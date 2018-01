Cosenza all’assalto dell’Andria. Rossoblu forti delle cinque vittorie, ma occhio ai pugliesi

Domenica gara importantissima per i rossoblu intenzionati a continuare nella striscia di vittorie consecutive. Ma la sfida contro i pugliesi, apparsi in ripresa e reduci della vittoria di Caserta, presenta diverse insidie

COSENZA – Nessuno nelle ultime 10 giornate di campionato ha fatto meglio della compagine del tecnico Braglia che lavora per preparare al meglio il match contro l’Andria in programma domenica sera allo stadio “Degli Ulivi” alle 20.30. I rossoblu hanno messo insieme qualcosa come 23 punti frutto di sette vittorie (cinque consecutive), due pareggi e una sola sconfitta. Numeri davvero rilevanti per una squadra che giornata dopo giornata ha letteralmente scalato la classifica, risalendo nel giro di tre mesi dall’ultimo posto fino alla quinta piazza, seppur in coabitazione con Siracusa e Matera sconfitto proprio nell’ultimo turno di campionato al termine di un match dominato dai rossoblu, apparsi determinati come non mai. Il mercato di riparazione delle ultime settimane ha rivoluzionato soprattutto il reparto offensivo dei rossoblu che ha cambiato faccia con l’arrivo di calciatori forti dalla serie B come Perez ed Okereke apparsi in gran forma nel test infrasettimanale contro la Luzzese giocato sul sintetico della Popilbianco ed autori di una doppietta, mentre ha salutato la compagnia (l’ufficializzazione è arrivata questa mattina) Mendicino, passato in prestito al Monza. In stand-by la posizione di Baclet anche se il sentore è che l’attaccante francese non si muova da Cosenza.

Tornando all’importante gara di domenica in terra pugliese, i rossoblu a centrocampo ritrovano Palmiero ma dovranno fare a meno di Calamai, per Braglia pedina fondamentale nello scacchiere tattico, appiedato dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato contro i lucani. L’Andria si trova in piena zona play-out ma la convincente vittoria di Caserta nello scontro diretto, unita a quella casalinga prima della sosta contro il Siracusa, ha fatto aumentare le quotazioni dei bookmaker italiani. Con il ritorno alla rete di bomber Lattanzio, ma soprattutto la necessità di continuare a macinare punti per uscire al più presto dalla zona rossa, rende la sfida difficile e pericolosa. Anche la squadra di mister Papagni ha qualche problema di formazione, visto che dovrà fare a meno del difensore Colella e dell’attaccante Nadarevic ai box per problemi fisici mentre è in dubbio anche la presenza del terzino Scalera che sta lavorando a parte.