Rende, è una notte magica. I biancorossi sbancano Siracusa e volano al quarto posto

Blitz firmato da Porcaro che realizza il goal vittoria in chiusura di primo tempo con un preciso colpo di testa su cross di Laaribi. La squadra di Trocini vince e convince, dominando la prima frazione nella quale colpisce anche un palo con Blaze e resistendo nella ripresa agli sterili attacchi del Siracusa

.

SIRACUSA – Quarto posto in splendida solitudine ed una vittoria (la terza consecutiva) che in un sol colpo vendica la sconfitta dell’andata, permette ai biancorossi di superare in classifica proprio gli aretusei issandosi a quota 34 punti a -3 dal Trapani terzo ed aggiunge certezze e meriti ad una squadra solida, tenace e vogliosa, che si è saputa calare alla perfezione nella realtà dei professionisti mette in campo la forza di un gruppo plasmato alla perfezione dal proprio allenatore Bruno Trocini.

Il 2018 si apre con una nuova impresa del Rende, che sbanca il De Simone al termine di un match lungamente dominato soprattutto nel primo tempo. Match winner il difensore Porcaro bravo a sfruttare una punizione di Laaribi insaccando di testa il goal vittoria in chiusura di primo tempo. Preludio al goal, pochi minuti prima, un sinistro “mortifero” di Blaze che da posizione quasi impossibile di sinistro stampa la palla sul palo. Nella ripresa il Siracusa alza il proprio baricentro alla ricerca del pareggio ma i biancorossi si difendono con ordine, soffrendo in realtà solo nei minuti finali l’assalto dei padroni di casa che, fatta eccezione per qualche mischia in area ed un paio di conclusioni dalla distanza, creano una sola nitida occasione in pieno recupero con un sinistro a giro di Grillo che sorvola di poco la traversa.

Trocini ” prestazione importante al termine di una gara giocata bene”

Soddisfazione ma anche piedi per terra da parte del tecnico Trocini “Oltre al goal, sopratutto nel primo tempo abbiamo avuto qualche buona occasione. Nel secondo tempo solo verso gli ultimi 20 minuti il Siracusa ha attaccato con molti uomini perché voleva a tutti i costi il pareggio ed abbiamo sofferto su qualche mischia e traversone però ci siamo comunque difesi con ordine. Mi preme sottolineare che prescindere dal risultato finale la prestazione è stata sicuramente importante e non poteva essere diversamente. Qui a Siracusa quando si gioca contro la quarta in classifica sei chiamato a fare questo tipo di gara e quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi“.