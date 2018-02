Ancora freddo e maltempo sul cosentino. Disagi sulla A2, nevicate a quote molto basse

Dopo le forti piogge e le nevicate di ieri che hanno interessato le alture sopra i 600 metri, sono nuovamente peggiorate le condizioni meteorologiche su tutta la provincia di Cosenza. Disagi sulla A2 nella zona del Pollino. Nevicate che potrebbero scendere fin sui 200/300 metri

COSENZA – L’ondata di gelo siberiano che sta attanagliando tutta l’Europa e buona parte del nostro stivale (hanno fatto il giro del mondo le foto della nevicata caduta nella notte sulla città di Roma), in maniera seppur attenuata almeno per quanto riguarda l’entità del freddo, sta interessando anche la Calabria. In particolare le zone più colpite sono proprio quelle del cosentino dove dalla tarda mattinata è tornato a piovere con una certa insistenza e a nevicare sulle zone collinari soprattutto nei pressi di Castrovillari. Neve viene segnalata proprio sull’autostrada A2 da Castrovillari fino a Sala Consilina. Particolari disagi vengono segnalati nella zona di Campotenese e Laino borgo dove il traffico risulta congestionato. L’ANAS ricorda che possono mettersi in viaggio solo i mezzi minuti di catene e gomme da neve.

Bufere di neve vengono segnalate su tutte le montagne del cosentino: Sila Grande, Pollino e Catena Costiera dove sopra i 900 metri ci sono 20/30 cm di neve. Al lavoro diversi mezzi spazzaneve e spargisale. Il vortice di bassa pressione persiste proprio al Sud Italia e per la giornata di oggi avremo ancora rovesci anche intensi, grandinate e nevicate che nel corso della giornata potrebbero scendere fin sui 300 metri di quota. La situazione dovrebbe migliorare solo nella mattinata di domani, quando la bassa pressione si sarà spostata sull’Egeo.