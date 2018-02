Elezioni politiche 2018 – La guida completa al voto con il “Rosatellum”

Sistema elettorale misto, suddivisione dei seggi, soglie di sbarramento, listini bloccati…. Il 4 marzo si voterà per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ecco la guida completa con tutto quello che bisogna sapere per votare correttamente con la nuova legge elettorale

.

COSENZA – La legge elettorale n. 165 approvata in Parlamento il 3 novembre 2017, comunemente nota come Rosatellum bis o semplicemente Rosatellum, disciplina l’elezione per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Rosatellum sostituisce l’Italicum, modificato dalla Corte Costituzionale alla Camera, e il Consultellum al Senato. La nuova legge elettorale introduce di fatto un sistema misto a turno unico e con soglia di sbarramento al 3% sia per Camera che per Senato, con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale.

COME FUNZIONA IL ROSATELLUM

Sistema a collegio uninominale

L’assegnazione di 232 seggi alla Camera (pari al 36%) viene effettuata in collegi uninominali con formula maggioritaria. Ovvero, è proclamato eletto il candidato che ha ricevuto più voti. Al Senato sono 116 i seggi assegnati in collegi uninominali. I candidati più votati in ogni collegio uninominale, alla Camera e al Senato, ottengono direttamente il proprio seggio in parlamento, anche se dovessero ottenere un solo voto più del loro diretto avversario. In caso di parità nell’uninominale, sia alla Camera che al Senato, viene eletto il candidato più giovane.

Sistema con metodo proporzionale

L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 per la Camera e 193 per il Senato) avviene in collegi plurinominali con metodo proporzionale (pari al 64%) tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. Sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto. Tutti i deputati saranno ripartiti in proporzione ai voti ricevuti. Il restante 2% dei seggi rimasti (12 deputati e 6 senatori) verrà deciso dal voto degli italiani all’estero e assegnato con sistema proporzionale.

La doppia soglia di sbarramento

La soglia di sbarramento del Rosatellum nella quota proporzionale è fissata al 3% su base nazionale, sia per la Camera che per il Senato. Inoltre è prevista una soglia minima del 10% su base nazionale per le coalizioni (all’interno del quale però almeno una lista deve aver superato il 3%). Il candidato di un partito escluso dal riparto dei seggi perché non raggiunge il 3% ma eletto nel maggioritario, ovviamente manterrà il suo seggio.

LA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI: 30 ALLA CALABRIA

Suddivisione Territoriale – Il territorio italiano è stato suddiviso in 27 circoscrizioni per la Camera (più la Valle d’Aosta che costituisce una circoscrizione a se) e 20 circoscrizioni per il Senato corrispondenti alle Regioni italiane.

Per la Calabria ci sono a disposizione 20 seggi alla camera (8 nei collegi uninominali e 12 nel proporzionale) e 10 seggi al senato (4 nei collegi uninominali e 6 nel proporzionale). La circoscrizione Calabria per la Camera è stata suddivisa in 8 collegi uninominali (QUI TROVI L’ELENCO COMPLETO DEI COMUNI, DELLE LISTE E DEI CANDIDATI), gli stessi già assegnati nel 1993 con la legge elettorale Mattarellum.

1) Tirreno cosentino

2) Jonio cosentino

3) Cosenza

4) Catanzaro

5) Crotone

6) Vibo Valentia

7) Gioia Tauro

8) Reggio Calabria

.

I rimanenti 12 seggi verranno assegnati con il sistema proporzionale che prevede 2 collegi plurinominali ciascuno da sei seggi ciascuno. In quello denominato Calabria Nord troviamo Cosenza, Crotone, Corigliano Calabro e Castrovillari. In quello denominato Calabria Sud fanno parte Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria e Gioia Tauro.

Le votazioni per il Senato della Repubblica prevedono, invece, la suddivisione della regione in 4 collegi uninominali, costituiti in base all’aggregazione, due a due, dei collegi uninominali della Camera. La regione è costituita inoltre in un unico collegio plurinominale al quale sono assegnati 6 seggi proporzionali. La suddivisione dei 4 collegi maggioritari è la seguente:

Calabria 01 (Corigliano Calabro – Crotone)

Calabria 02 (Castrovillari – Cosenza)

Calabria 03 (Catanzaro – Vibo Valentia)

Calabria 04 ( Reggio Calabria – Gioia Tauro)

SCHEDA ELETTORALE E GUIDA AL VOTO