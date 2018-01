Le forti raffiche di vento hanno letteralmente sradicato un albero a San Fili crollato su auto in transito. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito

SAN FILI (CS) – I forti venti di burrasca continuano a spazzare da ieri tutta la Calabria senza sosta, provocando danni un pò ovunque. Squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cosenza sono state impegnate in diversi interventi per la rimozione di alberi e cartelloni pubblicitari divelti dalle violente raffiche che in alcuni casi hanno raggiunto anche gli 80 Km/h. Dopo la tettoia finita su un’auto a Corigliano Calabro, ieri sera si è sfiorata una nuova tragedia anche a San Fili, esattamente in via Ciancio, a causa della caduta di un grosso albero sulla sede stradale. L’albero, rovinando a terra, ha terminato la sua corsa proprio su un’automobile in transito. Tanta paura per gli occupanti della vettura (un Opel Astra SW), ma per fortuna nessun ferito. L’albero è stato rimosso dai vigili del fuoco e la viabilità ripristinata tempestivamente.