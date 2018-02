Freddo e neve: rinviata al 6 marzo la semifinale di Coppa Italia tra Viterbese e Cosenza

In accordo con la società laziale e la Lega, la gara prevista alle 14:30 di domani e valevole come semifinali di andata di Coppa Italia Serie C, è stata posticipata per cause meteorologiche al 6 marzo

.

VITERBO –¬† Nonostante i volenterosi sforzi dei tifosi¬†gialloblu, che per tutta la giornata di ieri hanno spalato la neve presente sul manto erboso dello¬†stadio¬†‚ÄúRocchi‚ÄĚ, con il gelo siberiano degli ultimi giorni il pericolo era diventato il ghiaccio. Troppo pericoloso far disputare la gara Tra Viterbese e Cosenza, non tanto per i calciatori, quanto¬†per i¬†tifosi che avrebbero avuto serie¬†difficolt√†¬†nella percorrenza delle vie¬†indicanti l’impianto sportivo ancora innevate e ghiacciate. La semifinale di Coppia Italia di Serie C tra¬†le due formazioni¬†√® stata cos√¨ rinviata al prossimo marted√¨ 6 marzo alle 14.30. L’ordinanza √® arrivata dalla Prefettura di Viterbo, con il Cosenza che attendeva notizie in merito e che nel pomeriggio √® ripartito¬†per far rientro a Cosenza. La gara di ritorno si disputer√†¬†allo stadio “San Vito Marulla” una settima dopo.

Questo il comunicato della societ√† rossoblu:“La societ√† Cosenza Calcio, di comune accordo con la Lega Pro e con la societ√† AC Viterbese Castrense, comunica che la gara Viterbese ‚Äď Cosenza, prevista in data 28/02/2018 alle ore 14:30 e valevole per le semifinali di andata di Coppa Italia Serie C, posticipata per cause meteorologiche, sar√† disputata in data 06/03/2018 alle ore 14:30“.