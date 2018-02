Regge il fortino eretto dal Siracusa. Il Cosenza ci prova ma non sfonda, finisce senza reti

Emozioni con il contagocce al Marulla, nonostante la partita giocata sempre nella metà campo dei siciliani letteralmente arroccati in difesa e mai propositivi. I rossoblu però sono spuntati e la gara finisce con uno scialbo pareggio



COSENZA – Termina con un pareggio a reti bianche la gara tra Cosenza e Siracusa. Un match davvero avaro di occasioni, con pochissime conclusioni a rete (le poche sono di marca rossoblu) ma che alla fine, visto anche il pari del Rende a Francavilla ed in attesa del Matera, lascia tutto invariato in classifica. A fotografare l’andamento dell’incontro un eloquente dato statistico su tutti: mai, in tutti i 90′ minuti, il portiere Saracco è stato chiamato in causa, con i siciliani che hanno badato solo a difendersi nella propria metà campo senza mai attaccare (a fine gara il tecnico del Siracusa dirà che la condotta difensiva della sua sqaudra è stata dettata dalle pessime condizioni del campo).

Dall’altra parte si è visto tutto sommato un buon Cosenza, ordinato e propositivo nel primo tempo, più frenetico e un pizzico confusionario nella ripresa. I rossoblu, nonostante abbiano provato in tutti i modi a fare breccia nel fortino eretto dai siciliani, alla fine hanno comunque faticato a trovare varchi nella retroguardia aretusea, non trovando quasi il guizzo giusto e costruendo pochissime occasioni da rete. Tutto questo nonostante la grande mole di gioco sviluppata, le decine e decine di cross messi in area e i 9 angoli a 1. Nel primo tempo la squadra di Braglia sfiora il vantaggio con una conclusione di D’Orazio respinta in angolo dal portiere D’Alessandro. Nella stessa azione i rossoblu recriminano e non poco per un netto fallo di mani in area non sanzionato da signor Guida di Salerno. Nel secondo tempo, fatta eccezione per una conclusione debole e centrale dello stesso D’Orazio, poco o nulla da segnalare, nonostante l’ingresso in campo di Okereke, Baclet, Ramos e Mungo che non sono riusciti però a modificare l’esito dell’incontro. Con questo pareggio i rossoblu inanellano comunque quello che è il nono risultato utile consecutivo.





Cosenza – Siracusa 0 – 0

Marcatori:

SECONDO TEMPO



94′ – FINALE DI GARA

90′ – Ci saranno 4′ minuti di recupero

85′ – Ultimi 5′ minuti di gara. Il Cosenza ci sta provando, ma i siciliani si difendono con i denti chiudendo tutti i varchi

77′ – Fatta eccezione per la mezza conclusione di D’Orazio, in questo secondo tempo ancora non abbiamo visto nessun tiro in porta

75 – Sostituzione Cosenza. Fuori Palmiero e dentro Mungo che va a sistemarsi dietro i due attaccanti

69 – Doppio cambio Cosenza. Fuori D’Orazio e Perez per Ramos e Baclet

66′ – Proprio Okereke prova a correggere al volo verso la porta del Siracusa un lungo lancio dalla retrovie. Pallone solo sfiorato che si perde sul fondo

64 – Eccolo il cambio del Cosenza. Il nigeriano fa il suo ingresso in campo al posto di Tutino

63′ – Gara che resta bloccata, nonostante la pressione del Cosenza. Braglia è pronto a far entrare Okereke

53′ – Cosenza al tiro con una conclusione al volo di D’Orazio da fuori area. Tiro centrale che il portiere D’Alessandro blocca in due tempi

45′ – Riprede la contesa al Marulla. Si riparte dallo 0 a 0 della prima frazione. C’è stato un cambio nell’intervallo per gli ospiti. Fuori Parisi e dentro Altobello

PRIMO TEMPO

47′ – FINALE DI PRIMO TEMPO

45′ – Il signor Guida concede 2′ minuti di recupero

43′ – Ammoniti Pascali e Giordano per reciproche scorrettezze

36′ – Ancora i rossoblu in attacco. La squadra di Braglia usa bene le due fasce. Sull’ennesimo cross dalla sinistra Perez anticipato d’un soffio

34′ – Spinge il Cosenza che sta provando in tutti i modi a trovare la via della rete. Ottima incursione di Tutino che mette un pallone in area respinto a fatica dalla difesa ospite che per poco non provoca l’autogoal su una goffa svirgolata di Liotti dal limite

29′ – Vibranti proteste del Cosenza per un presunto tocco di mani in area su cross di Bruccini dalla destra. Sul proseguo dell’azione conclusione di D’Orazio e respinta in angolo del portiere D’Alessandro

23′ – Si gioca nella metà campo del Siracusa tutto arroccato dietro la linea della palla. Il Cosenza ci prova ma fa fatica a trovare i varchi giusti

16′ – Gara continuamente spezzettata dai continui falli che i calciatori del Siracusa commettono sistematicamente sui portatori di palla rossoblu. In questo caso è Mucciante a fermare una ripartenza. Per il difensore cartellino giallo

10′ – Ammonito Bruno per un duro intervento su Corsi

5′ – Primi minuti di gara con un Cosenza arrembante, partito con il piede sull’acceleratore

1′ – Il Siracusa batte il calcio d’avvio. E’ iniziata Cosenza Siracusa. I rossoblu in questo primo tempo attaccheranno verso la curva sud

Viene osservato 1 minuto di silenzio in ricordo di Azeglio Vicini, ex commissario tecnico della nazionale italiana recentemente scomparso. Applausi da parte di tutto il Marulla per l’allenatore delle notti magiche

Cosenza in campo con la classica maglia rossoblu, ospiti in completo bianco

Squadre che fanno il loro ingresso sul terreno del Marulla davanti a poco più di 2.400 spettatori. Ci sono anche una cinquantina di tifosi aretusei sistemati nel loro settore

COSENZA CALCIO (3-5-2): Saracco, Corsi, Idda, Palmiero (75′ Mungo), Perez (69′ Baclet), Bruccini, Calamai, Tutino (64′ Okereke), Pascali, D’Orazio (69′ Ramos), Camigliano

Panchina: Zommers, Mungo, Ramos, Pasqualoni, Okereke, Boniotti, Baclet, Trovato, Braglia

Allenatore: Piero Braglia

SIRACUSA CALCIO (4-2-3-1): D’alessandro, Bernardo, Bruno, Palermo, Giordani, Scardina, Spinelli, Parisi (45′ Altobello), Mucciante, Liotti, Toscano

Panchina: Tomei, Di Grazia, Mangiacasale, De Silvestro, Catania, Vicaroni, Mazzocchi, Mancino, Grillo, Altobelli, Punzi

Allenatore: Paolo Bianco

Arbitro: Signor Ilario Guida di Salerno

Assistenti: Signor Paolo Laudato di Taranto e signor Francesco Bruni di Brindisi

Ammoniti: Bruno (S), Mucciante (S), Pascali (C), Giordano (S)

Espulsi:

Angoli: 9-1

Note: Giornata nuvolosa e tipicamente invernale a Cosenza con temperatura intorno ai 9 gradi. Terreno del Marulla che appare molto rovinato nella metà campo sotto la nord. Presenti presenti 2.167 (1.467 paganti + 672 abbonati) per un incasso di 16.502 €. Presenti anche 91 tifosi siciliani sistemati nel loro settore. Prima del calcio d’avvio è stato osservato 1 minuto di silenzio in ricordo di Azeglio Vicini, ex commissario tecnico della nazionale italiana recentemente scomparso

