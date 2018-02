Meteo Cosenza, forte maltempo nel weekend. Calabria solo sfiorata dal gelo siberiano

Fine settimana caratterizzato da maltempo diffuso a causa in un profondo vortice presente sulla Sicilia. Attese piogge, temporali e solo da domenica neve in montagna in calo dalla sera. Da lunedì temperature in ulteriore discesa per l’attesa ondata di gelo in arrivo dalla Siberia. Ma il Burian interesserĂ solo marginalmente la nostra regione

COSENZA – Prima di capire se, quando e con quale entitĂ Â saremo interessati dall’ondata di gelo siberiano che colpirĂ quasi tutta l’Euorpa centrale, in questo fine settimana dovremo fare i conti con un deciso peggioramento. Un profondo vortice di bassa pressione, posizionato proprio tra Calabria e Sicilia, sarĂ responsabile del maltempo che andrĂ accentuandosi nelle prossime ore ma sopratutto dal tardo pomeriggio e la notte. Nuvole in risalita accompagnate da venti meridionali che, almeno fino a domenica, faranno salire le temperature. Attese piogge, rovesci anche intensi e temporali su tutta sulla nostra provincia anche se le zone maggiormente colpite saranno i versanti jonici del cosentino. Proprio a partire da questo pomeriggio l’Arpacal ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione per condizioni meteorologiche avverse e criticitĂ idrogeologica e idraulica. In questa prima fase del peggioramento pioverĂ anche in alta montagna dove le temperature sono largamente positive.

Domani avremo un temporaneo miglioramento, seppur in un contesto variabile, prima di un nuovo deciso peggioramento atteso per domenica che sarà accompagnato anche dal calo delle temperature. Pioverà in pianura e tornerà la neve su Sila e Pollino a quote superiori ai 1.200 metri in deciso caldo dalla serata.

VIDEO – Per QuiCosenza le previsioni del tempo a cura del colonnello Mario Giuliacci

Il Burian? Per ora Calabria ai margini del gelo

La poderosa ondata di Burian, un vento che trascina una massa d’ aria freddissime e pesanti (freddo pellicolare) di cui avevamo parlato la scorsa settimana, colpirĂ mezza Europa e avrĂ il suo apice tra martedì e giovedì con un crollo delle temperature anche di 10/12 gradi. Le masse d’aria in arrivo dalla Siberia, dopo aver raggiunto l’Europa Centro-Orientale, inizieranno ad affluire sull’Italia e colpiranno principalmente tutto il nord e buona parte del centro dove nevicherĂ anche lungo le coste.

E la Calabria? I modelli meteo-matematici hanno avuto enormi difficoltĂ ad’inquadrare l’esatta dinamica dell’irruzione gelida con continui ribaltoni, a volte positivi a volte negativi anche se sin dall’inizio il target dell’irruzione è sempre stata l’Europa centrale e il nord Italia. A meno di un un’ennesimo ribaltone dell’ultim’ora, la nostra regione per ora sembra solo sfiorata dal gelo siberiano. A partire da lunedì le temperature saranno comunque in ulteriore e deciso calo, proprio per l’arrivo dei gelidi venti dai Balcani e dell’est Europa, ma al momento non tali da permettere alla neve di scendere al piano. Questo perchĂ© il ponte di alta pressione in Atlantico non sembra essere così forte da permettere al freddo di scendere con maggiore propulsione verso sud ma lo farĂ scivolare quasi subito verso ovest. In base agli ultimi aggiornamenti possiamo dire che la neve sulla provincia di Cosenza potrebbe cadere solo a quote di collina.Â