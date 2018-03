Aggiornamenti in tempo reale con tutti i dati della Calabria. Particolare attenzione alla provincia di Cosenza con i grafici e lo spoglio in tempo reale del collegio Calabria 02 Castrovillari-Cosenza  .

COSENZA –  Le votazioni per il Senato prevedono 4 collegi uninominali, costituiti in base all’aggregazione dei collegi maggioritari della Camera. Sono così divisi: Corigliano Calabro-Crotone (Calabria 01); Castrovillari-Cosenza (Calabria 02), Catanzaro-Vibo Valentia (Calabria 03) e Reggio Calabria-Gioia Tauro (Calabria 04). La regione è inoltre costituita in un unico collegio plurinominale, cui sono assegnati sei seggi proporzionali.

Senato Calabria

sezioni scrutinate:Â 2368 /2416Â

Nome partito Simboli VOTI % Coalizione centrosinistra 136129 16,52 Coalizione centrodestra 273084 33,14 Movimento 5 Stelle 357602 43,31 Liberi e Uguali 22371 2,71 Partito Comunista 4521 0,54 Il popolo della famiglia 4893 0,59 Potere al popolo 8345 1,01 CasaPound Italia 5764 0,69 Italia agli Italiani FN 4007 0,48 Partito Valore Umano 2862 0,34 Destre Unite - Forconi 1745 0,21 Per una sinistra rivoluzionaria 1330 0,16 Lista del popolo per la costituzione 1261 0,15 Nome partito Simboli VOTI %

Collegio Castrovillari-Cosenza Â

sezioni scrutinate: 550/590Â

Nome partito Simboli Nome candidato VOTI % Coalizione centrosinistra Ferrari Sonia 33583 16,00 Coalizione centrodestra Caligiuri Fulvia Michela 61212 29,16 Movimento 5 Stelle Morra Nicola 102190 48,69 Liberi e Uguali Martino Pasquale 4999 2,38 Partito Comunista Torchio Cristina 1125 0,53 Il popolo della famiglia Volpentesta Susanne 1067 0,50 Potere al popolo Anele Rossana 2506 1,19 CasaPound Italia Lio Ettore 1124 0,53 Italia agli Italiani FN Crisci Rosetta 926 0,44 Partito Valore Umano Altomare Tiziana 334 0,15 Destre Unite - Forconi Andidaro Carolina 322 0,15 Per una sinistra rivoluzionaria Aloise Mariagata 343 0,16 Lista del popolo per la costituzione Armaleo Giuseppa 139 0,06 Nome partito Simboli Nome candidato VOTI %

Elettori:Â 359.638