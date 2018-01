Cosenza, Mendicino se ne va al Monza. L’attaccante ceduto in prestito fino a giugno

L’attaccante milanese passa alla società brianzola con la formula del prestito secco fino a giugno. Coppa Italia: Lecce – Cosenza si giocherà il 14 febbraio alle 16.30 con diretta su Sportitalia

.

COSENZA – Con l’arrivo di Perez ed Okereke dalla serie B, l’esplosione di Tutino e (almeno per ora) la concorrenza di Baclet che gli è stato spesso preferito dal tecnico anche a gara in corso, Ettore Mendicino ha scelto di accettare la proposta del Monza, squadra nella quale rimarrà in prestito fino a giugno, dove avrà certamente più spazio per giocare. L’attaccante scuola Lazio, con oltre 245 partite giocate nei professionisti e 47 reti realizzate, già ieri ha raggiunto i suoi nuovi compagni di sqaudra ed oggi la sua cessione in prestito è stata ufficializzata dalla due società con la firma sul contratto. Mendicino, nella prima parte di campionato con il Cosenza, è sceso in campo 19 volte realizzando 3 goal.

Questo il comunicato ufficiale della società rossoblu: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018, delle prestazioni del calciatore Ettore Mendicino alla Società Sportiva Monza. Mendicino, nato a Milano l’11 febbraio 1990, ha vestito il rossoblu a partire da gennaio 2017, collezionando 42 presenze e mettendo a segno 9 reti tra Campionato, Playoff, TIM Cup, Coppa Italia Serie C. La Società intende ringraziare il giocatore per impegno e professionalità, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della stagione.

Coppa Italia: Lecce – Cosenza si gioca il 14 febbraio alle 16.30

Nel frattempo nella giornata di ieri Lega Pro ha reso noto data e orario dei quarti di finale di Coppa Italia Serie C. Lecce – Cosenza si disputerà il 14 febbraio 2018 allo stadio ‘Via del Mare’ di Lecce alle ore 16.30. La gara sarà trasmessa in diretta TV sul canale Sportitalia.