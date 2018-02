Dopo quasi 10 giorni dominati dall’alta pressione, si apre un lungo periodo perturbato. Nel fine settimana un vortice di bassa pressione alimentato da aria artica, porterà piogge e neve in montagna con le temperature che torneranno lentamente nella media. Nei prossimi giorni situazione movimentata

.

COSENZA – Nessuna ondata di gelo eccezionale, sia chiaro, ma se non altro la situazione meteorologica sulla nostra provincia e più in generale sulla Calabria, nei prossimi giorni tornerà ad avere connotati prettamente invernali e decisamente più consoni al periodo. Siamo e febbraio eppure, fino a ieri, sembra di essere ad Ottobre con clima mite e temperature di diversi gradi sopra la media del periodo. Il Vortice Polare sembra finalmente mollare la presa e questo permetterà all’alta pressione di elevarsi con maggiore decisione verso nord. La conseguenza naturale è che l’aria fredda, fin’ora relegata alle alte latitudini, tenderà a propagarsi anche verso sud. Potremo dunque avere un’ultima parte d’inverno scoppiettante e finalmente fredda. Ma con che entità e con quale durata è ancora difficile da capire.

Prendiamo in esempio il peggioramento atteso per questo fine settimana dopo una lunga fase dominata dall’anticilone. Trattandosi di aria artica in arrivo dalla Scandinavia, la naturale barriera formata dalle Alpi, farà si che la colata fredda tenderà prima ad interessare le nazioni dell’Europa centrale dove sono attese nevicate diffuse anche in pianura, poi scivolerà verso la Francia e la penisola Iberica. E in italia? Il freddo interesserà maggiormente le regioni del nord e parte del centro mentre la sua propagazione verso le regioni meridionali, quindi anche sulla Calabria, dopo un temporaneo ma deciso aumento termico avuto ieri, sarà di molto attenuata e si avvertirà sopratutto tra questa notte e domenica.

Tornano piogge e nevicate sui monti. Prossima settimana di stampo invernale

Il sistema frontale, con un minimo depressionario posizionato sul tirreno centrale, in questo fine settimana manterrà il tempo instabile e perturbato sulla provincia di Cosenza. Piogge, anche a carattere di rovescio, si avranno nella giornata di sabato ed in parte domenica mattina interessando soprattutto sui versanti tirrenici. Qualche fiocco di neve sui rilievi più alti di Sila e Pollino. A partire da metà della prossima settimana, una serie di impulsi freddi e perturbati, tutti alimentati da aria artica in discesa dal nord Europa, si succederanno in sequenza, mantenendo il clima di stampo prettamente invernale. Avremo piogge, temporali e tornerà la neve sulle nostre montagne intorno ai 900/1.200 metri di quota.