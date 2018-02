Cosenza, rinforzo in difesa: dal Cittadella ecco Camigliano. Pinna saluta e va alla Casertana

Il difensore centrale, classe ‘94, arriva dal Cittadella con la formula del prestito con diritto di riscatto. Intanto Paride Pinna accetta il trasferimento alla Casertana (contratto fino al 2019) che si assicura anche le prestazioni del portiere del Rende Forte che passa ai falchetti in prestito. Liguori ceduto alla Fidelis Andria

COSENZA – A poche ore dal gong finale dell’ultimo giorno di calciomercato ecco gli ultimi colpi in casa Cosenza. Cominciamo dal pacchetto arretrato che si rinforza notevolmente con l’arrivo del forte difensore Agostino Camigliano proveniente dal Cittadella. Il centrale milanese, dopo la breve parentesi con i veneti, riparte dalla Serie C e già oggi pomeriggio, dopo aver conosciuto i suoi nuovi compagni di squadra, ha sostenuto il primo allenamento in rossoblu agli ordini di Mister Braglia. Calciatore di grande esperienza, quasi un 1 metro e 90 di altezza per 77 kg, Camigliato nel suo curriculum vanta 35 presenze in cadetteria con le maglie di Brescia, Virtus Entella, Trapani e appunto Cittadella. A Cosenza arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Questo comunicato ufficiale della società rossoblu: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Agostino Camigliano, proveniente dall’Associazione Sportiva Cittadella. Il difensore, nato a Segrate (MI) l’11 luglio 1994, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2018. Nella prima metà di stagione in forza al Cittadella in Serie B, Camigliano inizia la propria carriera nel Settore Giovanile del Brescia, con cui disputa da protagonista il Campionato Primavera 2012/’13 prima di vestire la maglia della Virtus Entella, disputando con la formazione Primavera dei liguri, nella stessa stagione, il Torneo di Viareggio. Nel campionato successivo, a soli 20 anni, gioca ben 22 partite – tra Serie B e TIM Cup – con la maglia della Prima Squadra del Brescia, mentre nel 2014/’15 colleziona 10 partite tra Virtus Entella, nella prima metà di stagione, e Cittadella, sempre in cadetteria. Due squadre anche nel 2015/’16, che trascorre tra metà campionato ad Udine, in Serie A, e l’altra metà a Trapani, dove perde la finale playoff per la promozione in Massima Serie, mentre lo scorso anno è stato in forza alla Juve Stabia: con la maglia delle Vespe, per lui, 19 presenze complessive (Campionato, Playoff e Coppa Italia Lega Pro). Ora la nuova avventura a Cosenza.”

Per un difensore che arriva ce n’è uno che invece saluta… definitivamente. Stiamo parlando di Paride Pinna ceduto a titolo definitivo alla Casertana (accordo fino al 2019) che si è assicurata anche le prestazioni del portiere Francesco Forte che prima prolunga il contratto con il Rende fino a giugno del 2019 poi si trasferisce in campania con la formula del prestito. Rossoblu che, oltre a Camigliano stanno provando a chiudere in queste ultime ore di calciomercato con il Parma per portare in rossoblu il terzino sinistro Juan Manuel Ramos.

Luigi Liguori terminerà la stagione alla Fidelis Andria

In serata è stato ufficializzato anche l’addio del giovane Luigi Liguori, mattatore con una doppietta nella gara di Coppa Italia giocata a Catania, che in accordo con il Napoli, terminerà la sua stagione tra le fila della Fidelis Andria. Questo il comunicato del club rossoblu “ alla Fidelis Andria “La Società Cosenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo con le Società SSC Napoli e Società Sportiva Fidelis Andria per la cessione, con la formula del trasferimento temporaneo fino al 30 giugno 2018, delle prestazioni sportive del calciatore Luigi Liguori. La Società intende ringraziare il giocatore per impegno e professionalità, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della stagione.”

Questo invece il comunicato ufficiale dei biancorossi sul prestito del portiere Forte: “Il Rende Calcio comunica di aver prolungato il contratto del portiere Francesco Forte fino al 30 giugno 2019. Allo stesso tempo la società biancorossa ha ceduto a titolo temporaneo il giocatore alla Casertana.“