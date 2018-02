Rende e Francavilla, un punto a testa in un match senza reti e avaro di occasioni

In campo tanto agonismo ma poche occasioni goal. Alla fine un punto che accontenta entrambe le formazioni. Nel Rende esordio dal primo minuto per il portiere De Brasi e il difensore Cuomo

BRINDISI – Il Rende dimentica in fretta la sconfitta casalinga contro il Lecce, tornando imbattuto dalla difficile trasferta di Brindisi con un ottimo pareggio che alla fine accontenta anche la Virtus Francavilla, nonostante i pugliesi siano alla quinta gara senza successi. Partita sostanzialmente equilibrata, quella giocata allo stadio “Fanuzzi”, con pochi acuti e in cui le due squadre alla fine si sono equivalse.

Nel primo tempo sono due le occasioni pericolose degne di nota e tutte per i padroni di casa. Dopo un tiro svirgolato di Actis Goretta ben servito in area di rigore, al 29′ la Virtus Francavilla va vicina al vantaggio con Parigi, che impatta di testa un preciso cross di Albertini ma tira tra le braccia di De Brasi. I ragazzi di Trocini coprono bene la trequarti e provano a rintuzzare gli attacchi dei pugliesi che creano una nuova occasione proprio sul finale di primo tempo con Lugo Martinez. L’attaccante si esibisce in una bellissima mezza rovesciata dal limite dell’area che chiama De Brasi alla grande parata. Lo stesso Martinez, tre minuti dopo prova a ripetersi sempre in acrobazia, ma questa volta la conclusione è debole e centrale.

Nel secondo tempo è sempre la Virtus Francavilla a fare la partita, ma il ritmo cala decisamente, la manovra dei pugliesi diventa lenta e prevedibile anche per merito del Rende bravo a coprire tutti gli spazi. Anzi, i biancorossi sul finale provano anche a piazzare il colpaccio con un paio di ripartenze pericolose. L’occasione giusta capita sui piedi di Godano a poco più di 7′ dal termine. Il suo diagonale a botta sicura indirizzato nell’angolo basso, viene salvato quasi sulla linea di porta da un miracoloso intervento del capitano della Virtus Biason. L’ultimo acuto della gara è per il Francavilla: il neo entrato Partipilio fa partire una sventola dal limite dell’area che sfiora di pochissimo la traversa. Domenica prossima per il Rende l’occasione per tornare al successo nel match casalingo contro il Racing Fondi.

V. FRANCAVILLA (3-5-2): Saloni, Sbampato (71′ Demoleon), Prestia, Pino, Albertini (69′ Anastasi), Agostinone, Biason, Folorunsho, Martinez; Sicurella (57′ Partipilo), Parigi (68′ Madonia)

Panchina: Albertazzi, Colonna, De toma, Demoleon, Anastasi, Viola, Partipilo, Di Nicola, Arfaoui, Triarico, Mastropietro, Madonia

Allenatore: Gaetano D’Agostino

RENDE CALCIO (3-5-2): De Brasi, Sanzone, Cuomo, Marchio, Godano, Franco, Laaribi, Gigliotti (63′ Boscaglia), Blaze, Actis Goretta (85′ Vivacqua) Ricciardo (68′ Ferreira)

Panchina: Polverino, Viteritti, Pambianchi, Piromallo, Germinio, Coppola, Felleca, Novello, Calvanese

Allenatore: Bruno Trocini

Arbitro: Garofalo di Torre del Greco

Assistenti: Signor Cantiani di Venosa e signor Fraggetta di Catania

Ammoniti: Marchio (R), Biason (VF), Godano (R)

Note: Giornata nuvolosa e ventosa con temperatura intorno ai 12 gradi. Terreno del Fanuzzi appesantito dalla pioggia caduta ieri. Presenti poco più di 800 spettatori con una trentina di tifosi biancorossi