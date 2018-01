Cosenza, Perina in prestito alla Sambenedettese. Rende, torna l’attaccante Ferreira

Due operazioni di mercato perfezionate nella giornata di oggi per Cosenza e Rende. I rossoblu cedono in prestito secco fino a giugno il portiere Perina alla Sambenedettese, mentre il Rende riabbraccia Ferreira che arriva dalla Sicula Leonzio in prestito con diritto di riscatto.

COSENZA – Alla fine Cosenza e Sambenedettese hanno trovato l’accordo per la cessione in prestito secco di Pietro Perina. Il portiere pugliese resterà legato alla Società del patron Fedeli fino al 30 giugno 2018. Perina, che vanta nel suo curriculum oltre 140 presenze tra i professionisti collezionate con le maglie di Cosenza, Melfi e Martina Franca, dopo il campionato sontuoso dello scorso anno quest’anno ha avuto qualche momento di difficoltà e, complice anche l’esplosione di Umberto Saracco, negli ultimi mesi ha trovato pochissimo spazio. Ora arriva l’occasione per rilanciarsi con una sqaudra che si trova al terzo posto nel girone B della Serie C e lotta per la promozione diretta in Serie B.

Questo il comunicato ufficiale della società rossoblu “La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018, delle prestazioni del calciatore Pietro Perina alla Società Sportiva Sambenedettese. Perina, nato ad Andria il 28 febbraio 1992, ha vestito il rossoblù a partire da luglio 2015, collezionando 93 presenze tra Campionato, TIM Cup e Playoff di Serie C. La Società intende ringraziare il giocatore per impegno e professionalità, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della stagione”.

Rende, torna Ferreira. L’attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto

E sempre nella giornata odierna il Rende Calcio e la Sicula Leonzio hanno definito il trasferimento a titolo temporaneo, con diritto di riscatto in favore dei biancorossi, dell’attaccante Michel Ferreira, classe 95. Ferreira, che torna a vestire la maglia biancorossa dopo la straordinaria vittoria dei playoff conquistata nella passata stagione (32 presenze condite da 11 reti) sarà a disposizione del tecnico Bruno Trocini alla ripresa degli allenamenti fissata per domani pomeriggio. L’accordo è stata raggiunto in tempi brevi dalle due società visti i rapporti di cordialità e stima che intercorrono tra i presidenti Fabio Coscarella e Giuseppe Leonardi. «E’ stato un piacere riportare Ferreira a Rende – ha dichiarato il numero uno biancorosso – Si tratta di un giocatore importante che sicuramente darà un contributo concreto in questa seconda parte della stagione».