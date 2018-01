Cosenza, ufficiale l’arrivo dal Parma del portiere Zommers: i dettagli dell’operazione

Con la cessione dell’estremo difensore Pietro Perina, passato in prestito alla Sambenedettese, la società rossoblu ha colmato la casella vacante con l’arrivo del giovane portiere lettone

.

COSENZA – Dal Parma, via Pordenone (dove ha giocato la prima parte di campionato) al Cosenza Calcio. Conclusa la trattativa lampo che ha portato in rossoblu il portiere lettone Kristaps Zommers classe 1997. L’ex Parma, quasi 1 metro e 90 di altezza e fisico imponente, arriva con la formula del prestito secco fino a giugno. L’estremo difensore lettone, dopo la firma e le consuete visite mediche, si è già allenato questo pomeriggio con i nuovi compagni agli ordini di mister Braglia. Zommers ha collezionato 57 presenze in due stagioni con il Parma tra serie D e Lega Pro, mentre nel girone di andata con il Pordenone non ha trovato praticamente mai spazio chiuso dalle grandi prestazioni di Simone Perilli. Il portiere vanta anche 5 presenze nella Nazionale Under 21 della Lettonia.

Questo il comunicato della società rossoblu: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristaps Zommers, proveniente dal Parma Calcio 1913. Il portiere, nato a Riga il 7 gennaio 1997, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2018. Nella prima metà di stagione ha vestito la maglia del Pordenone, mentre nello scorso campionato ha militato tra le fila del Parma, collezionando 20 presenze tra Campionato e Coppa Italia Serie C. Coi ducali centra due promozioni consecutive, nel 2015/’16 dalla Serie D alla Serie C e nel 2016/’17 dalla Serie C alla Serie B, conquistata passando per i playoff. Zommers inizia la propria carriera in patria col Daugava Riga, passando poi in Danimarca nelle Giovanili dell’Aahrus: da lì il giovane portiere è arrivato in Italia, difendendo le porte di Parma e Pordenone. Ora la nuova avventura nel branco di Lupi.”