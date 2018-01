Meteo Cosenza: in arrivo anticiclone e clima mite. Nessuna ondata di gelo all’orizzonte

Solo domenica un fronte freddo in discesa dal nord Europa interesserà marginalmente la nostra provincia con qualche pioggia e un leggero calo termico. Si tratterà di un peggioramento molto veloce e già da lunedì alta pressione in rinforzo e clima mite per diversi giorni. Al momento non si intravedono ondate di gelo

COSENZA – Continua senza grossi scossoni il trend invernale sulla Calabria. Siamo quasi a fine gennaio e l’unica certezza di questo inverno 2017/2018 è l’impossibilità da parte dell’anticiclone atlantico di interrompere il flusso zonale. Tradotto in parole semplici significa che le correnti si muovono dal nord America verso est pilotate da veloci perturbazioni atlantiche decisamente più miti, in alcuni casi accompagnate anche da forti venti di burrasca. Quindi siamo ancora in totale assenza di irruzioni gelide dall’est Europa. Di freddo sul Mediterraneo ci sono state le (poche) discese di aria artica che hanno portato piogge sui versanti tirrenici e neve in montagna a quote medio-alte. A cavallo tra il nuovo anno e l’Epifania, a caratterizzare la situazione meteorologica sulla nostra regione, anche una lunga fase sciroccale.

Sicuramente il protagonista mancante di questo inverno è il freddo russo e per ora non sembrano intravedersi ondate di freddo… almeno fino ai primi giorni di febbraio anzi, ci avviamo verso una fare anticiclonica che durerà diversi giorni. Questo perché il rafforzamento del Vortice Polare (l’area di bassa pressione che stazione sul Polo Nord) e la sua veloce rotazione, fa si che il freddo venga trattenuto ad alte latitudini impedendo all’anticiclone di elevarsi, creare disturbi e quindi far scivolare verso sud il gelo.

Per QuiCosenza.it le previsioni del tempo a cura del Colonnello Mario Giualiacci



Sabato instabile, domenica effimero peggioramento. Da lunedì dominio anticiclonico

Per i prossimi 7/10 giorni l’attivazione del del flusso zonale permetterà l’arrivo di aria più mite e le temperature tenderanno ad aumentare. Solo tra oggi e domenica, a seguito di un fronte freddo che avrà come target l’est europa ed i Balcani, sulla nostra provincia avremo un moderato peggioramento dalla mattina, con piogge e qualche fiocco di neve a quote alte su Sila e Pollino. Il termometro tenderà a scendere di qualche grado per risalire velocemente già da lunedì. Come detto si tratterà di un peggioramento rapido e, fatta eccezione per qualche disturbo instabile sul tirreno, ad inizio settimana la pressione tenderà ad aumentare per l’arrivo da ovest dell’anticiclone delle Azzorre.