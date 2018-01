Finisce 2 a 1 una gara dominata dai rossoblu che nonostante un terreno pesantissimo portano a casa il quinto successo consecutivo, superano proprio il Matera in classifica e agganciano il Siracusa al 5′ posto. I goal tutti nel secondo tempo. Apre Pascali con un preciso colpo di testa, raddoppio di Corsi con un eurogoal. Nel finale 2 a 1 con Dugandzic. Espulso Calamai nel recupero

.

COSENZA – Il Cosenza continua nella sua inarrestabile ascesa battendo 2 a 1 il Matera al termine di una vera e propria battaglia su un campo di gioco ridotto ad un pantano e continua la risalita verso le posizioni di vertice centrando il quinto successo consecutivo (sei se consideriamo anche la vittoria in Coppa Italia contro il Trapani). Gara dominata dalla squadra di Braglia che dopo aver sfiorato il vantaggio nel primo tempo in almeno 4 o 5 occasioni e aver colpito anche un palo con Pascali, nel secondo tempo trova le reti decisive proprio con il difensore rossoblu bravo a colpire di testa ed il capitano Corsi autore di un vero e proprio gioiello. Solo per le statistiche la rete del 2 a 1 messa a segno da Dugandzic nel finale. I rossoblu chiudono la gara in 10 per l’espulsione diretta di Calamai nei minuti di recupero. Nelle ultime 10 partite disputate il Cosenza è la squadra migliore di tutto il Girone C.

Primo tempo. Assalto Cosenza… quante occasioni!

Reduce da 4 successi consecutivi e dalla vittoriosa gara di Coppa Italia contro il Trapani, il Cosenza era chiamato al successo, per proseguire nella striscia di risultati utili e provare anche ad approfittare delle sconfitte di Siracusa e Trapani. Su un terreno impossibile, resto pesantissimo dalla pioggia caduta incessante per tutto il giorno i rossoblu, con Perez subito titolare al 1′ minuto al fianco di Tutino, partono forte prendendo in mano le redini delle gara. Al 12′ angolo battuto da D’Orazio, inserimento centrale di Pascali che colpisce al volo un pallone che si stampa sul palo ricacciando in gola l’urlo dei 1.500 del Marulla. Passano due minuti e il Cosenza costruisce una nuova occasione con Perez che liberato in area di rigore gira di sinistro ma non inquadra lo specchio e la sfera si perde sul fondo. Il Matera prova a farsi vedere dalle parti di Saracco ma i rossoblu aggrediscono tutti i palloni e al 19′ vanno nuovamente alla conclusione con una sventola dalla distanza di Calamai che chiama Golubovic alla parata in tuffo. Il centrocampista rossoblu ci riprova poco dopo la mezzora con una spettacolare rovesciata che finisce sull’esterno della rete. E il Matera? Fatta eccezione per un tiro alto di Maimone, i lucani per tutto il primo tempo hanno avuto il loro bel da fare per rintuzzare gli attacchi del Cosenza che va alla conclusione in almeno altre tre occasioni ma senza successo.

Gioia Pascali e il raddoppio di Corsi è un capolavoro

Nel secondo tempo il copione cambia di poco. Cosenza a menare le danze, Matera sulla difensiva ad agire prevalentemente in contropiede. Al 50′ Loviso dalla distanza spara alto di poco. Ma con il terreno che peggiora di minuto in minuto le occasioni scarseggiano e la gara diventa una vera e propria battaglia. Al 62 entra Okereke e da una sua serpentina in area, chiusa in angolo nasce il goal del vantaggio. Corner di Loviso e inzuccata vincente di Pascali che infila il pallone nell’angolo alla sinistra di Golubovic. Al 73′ mischia paurosa in area di rigore del Cosenza che si salva in angolo. Nell’ultimo quarto di gara gli ospiti si buttano in avanti alla ricerca del pari ma lasciano ai rossoblu diversi spazi per il contropiede. Al minuto 81′ arriva il raddoppio con un goal capolavoro di Corsi che scarica in rete un destro ad incrociare di rara potenza su assist di Okereke, che si spegne nell’angolo alla destra di Golubovic. Partita chiusa? Niente affatto, a due muniti dal termine Dugandzic sfrutta un rimpallo in area di rigore e accorcia le distanze. I rossoblu restano in 10 per l’espulsione diretta di Calamai punito dal signor Schirru per un duro intervento su Sartore. Ma dopo 5 minuti di sofferenza i tifosi possono urlare di gioia per un successo pensatissimo come il terreno del Marulla.





Cosenza – Matera 2 – 1

Marcatori: 63′ Pascali, 81 Corsi, 87′ Dugandzic

.

.

.

.

———————————————————————————————————————————–

COSENZA CALCIO (3-5-2): Saracco, Corsi, Idda, Perez, Bruccini, Calamai, Tutino (62′ Okereke), Loviso (89′ Trovato), Pascoli, D’Orazio, Dermaku

Panchina: Perina, Pinna, Mungo, Mendicino, Pasqualoni, Okereke, Boniotti, Baclet, Trovato, Braglia

Allenatore: Piero Braglia

MATERA CALCIO (3-5-2): Golubovic, De Almeida, Scognamillo, Sartore, Giovinco (75′ Battista), De Falco, Sernicola (75’Corado), Maimone (67′ Di Livio), Urso (82′ Dugandzic), Casoli, De Franco

Panchina: Miticca, Dugandzic, Di Sabatino, Dammacco, Corado, Battista, Tonti, Taccogna, Di Livio

Allenatore: Gaetano Auteri

Arbitro: Signor Fabio Schirru di Nichelino

Assistenti: Signor Dario Gregorio e signor Giovanni Mittica di Bari

Ammoniti: Perez (C), Urso (M), Maimone (M), De Falco (M), Idda (C)

Espulsi: Calamai (C)

Angoli: 6-1

Note: Serata umida e piovosa allo stadio Marulla. Terreno di gioco in pessime condizioni anche per la pioggia caduta incessante per tutto il giorno. Presenti 1.556 spettatori (946 paganti + 672 abbonati) per un incasso di € 8.810. Nel settore ospiti 43 tifosi del Matera.

Gli scatti del match a cura del fotografo Marco Belomente