Una magia di Gigliotti salva il Rende dalla sconfitta. Con il Bisceglie finisce 1 a 1

Primo tempo tutto per gli ospiti che chiudono meritatamente in vantaggio grazie alla rete di Jovanovic al 41′. Nella ripresa si vede un altro Rende e dopo 2 clamorose occasioni, Gigliotti pesca il jolly direttamente da corner firmando l’1 a 1 finale

RENDE – Arriva il quarto risultato utile consecutivo per il Rende che però, contro un buon Bisceglie, deve accontentarsi di un pareggio, arrivato per giunta in rimonta, grazie ad una magia di Gigliotti che pesca il jolly direttamente dal calcio d’angolo ad una decina di minuti dalla fine riequilibrando il vantaggio siglato da Jovanonic sul finire del primo tempo. I biancorossi agguantano in classifica il Siracusa sconfitto a Catania ma vengono superati dal Matera che si è sbarazzato del Catanzaro. Partita dai due volti quella disputata dagli uomini di Trocini che per quasi tutto il promo tempo soffrono e non poco le accelerazioni dei pugliesi che al 23′ sfiorano il vantaggio con Toskic che colpisce il legno con una violenta conclusione di sinistro e vanno vicini al bersaglio con Giron e sopratutto Jovanovic che dopo averci provato in due circostanze al 41′, su imbeccata di D’Ursi, si incunea nella retroguardia biancorossa e fa secco De Brasi portando meritatamente avanti i suoi. Poco prima del fischio che decreti la fine del primo tempo, altra occasione per gli ospiti con D’Ursi che da ottima posizione spara alto sulla traversa.

Nella ripresa però si vede un Rende molto più determinato che va subito vicino al pari con un bel destro a giro di Ricciardo che esce di poco e con due ghiotte occasione capitate a Pambianchi che prima imbeccato in area su calcio di punizione calcia debolmente tra le braccia di Crispino, poi a seguito di un corner si ritrova sul sinistro il pallone giusto ma calcia incredibilmente sopra la traversa. Saltano gli schemi con il Rende tutto in attacco alla ricerca del pari e il Bisceglie che non sfrutta gli enormi spazi lasciati dai biancorossi che gira e rigira all’80’ trovano il meritato pareggio con Gigliotti che si conquista e va a battere un corner. La parabola è carica di effetto e la sfera beffa il portiere Crispino infilandosi nel sette. In pratica la partita finisce qui con le due squadre che decidono di non rischiare oltre accontentandosi del pareggio.