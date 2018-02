Cosenza, è ancora pareggio. Non basta Bruccini, il derby con la Reggina finisce 1 a 1

Rossoblu al quarto pareggio consecutivo. I lupi passano nel primo tempo con il rigore trasformato da Bruccini. Nel secondo tempo, nell’unico tiro in porta¬†subito, Hadziosmanovic trova il jolly con un destro imparabile. Per il Cosenza una traversa di D’Orazio prima del rosso a Pascali



COSENZA – Quarto¬†pareggio consecutivo per Cosenza e Reggina che chiudono sull’1 a 1 un derby bello e avvincente solo nei primi 20 minuti. Per il resto del match¬†molto agonismo, un pizzico di nervosismo ed anche¬†tanta sfortuna per i rossoblu che subiscono il goal del pari praticamente nell’unico tiro della gara da parte degli amaranto. Avvio a tutta del Cosenza che parte subito in attacco e sfiora il goal con Mungo, Dermaku ma sopratutto con Perez che ha sul destro l’occasionissima, ma si fa ipnotizzare da Cucchietti¬†che si salva deviando la sfera con un piede.¬†

La rete del vantaggio arriva comunque a pochi minuti dalla fine del primo tempo con Bruccini che trasforma un calcio di rigore fischiato per una spinta in area su Perez. Nel secondo tempo ritmi pi√Ļ lenti e Cosenza guardingo che comunque controlla la gara senza apparente affanni. Ma al 64′, improvviso, arriva invece il pari degli amaranto con un bellissimo esterno destro di¬†Hadziosmanovic che va a morire nell’angolo alto dove Saracco non pu√≤ nulla.¬†Braglia toglie dal campo Perez e Mungo per Baclet e Tutino e i¬†rossoblu provano a riportarsi generosamente in avanti¬†alla ricerca del 2 a 1 ma le azioni sono confuse e l’unica vera occasione, fatta eccezione per una svirgolata di Tutino in area, capita a 10′ dal termine sui piedi di D’Orazio che da dentro l’area colpisce una clamorosa traversa con un potente sinistro su assist di Baclet. A 3′ dal termine i rossoblu restano anche in 10 per l’espulsione diretta di Pascali. Nei minuti di recupero, nonostante l’inferiorit√† numerica, i rossoblu si buttano disperatamente in avanti ma¬†non bastano i 7′ minuti di recupero e qualche mischia in area¬†per cambiare il risultato che non si schioda. Per il Cosenza √® l’undicesimo risultato utile consecutivo ma anche il quarto pareggio di fila che allontana il 4 posto.

A fine gara la delusione per un pareggio strettissimo anche nelle parole del tecnico Braglia “Nel secondo tempo siamo stati nella met√† campo dove¬†non si pu√≤ giocare a calcio per via delle condizioni del terreno, la partita¬† evidentemente doveva andare cos√¨. Ultimamente stiamo facendo meglio fuori casa se notate, speriamo che le condizioni del manto erboso possano¬†migliorare¬†a primavera. Oggi i cambi non ci hanno dato una mano, le partite per√≤ vanno chiuse: abbiamo sbagliato qualche occasione di troppo. Abbiamo provato a vincere la partita ma non abbia o fatto girare bene il pallone. Abbiamo creato 4-5 occasioni da gol, in casa non bastano… si deve fare di pi√Ļ. Loro hanno azzeccato anche il tiro della domenica, sono stati fortunati loro a saper sfruttare l‚Äôoccasione”¬†



                                                               

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Cosenza¬† ¬†–¬† ¬†¬†Reggina¬†1¬†–¬†1

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Marcatori: 44′ Bruccini (rig.), 64¬†Hadziosmanovic

SECONDO TEMPO

97′ –¬†FINALE DI GARA

94′ –¬†Punizione dal limite per il Cosenza. Baclet a giro, la barriera devia

93′ –¬†Nonostante l’inferiorit√† numerica Cosenza tutto riversato in avanti

90′ –¬†Saranno 6′ i minuti di recupero

¬†89′ –¬†Ammonito¬†Bruccini

88′¬†– Sostituzione Reggina. Fuori Armeno e dentro Gatti

¬†87′ –¬†Espulso¬†Pascali per un intervento ritenuto a piedi uniti su Marino. Cosenza in 10

80′ –¬†La migliore occasione del secondo tempo per il Cosenza capita sui piedi di D’Orazio che servito in area di rigore da Baclet scarica un sinistro mortifero che si stampa sulla traversa a Cucchietti battuto

¬†79′ –¬†Ammonito Pasqualoni

73′¬†–¬†Cambio nella Reggina. Fuori Tulissi e dentro Samb

69′¬†–¬†Doppio cambio Cosenza. Fuori Perez e Mungo, dentro Baclet e Tutino

¬†67′ –¬†Ammonito Provenzano

64′ –¬†GOAL¬†REGGINA CON HADZIOSMANOVIC. La Reggina trova il pari con il giovane centrocampista scuola Sampdoria che approfitta di un liscio della difesa del Cosenza su un cross dalla sinistra e con un esterno destro a incrociare dal limite dell’area infila il pallone nell’angolo dove Saracco non pu√≤ nulla¬†

61′¬†–¬†Si fa male Trovato ed √® costretto ad uscire sostituito da Calamai

60′ –¬†Perez riesce a mettere in area un pallone che sembrava destinato sul fondo. Ferrani liscia il pallone ma poi √® miracoloso nel deviare la conclusione a botta sicura di Mungo

58′¬†–¬†Cambio¬†nella Reggina. In campo¬†Marino che rileva¬†Fortunato

57′ –¬†Dopo un avvio con la Reggina decisamente pi√Ļ propositiva si rivede il Cosenza in avanti. Cross di Mungo per Perez che controlla in area e quasi da terra gira in porta, Cucchietti √® attento e devia il pallone

55′¬†–¬†Cambio nel Cosenza. Se ne va Ramos autore di una buona gara, al suo posto D’Orazio

¬†49′ –¬†Ramos duro su Tulissi. Giallo per il terzino del Cosenza

45′¬†–¬†Squadre che rientrano in campo per il secondo tempo con il Cosenza¬†che conduce grazie al rigore trasformato da Bruccini in chiusura di primo tempo. Cambio nell’intervallo per i rossoblu con Pascali che rileva Camigliano out per la botta ricevuta da Ferrani

PRIMO TEMPO



47′ –¬†FINALE DI PRIMO TEMPO

45′ –¬†Ci saranno 2 minuti di recupero

44′ –¬†GOAL¬†COSENZA CON¬†BRUCCINI. Cucchietti spiazzato con il pallone calciato da Bruccini che bacia il palo¬†di sinistra e poi si infila in rete. Quinta rete stagionale per il centrocampista rossoblu

43′ –¬†Perez finisce a terra spintonato¬†in¬†area di rigore. Il signor Fiorini assegna il calcio di rigore al Cosenza tra le proteste dei calciatori amaranto

42′ – Pallone vagante al limite dell’area di rigore del Cosenza che finisce sui piedi di Hadziosmanovic che calcia al volo. Pallone bloccato da Saracco

40′¬†–¬†Si √® giocato veramente poco negli ultimi 10′ minuti. La Reggina se ne sta rintanata nella propria met√† campo provando a colpire con qualche ripartenza.¬†Il Cosenza invece sembra aver perso un p√≤ di quella lucidit√† dei primi minuti e si affida spesso ai lanci lunghi facile preda della difesa amaranto

¬†29′ –¬†Brutto intervento di Ferrani che entra in ritardo su Camigliano costretto a uscire dal campo. Giallo per il calciatore della Reggina

24′¬†–¬†Momento di stasi della gara dopo la partenza a razzo del Cosenza e la ghiotta occasione¬†avuta da Perez

16′¬†–¬†Occasionissima Cosenza. Bruccini se ne va a destra, pallone per Mungo che lascia sfilare liberando Perez che si ritrova a tu per tu con Cucchietti. L’attaccante per√≤ calcia proprio sui piedi del portiere amaranto che si salva

12′¬†–¬†Ancora Cosenza al tiro con Dermaku che prova a correggere in rete un corner battuto da Corsi. Tiro¬†per√≤ bebole e pallone tra le braccia di Cucchietti

11′¬†–¬†Prima vera occasione goal per il Cosenza che palla a terra libera Mungo in area di rigore. Il¬†jolly rossoblu per√≤ cincischia troppo col pallone e si fa ribattere la conclusione

9′ –¬†Proteste in casa Cosenza per un presunto tocco di mani in area amaranto. Il signor Fiorini fa ampi cenni di proseguire

6′ –¬†Sponda di Perez che di petto serve l’accorrente Mungo che¬†dal limite calcia al volo¬†ma non inquadra la porta

1′ –¬†Fanno il loro ingresso i tifosi della Reggina proprio mentre Armeno prova una conclusione dalla distanza con il pallone che finisce altissimo

1′ – La Reggina batte il calcio d’avvio. Cosenza che attaccher√† in questo primo tempo verso la curva sud

Cosenza in campo con la classica divisa rossoblu. Reggina in maglia e pantaloncini bianchi. Coreografia della Tribuna A e grande tifo questa sera

Ecco le due squadre¬†fare capolino dal tunnel degli spogliatoi del Marulla dove sono presenti poco pi√Ļ di 5.000 spettatori

COSENZA CALCIO¬†(3-5-2): ¬†Saracco, Corsi, Idda, Palmiero, Mungo (69′ Tutino), Ramos (55′ D’Orazio), Perez (69′ Baclet), Trovato (61′ Calamai), Bruccini, D‚ÄôOrazio, Dermaku, Camigliano (45′ Pascali)

Panchina:¬†Zommers, Pasqualoni,Okereke, Boniotti, Baclet, Calamai, Tutino,¬†Pascali, D’Orazio, Braglia

Allenatore: Piero Braglia

URBS REGGINA 1914 (3-5-2):¬†Cucchietti, Pasqualoni, Ferrani, Laeza, Fortunato (58′ Marino), Tulissi (73′ Samb), Bianchimano, Provenzano, Armeno (88′ Gatti), ¬†Hadziosmanovic,¬†Castiglia

Panchina:  Licastro, Gatti, Turrin, Auriletto, Marino, Giuffrida, Arras, Sparacello, Franchi, Condemi, Mezavila, Samb

Allenatore: Agenore Maurizi



Arbitro: Signor Vincenzo Fiorini di Frosinone

Assistenti: Signor Cristian Zenardi di Genova e signor Massimiliano Magri di Imperia

Ammoniti: Ferrani (R), Ramos (C), Provenzano (R), Pasqualoni (R), Bruccini (C)

Espulsi: Pascali (C)

Angoli: 3-0

Note: Serata umida e piovosa a Cosenza anche se non fredda.¬†Manto erboso del Marulla che appare in discrete condizioni rispetto alle ultime gare disputate. Presenti 4.555 spettatori (3.205 paganti +¬†672 abbonati) per un incasso di ‚ā¨ 21.744.¬†Presenti 1.142 spettatori appartenenti a scuole calcio,¬†settori giovanili e societ√† calcistiche dilettantistiche dell‚Äôintera provincia di Cosenza tutti sistemati in Curva Sud.¬†Nel settore ospiti 106 tifosi amaranto

Gli scatti di Cosenza Reggina a cura di Marco Belmonte