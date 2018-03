Meteo Cosenza, weekend instabile dominato dallo scirocco e dal clima primaverile

Aria decisamente mite arrivata direttamente dal Sahara ha fatto impennare le temperature anche di 10-12 gradi. Ci aspetta un fine settimana perturbato ma dal clima quasi primaverile



.

COSENZA – Dalla neve alla terra del deserto del Sahara, ma sopratutto dagli 0.5 gradi toccati nella notte di mercoledì ai quasi 23 gradi raggiunti oggi all’ora di pranzo. Insomma, vere e proprie bizzarrie meteo. Il freddo e la neve caduta anche in pianura a Cosenza e Rende sono un lontano ricordo. Il cambio di circolazione dovuto ad una rimonta d’aria mite accompagnata dai caldi venti di Scirocco, ci sta facendo saggiare su tutta la Calabria una sorta di primavera anticipata, almeno per quanto riguarda le temperature. Infatti il tempo rimane comunque instabile e tratti perturbato. Il motivo? un vortice di bassa pressione posizionato sulle Baleari che non solo fa si che vi siano precipitazioni, ma sopratutto che arrivino masse di aria calde e umide. Solo al nord resiste ancora il cuscinetto freddo sulla pianura Padana che sta favorendo nevicate su Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Tornando al meteo di Cosenza e provincia, sarĂ un fine settimana dunque caratterizzato da molta instabilitĂ con piogge a tratti anche forti sopratutto sabato sera e nella notte tra domenica e lunedì.

Poche novitĂ anche nella prossima settimana. La nostra provincia sarĂ sempre sotto scacco delle perturbazioni atlantiche che porteranno piogge e rovesci, ma in un contesto climatico quasi primaverile con le temperature che si assesteranno di diversi gradi sopra la media del periodo. Ma guai a pensare che l’inverno sia finito!