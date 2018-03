Finisce a reti bianche una gara noiosa con pochissime emozioni. Rossoblu meglio nel primo tempo ma preoccupa la sterilità offensiva. Nel secondo tempo espulso Dermaku per doppia ammonizione. Nella prima frazione allontanato Braglia dalla panchina per proteste



Bisceglie –¬†Termina¬†senza reti e con pochissimi acuti il match tra il Bisceglie e il Cosenza che alla fine portano a casa un punticino a testa che sicuramente fa pi√Ļ comodo ai padroni di casa, molto meno ai¬†rossoblu, alla sesta gara senza¬†successo che continuano a denotare una preoccupante sterilit√† offensiva. Perez, ancora a secco da quando veste la maglia del Cosenza, si danna l’anima la davanti ma servito poco (e male) conclude in porta pochissime volte. Nell’unica palla buona di tutta la gara prova a battere Crispino con un pallonetto debole. Anche Baclet, che ha giocato¬†in coppia con l’ex attaccante dell’Ascoli, nonostante l’impegno¬†alla fine non tira praticamente mai. Opaca anche la gara di Mungo.

A scusante del Cosenza la serie di gare ravvicinate,¬†l’infortunio al 27′ di Loviso¬†(mandibola rotta) e un intero secondo tempo giocato in inferiorit√† numerica per il doppio giallo a Dermaku che salter√† cos√¨ la delicata sfida contro la capolista Lecce di luned√¨ prossimo. A proposito di espulsione, anche il tecnico del Cosenza √® stato allontanato dal terreno di gioco dal signor Garofalo di Torre Annunziata per proteste proprio per il fallo su Loviso. Senza infamia e senza lode la gara dei padroni di casa che hanno realmente provato a spingere solo in superiorit√† numerica arrivando alla conclusione in un paio di circostanze. L’azione pi√Ļ pericolosa a 10 dal termine con¬†D’Urso¬† che lascia partire dalla distanza un gran destro che Saracco vola a deviare in angolo. Ora i rossoblu sono attesi dal return match di Coppa Italia contro la Viterbese mercoled√¨. Per passare il turno¬†e provare la rimonta servir√† decisamente un altro Cosenza.



                                                               

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Bisceglie¬† ¬†–¬† ¬†¬†Cosenza¬†0¬†–¬†0

                    Marcatori: 

SECONDO TEMPO

94′ –¬†FINALE DI GARA

90′ –¬†Saranno 4 i minuti di recupero

¬†89′ –¬†Ammonito Vrdoljak dopo un fallo su Tutino

87′ –¬†Proteste dei calciatori rossoblu per un presunto fallo su Tutino agganciato in area di rigore. Il signor Garofalo fa cenno di proseguire

83 РCambio nel Bisceglie. Lascia il campo Toskic sostituito da Vrdoljak

81¬†–¬†Doppio cambio nel¬†Cosenza. Fuori Mungo e Perez, dentro Tutino e Okereke

80′ –¬†Sventola di D’Urso dalla distanza, Saracco vola a deviare in angolo il destro del calciatore del Bisceglie

79′ –¬†Cosenza che oramai pensa solo a difendersi dagli attacchi del Bisceglie che con l’entrata di Prezioso e Ayina ha decisamente avanzato il proprio baricentro

74′ – Azione pericolosa del Bisceglie con Azzi che se ne va a destra e mette un pallone per D’Ursi anticipato da un provvidenziale intervento di Idda

72¬†–¬†Doppio cambio nel¬†Bisceglie. Fuori Jovanovic¬† e Montinaro e dentro Prezioso e Ayina

68′¬†–¬†Cambio nel Cosenza. Se ne va¬†Baclet sostituito da Camigliano. La difesa rossoblu ritorna a 3

¬†66 ‘ –¬†Ammonito Mungo per un intervento duro su Azzi

62′ –¬†Perez mette in area un buon pallone per Baclet che stacca di testa ma viene contrastato da Delvino¬†e l’azione sfuma

58′ – Per ora nessun cambio in casa Cosenza con Corsi e D’Orazio che si sono¬†abbassati sulla linea dei difensori

56′ –¬†Conclusione di Toskic direttamente su calcio di punizione. Saracco si allunga e devia in angolo

¬† ¬†54¬†‘ –¬†Dermaku stende Jovanonic e viene ammonito. Doppio giallo per il difensore del Cosenza che finisce¬†sotto la doccia

52′ –¬†Padroni di casa decisamente pi√Ļ pimpanti in questo avvio di ripresa. Bisceglie al tiro con D’Ursi bloccato a terra da Saracco

45′ –¬†Riparte la contesta al Gustavo Ventura, nessun cambio nell’intervallo. Il Cosenza al 27′ della prima frazione √® stato costretto a sostituire per infortunio Loviso con Palmiero

PRIMO TEMPO

48′ –¬†FINALE DI PRIMO TEMPO

45′ –¬†Ci saranno 3′ minuti di recupero

41′ –¬†Cross pericoloso di D’Orazio che attraversa tutta ‘area di rigore del Bisceglie. Perez in ritardo non riesce a intercettare la sfera

40′ – Partita che negli ultimi 10 minuti √® diventata farraginosa e continuamente spezzettata

36′ – Il signor¬†Garofalo allontana dalla panchina il tecnico Braglia¬†per proteste

¬†28′ –¬†Dermaku blocca la ripartenza di Jurkic e si becca il giallo

26′¬†–¬†Loviso non ce la fa ed √® costretto a uscire dal campo. Al suo posto Palmiero

¬†22′ –¬†Ammonito Toskic per un duro intervento su Loviso costretto a uscire momentaneamente dal campo

20′ –¬†I rossoblu continuano a mantenere alta la pressione costringendo il Bisceglie nella propria met√† campo

16′ –¬†Occasione goal per il Cosenza. Loviso pesca sul filo del fuorigioco Perez che sull’uscita di Cripino prova a superare il portiere con un pallonetto. Conclusone per√≤ debole e sbilenca e¬†Markic si salva allontanando il pallone di testa

14′ – Ripartenza del Bisceglie conclusa con un tiro dalla distanza di Risolo che finisce altissimo sulla traversa

10′ –¬†Primi 10′ di gara con il Cosenza che ha decisamente preso in mano le redini della gara

6′ –¬†Baclet pericoloso in area di rigore. L’attaccante prova¬†a intercettare un rasoterra di Perez dalla destra, pallone salvato quasi sulla linea¬† di porta da una provvidenziale scivolata di Petta¬†

5′ –¬†Prima conclusione in porta del Cosenza con Corsi che calcia dalla distanza un pallone crossato dalla sinistra da D’Orazio. Tiro debole e centrale che Crispino blocca a terra

1′ – Il Bisceglie da il via alla contesa. Cosenza che attaccher√† da sinistra verso destra

Momento di commozione con le due squadre che osservano 1′ minuto di silenzio in ricordo di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso una settima fa

Ecco le due squadre fare il loro ingresso sul terreno del Gustavo Ventura. Cosenza in campo con la classica maglia bianca da trasferta. Padroni di casa in completo a strisce nere e azzurre

UNIONE CALCIO¬†BISCEGLIE¬†(3-5-2):¬†¬†Crispino, Jurkic,¬†D’Ursi, Jovanovic (72′ Prezioso), Toskic (83′ Vrdoljak), Giron, Delvino,¬† (72′ Ayina) Montinaro, Risolo, Markic, Dentello Azzi

Panchina: Vassallo, Alberga, Colella, Russo, Diallo, Petta, D’Ancora, Migliavacca, Pirolo, Prezioso, Vrdoljak, Ayina

Allenatore: Gianfranco Mancini

COSENZA CALCIO¬†(3-5-2):¬†¬†Saracco, Corsi, Idda, Mungo (81′ Tutino), Perez (81′ Okereke), Baclet (68′ Camigliano), Calamai, Loviso (26′ Palmiero), Pascali, D’Orazio, Dermaku

Panchina: Zommers, Ramos, Palmiero, Boniotti, Okereke, Tutino, Camigliano, Trovato, T. Braglia, 

Allenatore: Piero Braglia

Arbitro: Signor Gino Garofalo di Torre Del Greco

Assistenti:¬†Signor¬†Francesco D’apice e signor Michele Somma di Castellammare di Stabia

Ammoniti: Toskic (B), Dermaku (C), Mungo (C), Vrdoljak (B)

Espulsi: Dermaku (C)

Angoli: 5-2

Note: Giornata¬†quasi primaverile a¬†Bisceglie. Terreno del¬†Gustavo Ventura in buone condizioni. Presenti poco pi√Ļ di 1.200 spettatori con una ventina di tifosi rossoblu sistemati in curva. Prima del fischio d’inizio le due squadre hanno osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto una settimana fa. Al 36′ del primo tempo allontanato il tecnico Piero Braglia per proteste

.