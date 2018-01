Calamai piega il Trapani al 94′ e regala al Cosenza i quarti di finale contro il Lecce

Una partita ricca di occasioni ed emozioni premia il Cosenza che dopo un sofferto primo tempo, gioca una buona ripresa sfiorando il vantaggio in diverse occasioni. Nel finale succede di tutto: Mendicino si fa parare un rigore al 92′, poi ad una manciata di secondi dal termine goal vittoria firmato da Calamai. Rossoblu ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Lecce



COSENZA – Il Cosenza accede ai quarti di finale di Coppa Italia di Serie C battendo 1 a 0 al Marulla un buon Trapani, al termine di una gara vibrante, ricca di azioni ed emozioni ma giocata ancora una volta su un terreno impossibile ed aspramente criticato a fine gara dal tecnico rossoblu Piero Braglia. A decidere il match a favore degli uomini di Braglia, che giocheranno contro il Lecce, una rete in pieno recupero di Calamai proprio quando i supplementari sembravano ad un passo e dopo che due minuti prima, Mendicino, aveva sbagliato un calcio di rigore.

La gara – Il primo tiro in porta è del Trapani che prova il jolly con Maracchi dalla distanza. Tiro potente che però non inquadra la porta. Decisamente più pericolosa l’incursione di Marras un minuto dopo. L’attaccante siciliano dopo un triangolo in area con Evacuo spara su Saracco che si supera deviando in angolo. Il Cosenza fatica a costruire azioni da rete, mentre il Trapani, decisamente meglio piazzato in campo, si rende ancora pericoloso prima al 13′ con una conclusione di Bastoni in area, liberato da una sponda di testa di Visconti, che da ottima posizione sparacchia malamente sopra la traversa, poi al 20′ con una pericolosa mischia in area rossoblu. Tra il 26 e il 27′ si vede finalmente anche il Cosenza. Prima il portiere Pacini vola a smanacciare dalla testa di Mendicino un pallone velenoso scodellato in area da D’Orazio. Dal corner deviazione volante di Pascali bloccata a terra dal portiere siciliano. L’ultima azione del primo tempo è ancora di marca ospite. Errore in disimpegno di Corsi che regala la sfera a Rizzo. Cross immediato del terzino per la testa di Evacuo che da due passi manda incredibilmente alto.

Il secondo tempo si apre ancora nel segno del Trapani. Azione in percussione dei siciliani conclusa con una verticalizzazione per Reginaldo sul quale salva Saracco in uscita. Sulla ribattuta il pallonetto di Marras non supera il portiere rossoblu che fa sua la sfera. Al 10′ il Cosenza costruisce una palla goal colossale. Galoppata sulla sinistra di D’Orazio che serve al limite Calamai. Il tiro del centrocampista viene deviato ma diventa un assist d’oro per Tutino appostato in area di rigore, che con una finta si aggiusta il pallone sul sinistro ma la sua conclusione si spegne di pochissimo al lato. Al 15′ Maracchi di forza si libera di Pasqualoni entra in area e spara un missile sul primo palo disinnescato in angolo da un nuovo intervento di Saracco. La pioggia che inizia a cadere copiosa penalizza il gioco delle due squadre, anche perché il terreno del Marulla, già in precarie condizioni, diventa ancora più pesante. Al’85’ si rivede il Cosenza in avanti: sventola di D’Orazio da posizione decentrata che chiama alla parata in angolo da Pacini. Il portiere del Trapani si ripete due minuti dopo volando a deviare un colpo di testa di Baclet sul calcio d’angolo e poi anticipando con un’uscita disperata l’intervento di Bruccini. Gli ultimi minuti sono tutti del Cosenza e al 90′ arriva l’episodio che potrebbe cambiare la gara. Fallo su Mendicino in area e calcio di rigore per il Cosenza. Sul punto di battuta lo stesso attaccante rossoblu che però batte centrale e si fa ribattere la sfera da Pacini che al 48′ si supera ancora su un colpo di testa sempre di Mendicino. I supplementari sembrano ad un passo ma proprio all’ultimo respiro Calamai calcia dal limite un tiro sporco che si spegne in rete regalando il successo al Cosenza che approda ai quarti di finale in programma il 7 febbraio.





Cosenza – Trapani 1-0

Marcatori: 94′ Calamai

COSENZA CALCIO (3-5-2): Saracco, Corsi, Mendicino, Pasqualoni (65′ Statella), Bruccini, Calamai, Tutino (55′ Baclet), Loviso (62′ Palmiero), Pascali, D’Orazio, Dermaku

Panchina: Perina, Pinna, Palmiero, Statella, Boniotti, Baclet, Trovato, Liguori Sueva

Allenatore: Piero Braglia

TRAPANI CALCIO (3-5-2): Pacini, Rizzo, Pagliarulo, Bastoni (89′ Steffè), Evacuo, Reginaldo (77′ Dambros), Fazio, Maracchi, Palumbo (72 Corapi), Visconti, Marrasa

Panchina: Furlan, Ferrara, Dambros, Steffè, Canino, Girasole, Minelli, Valente, Corapi

Allenatore: Alessandro Calori

Arbitro: Signor Ivan Robilotti di Sala Consilina

Assistenti: Signor Michele Falco e signor Domenico Palermo di Bari

Ammoniti: Saracco (C), Palumbo (T), Mendicino (C), Palmiero (C)

Espulsi:

Angoli: 4-8

Note: Pomeriggio invernale e piovoso a Cosenza. Terreno del Marulla ancora in pessime condizioni. Spettatori presenti 481 per un incasso di 3.424 €. Nessun tifoso ospite presente

