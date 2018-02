Cosenza domenica amara. Rossoblu sconfitti dalla Caserta che fa festa con Alfageme

Si interrompe la striscia di risultati utili consecutivi per un brutto Cosenza, che perde con merito a Caserta al termine di una gara confusionaria e senza acuti. Decide Alfageme a fine primo tempo su regalo di Idda. Sterile l’assedio nella ripresa nonostante la superiorit√† numerica



.

CASERTA –¬†Dopo 11¬†risultati utili consecutivi, il Cosenza riassapora nuovamente l’amaro calice della sconfitta in campionato perdendo contro una Casertana tutto cuore, che ha difeso con le unghie e con i denti il goal del vantaggio arrivato proprio sul finire del primo tempo con Alfageme, bravo ad approfittare di un marchiano errore di Idda (nell’occasione ammonito e inviperito con il direttore di gara per una presunta trattenuta)¬† e trafiggere Saracco con un rasoterra preciso.¬†

Gara decisamente brutta quella disputata dai rossoblu che hanno oggettivamente creato pochissime occasioni da rete (denotando una¬†sterilit√† offensiva che adesso inizia a preoccupare) e non sono stati nemmeno in grado di sfruttare un’intero secondo tempo¬†giocato in superiorit√† numerica¬†per il doppio giallo a Rainone.¬†E a nulla sono serviti anche i 5 cambi di Braglia che ha stravolto tutto l’attacco ma senza successo. L’unica vera occasione creata dal Cosenza √® una punizione di Loviso uscita di poco fuori.¬†Cosenza che con vince da 5 gare e con questa sconfitta scivola all’ottavo posto in classifica superato anche dal Monopoli, mentre per i falchetti sono 3 punti di platino in chiave salvezza. Cosenza impegnato adesso nella semifinale di andata di Coppa Italia a Viterbo che si disputer√† mercoled√¨.

.



                                                               

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Casertana¬† ¬† ¬†–¬† ¬†¬†Cosenza¬†1¬†–¬†0

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Marcatori: 45′ Alfageme

.

.

.

SECONDO TEMPO

95′ –¬†FINALE DI GARA

90′ –¬†Saranno 5′ i minuti di recupero

89′ – Pallone in area per Tutino anticipato¬†da un’uscita provvidenziale del portiere Forte

86′ –¬†Destro a giro di Loviso su punizione, pallone che esce di un niente¬†

85′ –¬†Cinque a termine. Cosenza riversato nella met√† campo della Casertana

81′¬†–¬†Sostituzione Casertana. Se ne va l’autore del goal Alfageme, dentro De Vena

¬†78′ –¬†Ammonito anche Loviso costretto al fallo tattico sull’ennesimo errore dei rossoblu in fase di impostazione

76′ –¬†Casertana che stringe le maglie della difesa¬†e chiude tutti i varchi

¬†74′ –¬†Brutta gara dei rossoblu, nervosi e mai veramente pericolosi. Giallo per un duro intervento di D’Orazio

71′¬†–¬†Ancora un doppio cambio per il Cosenza. Fuori Perez e Palmiero, dentro Baclet e Loviso

68′ –¬†Gran tiro di Bruccini servito al limite da Mungo, Forte vola a deviare in angolo. Questa la prima vera occasione del secondo tempo per il Cosenza¬†

65′¬†–¬†Doppia sostituzione anche nella Casertana.¬†Se ne vanno Carriero e Turchetta rilevati da De Marco E Meola

64′¬†–¬†Doppio¬†cambio nel Cosenza. Fuori Okereke e Calamai, dentro Mungo e D’Orazio

¬†63′ –¬†Ammoniti¬† Bruccini e D’Anna per reciproche scorrettezze

59′ – Proprio Tutino ha sui piedi una buna occasione. Imbeccato in area ad un assist perfetto di Palmiero, l’attaccante napoletano cicca la sfera che colpisce¬†l’esterno della rete

58′¬†–¬†Primo cambio ordinato da Braglia. Fuori un difensore Pasqualoni e dentro un attaccate¬†Tutino¬†

¬†55′ –¬†Perez cade in area. Per l’arbitro √® simulazione e ammonisce l’attaccante del Cosenza

54′ –¬†Vibranti proteste dei calciatori del Cosenza per un presunto fallo di mano in area. Il signor Capone di Palermo fa segno di preseguire

¬† ¬†50′ – Doppio giallo per Rainone che viene espulso. Casertana in 10

45′ –¬†Riparte la contesa al Pinto. Nessun cambio nell’intervallo

PRIMO TEMPO

46′ –¬†FINALE DI PRIMO TEMPO

¬†45′ –¬†Idda protesta lamentando una spinta di Alfageme in occasione del goal

45′ –¬†GOAL¬†CASERTANA CON ALFAGEME. Erroraccio di Idda che in area di rigore si fa soffiare palla da Alfageme che con un preciso piatto rasoterra batte Saracco in uscita

37′ –¬†Ritmi drasticamente calati. Negli ultimi 10 minuti si trotterella da una parte e dell’altra

29′ –¬†Doppia¬†conclusione per Calamai¬†che approfitta di un corner battuto velocemente dai rossoblu, Forte respinge in entrambe le occasioni

¬†28′ –¬†Fallo di reazione di Rainone su Bruccini. Giallo per il calciatore della Casertana

25′ – Casertana ancora pericolosissima con Alfageme che si ritrova un pallone d’oro sui piedi ma lo calcia proprio su Saracco che riesce a deviare salvando il Cosenza dalla capitolazione

24′ –¬†Combinazione tra Rajcic¬†e Carriero che calcia dalla distanza senza inquadrare la porta¬†

19′ –¬†Dall’altra parte pallone testo in area sul quale ne Alfagmese ma sopratutto Romano riescono a impattare la sfera da ottima posizione

17′ –¬†Cross di Corsi dalla destra, pallone deviato dalla difesa che finisce sui piedi di Palmiero che stoppa e calcia al volo, pallone altissimo

12′ – Occasionissima per Alfageme che sfrutta un clamoroso liscio di Paqualoni e calcia di controbalzo un pallone che finisce di pocchissimo fuori

10′  РCosenza minaccioso in area di rigore con Ramos che approfitta di un rimpallo su un tiro di Pamiero, ma da ottima posizione svirgola e il pallone termina sul fondo

10′ –¬†Sono i rossoblu ad aver preso decisamente in mani le redini della gara. Casertana per ora molto guardinga e tutta schiacciata nella propria met√† campo

2′ – Cosenza al tiro con un destro di Calamai dalla distanza. Tiro debole e centrale che l’ex portiere del Rende Forte blocca senza problemi

1′ –¬†La Casertana da il via alla contesa. Cosenza che in questo primo tempo attaccher√† da sinistra verso destra



Squadre che proprio ora fanno capolino dal tunnel degli spogliatoi. Cosenza in campo in maglia e pantaloncini bianchi, Casertana con la classica divisa rossoblu

.

——————————————————————————————————-

CASERTANA FC¬†(3-5-2): ¬†Forte, Lorenzini, Rajcic, D’Anna, Pinna, Rainone, Carriero (65′ De Marco), Alfageme (81′ De Vena), Polak, Romano, Turchetta (65′ Meola)

Panchina: Gragnaniello, Cardelli, Finizio, Meola, Forte, De Marco, Cigliano, Santoro, Minale, Tripicchio, De Vena 

Allenatore:¬†Luca D’Angelo

COSENZA CALCIO¬†(3-5-2):¬†¬†Saracco, Corsi, Idda, Palmiero (71′ Loviso), Ramos, Perez (71′ Baclet), Pasqualoni (58′ Tutino), Okereke (64′ Mungo), Bruccini, Calamai (64′ D’Orazio), Dermaku

Panchina:¬†Zommers, Mungo, Baclet, Tutino, Loviso, D’Orazio, Braglia

Allenatore: Piero Braglia

Arbitro: Signor Andrea Capone di Palermo

Assistenti: Signor Marco Trinchieri di Milano e signor Alessandro Pacifico di Taranto

Ammoniti: Rainone (CA), Idda (CS), Bruccini (CS), D’Anna (CA), Perez (CS), D’Orazio (CS). Loviso (CS)

Espulsi: Rainone (CA)

Angoli: 1-5

Note:¬†Pomeriggio¬†nuvoloso, freddo e ventoso a Caserta. Terreno del Pinto in¬†brutte condizioni. Presenti poco pi√Ļ di 1.500 spettatori con un centinaio di tifosi del Cosenza.