Pomeriggio nuvoloso ma non freddo. Terreno del Marulla ancora in precarie condizioni, soprattutto¬†la met√† campo sotto la curva nord. Presenti 2.761 spettatori (+ 17¬†tifosi della Viterbese sistemati nel settore ospite) per un incasso di ‚ā¨ 6.059.¬†