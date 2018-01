A Rada su punizione, risponde Loviso su rigore. Andria – Cosenza finisce in parità

Un punto a testa al termine di una gara equilibrata, con pochi sussulti e decisa da due calci piazzati. Pugliesi in vantaggio con una punizione di Rada sul finale di primo tempo. Pareggio del Cosenza nella ripresa firmato da Loviso su calcio di rigore



ANDRIA (BA) – Si ferma a cinque il numero di vittorie consecutive per il Cosenza, che torna comunque imbattuto dall’insidiosa trasferta di Andria e porta a casa un buon pareggio maturato al termine di una gara tutto sommato bruttina, con pochissime emozioni e decisa alla fine da due calci piazzati. Nel primo tempo, fatta eccezione per un tiro di poco alto di Trovato (preferito al rientrante Mungo) schierato al posto dello squalificato Calamai e un paio di incursioni di Okerke, l’unica emozione è il goal del vantaggio messo a segno da Rada al 41′, vera bestia nera del Cosenza, che dalla stessa mattonella di un anno fa, trova nuovamente la via della rete con una precisa punizione mancina che manda il pallone all’incrocio battendo l’incolpevole Saracco.

Nel secondo tempo il Cosenza si riversa con maggiore decisione nella metà campo avversaria alla ricerca del pari che arriva al 53′. Corner battuto da D’Orazio, sulla traiettoria del pallone è netto il tocco di mani di Lattanzio e il signor D’Apice di Arezzo indica con decisione il dischetto. Loviso con un destro forte e preciso riporta il match in equilibrio. A questo punto mister Braglia prova a sfruttare l’abbrivio e vincere la gara mettendo in campo lo sgusciante Tutino che ha sui piedi due buone occasioni. La prima al 64′ quando si libera di Rada con un colpo di tacco, entra in area ma il suo tiro da posizione decentrata non trae in inganno Maurantonio che blocca la sfera a terra. La replica dei padroni di casa arriva un minuto dopo con Lattanzio che da pochi passi non riesce a correggere in porta un cross velenoso di Tiritiello.

La seconda occasione per l’attaccante napoletano arriva al 73′ ed è una palla goal davvero importante. Il portiere dell’Andria sbaglia il rinvio servendo suoi piedi proprio Tutino che avanza e calcia forte verso il primo palo ma il portiere si supera deviando in angolo. Dopo la girandola di cambi da una parte e dell’altra la gara si spegne e l’ultimo brivido porta la firma di Scaringella a 5 minuti dal termine. L’attaccante dell’Andria si ritrova in area un pallone maldestramente servitogli da un retropassaggio sbagliato di Bruccini. Il tiro ad incrociare è potente e per fortuna del Cosenza, sibila di pochissimo alto sulla traversa. In pratica è l’ultima occasione di un match che permette al Cosenza di inanellare il settimo risultato utile consecutivo, che significa sesta piazza in classifica in compagnia del Matera a quota 33 punti, ad un solo punto dal Rende sconfitto in casa dalla capolista Lecce. E domenica prossima scontro diretto con il Siracusa.

SECONDO TEMPO



95′ – FINALE DI GARA

92′ – Punizione a giro di Pinna dai 25 metri, pallone altissimo

91′ – Ammonito Longo

90′ – Saranno 5′ i minuti d recupero

89′ – Ammonito Dermaku

85′ – Brivido in area Cosenza con Bruccini che sbaglia un retropassaggio servendo inavvertitamente Scaringella che non ci pensa due volte e scarica un destro violento che esce di pochissimo alto sulla traversa

81′ – Colpo di testa debole e centrale di Dermaku su calcio d’angolo di Pinna, Maurantonio blocca a terra

77′ – Doppio cambio per l’Andria che sostituisce Esposito e Lattanzio con Longo e Taurino

76′ – Addirittura triplo cambio ordinato da Braglia. Fuori Trovato, D’Orazio e Perez, sostituiti da Mungo, Pinna e Baclet

73′ – Palla goal per il Cosenza che va vicinissimo al raddoppio con Tutino che approfitta di un erroraccio del portiere Maurantonio che prima rinvia proprio sui piedi dell’attaccante rossoblu, poi riesce a salvarsi deviando la conclusione di destro in angolo

68′ – Doppio cambio per i padroni di casa. Fuori Di Cosmo e Croce e dentro Lobosco e Scaringella

65′ – Replica dell’Andria con un cross pericoloso di Tiritiello dalla destra per Lattanzio che in “estirata” riesce solo a sfiorare il pallone a pochi passi dalla porta

64′ – Azione personale di Tutino che fa fuori Rada con un colpo di tacco, entra in area dalla destra e calcia subito verso la porta di Maurantonio che blocca la palla a terra

62′ – Secondo cambio nel Cosenza. Palmiero in campo al posto di Loviso

57′ – Cambio nel Cosenza. Fuori Okereke e dentro Tutino

53′ – GOAL COSENZA CON LOVISO. Destro secco e preciso del centrocampista rossoblu che insacca in rete dal dischetto con Maurantonio immobile e riporta in match in parità

51′ – Calcio di rigore per il Cosenza per un ingenuo tocco di mani in area di Lattanzio su corner di D’Orazio

45′ – Riparte il match con il Cosenza sotto per la rete messa a segno da Rada su punizione, nessun cambio nell’intervallo



PRIMO TEMPO



45′ – FINALE DI PRIMO TEMPO

43′ – Ammonito Loviso

41′ – GOAL F. ANDRIA CON RADA. Punizione pennellata del difensore pugliese che come lo scorso anno punisce il Cosenza con un sinistro a giro che manda il pallone a morire nell’angolo alto alla sinistra di Saracco vanamente proteso in tuffo

27′ – Cross di Corsi dalla destra, spizzata di testa di Okereke, pallone allontanato quasi sulla linea da Rada

25′ – Succede davvero poco in campo con le due squadre attente più a non scoprirsi che ad attaccare. Degna di nota solo un’incursione di Okereke chiusa dall’uscita tempestiva del portiere Maurantonio

13′ – Ritmi compassati in campo con l’Andria che esercita un leggero predominio territoriale

4′ – Replica immediata del Cosenza con una bella conclusione di Trovato che calcia forte di destro dalla distanza, pallone che sorvola la traversa

3′ – Incursione dell’Andria con Piccinni liberato sulla corsia di destra. Cross pericoloso del capitano pugliese che attraversa tutta l’area di rigore

1′ – Perez batte il calcio d’avvio. Rossoblu che attaccheranno da destra verso sinistra

Cosenza in campo con la classica maglia bianca con bande rossoblu da trasferta. Padroni di casa in completo azzurro

Agli ordini del signor Giosuè Mauro D’Apice di Arezzo, Andria e Cosenza fanno il loro ingresso sul terreno di gioco

SS Fidelis Andria 1928 (3-5-2): Maurantonio, Rada, Piccinni, Croce (68′ Scaringella), Lattanzio (77′ Taurino), Matera, Tiritiello, Esposito (77′ Longo), Celli, Di Cosmo (68′ Lobosco), Quinto

Panchina: Cilli. Tartaglia, Lobosco, Longo, Scaringella, Minicucci, Ippedico, Sisto, Scalera, Antonicelli, Taurino, Camporeale

Allenatore: Aldo Papagni

COSENZA CALCIO (3-5-2): Saracco, Corsi, Idda, Perez (76′ Baclet), Okereke (57′ Tutino), Trovato (76′ mungo), Bruccini, Loviso (62′ Palmiero), Pascali, D’Orazio (76′ Pinna), Dermaku

Panchina: Zommers, Pinna, Palmiero, Mungo, Pasqualoni, Boniotti, Baclet, Tutino, Braglia

Allenatore: Piero Braglia

Arbitro: Signor Giosuè Mauro D’Apice di Arezzo

Assistenti: Signor Antonio Severino di Campobasso e signor Francesco Ciancaglini di Vasto

Ammoniti: Loviso (C), Dermaku (C), Longo (A)

Espulsi:

Angoli: 1-5

Note: Serata umida ma non fredda ad Andria. Terreno di gioco in buone condizioni. Presenti poco più di 1.200 spettatori con una cinquantina di tifosi del Cosenza