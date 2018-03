TEMPO REALE – Speciale Elezioni 2018, lo scrutinio del Senato in Calabria

Aggiornamenti in tempo reale con tutti i dati della Calabria. Particolare attenzione alla provincia di Cosenza con i grafici e lo spoglio in tempo reale del collegio Calabria 02 Castrovillari-Cosenza  .

.

COSENZA –  Le votazioni per il Senato prevedono 4 collegi uninominali, costituiti in base all’aggregazione dei collegi maggioritari della Camera. Sono così divisi: Corigliano Calabro-Crotone (Calabria 01); Castrovillari-Cosenza (Calabria 02), Catanzaro-Vibo Valentia (Calabria 03) e Reggio Calabria-Gioia Tauro (Calabria 04). La regione è inoltre costituita in un unico collegio plurinominale, cui sono assegnati sei seggi proporzionali.

EXIT POOL

Il Movimento 5 Stelle è il primo partito con una forbice che va dal 29 dal 32%, la colazione di centrodestra al 33,5-36,5%, centrosinistra 25-28%. Il Pd si attesterebbe tra il 20,5 e il 23,5%, Forza Italia 13-16%, Lega al 13-16%, Fratellid’Italia 4-6%, Liberi e Uguali 3-5%, +Europa 2,5-4,5%, Noi con l’Italia 1-3%.

Alla Camera centrodestra al 33-36%, M5S 29,5%-32,5%, centrosinistra 24,5-27,5%, Liberi e Uguali 3-5%, altre 3,5-5,5%. Il Pd  con una forbice tra il 20-23%; la Lega 13-16%, Forza Italia 12,5%-15,5%, Fdi al 3,5-5,5%, Leu al 3-5, +Europa Bonino al 2-4, Noi con l’Italia-Udc 0,5-2,5%, Civica popolare Lorenzin al 0-2%, Insieme 0-2%, Svp al 0-1% altri al 2,5-4,5%.

Senato Calabria

Collegio Castrovillari-Cosenza Â

Elettori:Â 359.638