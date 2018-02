Meteo Cosenza: forti piogge sullo jonio, vento e neve in Sila. Da lunedì più freddo

Un’area di bassa pressione in risalita da sud-ovest sta portando un marcato peggioramento del tempo sopratutto sui versanti jonici dove sono attese per tutta la giornata di oggi piogge anche abbondanti. Su Sila e Pollino da stanotte è tornata la neve. La prossima settimana sarà ancora instabile e fredda

COSENZA – Con l’Anticiclone delle Azzorre defilato in pieno Atlantico, il Mediterraneo centrale e buona parte delle nazioni che vi si affacciano (Italia compresa), da oltre una settimana è sotto scacco di una vasta circolazione depressionaria, alimentata da aria di origine artica, che a più riprese ha generato moderato maltempo da Nord a Sud. Anche in Calabria e sulla nostra provincia non sono mancate le piogge, il vento e qualche spruzzata di neve a inizio settimana. Il tutto in un contesto tipicamente invernale con temperature tornate nella media del periodo o di poco sopra. Come abbiamo ampiamente sottolineato nell’appuntamento della scorsa settimana, nessuna ondata di gelo di particolare rilevanza ci ha interessato. Le nevicate a quote basse hanno interessato esclusivamente una parte del nord Italia e gli appennini centrali. In casa nostra le perturbazioni sono state poco produttive in termine di freddo, perché le colate fredde hanno sempre avuto una direttrice occidentale, andando a interessare direttamente Francia, e Spagna.

Piogge intense, venti da est e neve sui monti. Allerta arancione sulla fascia jonica

Analizzando la situazione attuale, un’area di bassa pressione in risalita dalla Sicilia, sta interessando con precipitazioni quasi tutta la Calabria anche se le zone maggiormente colpite sono quelle dei versanti jonici della nostra provincia, dove sta piovendo anche con forte intensità. Pioggia in pianura e neve che invece cade da stanotte sui rilievi di Sila e Pollino a quote superiori ai 1.000/1.200 metri. La coltre bianca ha già superato i 10 cm. Il tutto accompagnato da forti raffiche di vento di grecale e tramontana.

Proprio causa delle avverse condizioni climatiche la protezione civile ha emanato un messaggio di Allerta Meteo per il rischio meteo – idrogeologico per le prossime 12 ore che sarà di colore arancione su tutta la fascia jonica, di colore giallo altrove. Con il lento spostamento verso est della depressione, domenica avremo un netto miglioramento del tempo, anche se non mancheranno rovesci sparsi. Nella prossima settimana la situazione rimarrà instabile con nuove piogge attese da martedì, neve sui monti e un ulteriore calo delle temperature.