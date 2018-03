Si ferma la corsa del Rende. La Paganese cala il tris e spera nella salvezza

Un gol sul finale di primo tempo di Cuppone spiana la strada al successo dei campani che nella ripresa chiudono la pratica con la doppietta del capitano Scarpa, che trasforma un calcio di rigore e cala il tris direttamente su calcio di punizione

.

PAGANI (SA) – Dopo 4 risultati utili consecutivi si ferma la corsa del Rende che torna sconfitto dall’insidiosa trasferta di Pagani con un secco 3 a 0. Alla prima sulla panchina azzurrostellata, la Paganese del neo tecnico De Sanzo, fa festa e porta a casa tre punti¬†di platino in ottica salvezza battendo 3 a o un Rende crollato solo sul finale di gara¬†e¬†penalizzato oltremisura dagli episodi che alla fine hanno premiato i padroni di casa, bravi a gestire le situazioni topiche del match,¬†cinici e un pizzico fortunati nel trovare il vantaggio proprio sul finale di primo tempo, raddoppiare in avvio di ripresa su calcio di rigore e chiudere definitivamente la pratica¬†a poco pi√Ļ di 20 dal termine¬†con un magistrale calcio di punizione. Mattatore del match il capitano¬†Scarpa autore di una doppietta e dell’assist a Cuppone che di fatto ha dato il la alla vittoria dei campani.¬†

Nel primo tempo dopo una doppia parata di De Brasi su Nacci e Cernigoi, un tiro alto di Laaribi e una punzone non sfrutta da Rossini,¬†la gara √® equilibrata e vive di¬†azioni da una parte e dell’altra fino al 41′¬†quando, improvviso, arriva il¬†goal dei padroni di casa. Scarpa inventa un¬†assist al bacio per Cuppone che deve solo appoggiare in rete.¬†La ripresa inizia anche peggio per i biancorossi che al 51′ subiscono il raddoppio. Rossini perde¬†un pallone sanguinoso e regala una ripartenza micidiale agli azzurrostellati¬†e¬†De Brasi √® costretto al fallo da rigore su Ngamba. Sul dischetto si presenta il capitano Scarpa che spiazza¬†De Brasi¬†e firma il raddoppio.¬†Una mazzata per i¬†ragazzi di Trocini che perdono definitivamente le loro certezze quando al 75′ ancora il capitano della¬†Paganese trova il tris¬†insaccando di destro una magistrale punizione da circa 25 metri.¬†La gara in pratica finisce qui perch√® il Rende tira definitivamente i remi in barca. C’√®¬†solo il tempo per¬†i campani di sfiorare il poker con un destro di Bernardini che esce di un nulla e finire la gara in 10 per l’ingenua espulsione di¬†Talamo per un calcione a Laaribi.

PAGANESE CALCIO (3-5-2): Galli; Meroni, Piana, Carini; Ngamba, Tascone (71′¬†Bensaja), Nacci (81′ Bernardini), Scarpa, Della Corte; Cernigoi (61’Boggian), Cuppone (61’Talamo)¬†

Panchina: Marone, Tazza, Maiorano, Pavan, Acampora, Cesaretti, Dinielli, Grillo

Allenatore: De Sanzo

RENDE CALCIO (3-5-2): De Brasi; Cuomo (85′¬†Sanzone), Porcaro, Pambianchi; Godano (61′ Felleca), Rossini (52′ Gigliotti), Laaribi, Franco, Marchio (52’Blaze); Actis Goretta (52′ Ferreira), Ricciardo

Panchina: Polverino, Viteritti, Boscaglia, Piromallo, Germinio, Coppola, Vivacqua

Allenatore: Bruno Trocini

Arbitro: Signor Cudini di Fermo

Assistenti: De Palma – Dibenedetto

Ammoniti: Cuomo (R) , Tascone (P) , Blaze (R), De Brasi (R)

Espulsi: Talamo (P)

Angoli: 2-3

NOTE:¬†Pomeriggio primaverile a Pagani. Terreno del Marcello Torre in buone condizioni. Spettatori 700 circa con una ventina di tifosi del Rende. Al 90′ espulso Talamo per¬†un calcio a Laaribi.