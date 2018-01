Meteo Cosenza, arrivano Scirocco e clima mite. Freddo ai box per diversi giorni

Una discesa di aria artica verso Spagna e Baleari, favorirà l’arrivo di caldi e umidi venti di Scirocco che faranno salire le temperature di diversi gradi sopra la media su tutta la Calabria. Il freddo sparirà per diversi giorni, ma non mancheranno le piogge che torneranno a metà della prossima settimana

COSENZA – Mentre Canada e Stati Uniti sono alla prese con il “ciclone bomba”, una poderosa tempesta di neve e gelo che sta colpendo duro sulle coste orientali, il Nord Europa è flagellato da Eleanor, una violenta tempesta atlantica con venti superiori a 160 chilometri orari che ha provocato inondazioni e devastazioni in Francia, Gran Bretagna e Austria. Venendo ai fatti di casa nostra nei giorni scorsi, dopo un inizio settimana di stampo prettamente invernale con pioggia e neve sui rilievi di Sila e Pollino, venti tumultuosi di ponente e maestrale, sono stati protagonisti anche in Calabria, soprattutto per quanto riguarda i versanti tirrenici dove hanno soffiato con notevole intensità, provocando mareggiate e danni soprattutto sulle coste cosentine e nel reggino. Come ampiamente riportato dai nostri reportage su QuiCosenza.it sono stati enormi i danni soprattutto a Fuscaldo e sul lungomare di Cittadella del Capo nel comune di Bonifati.

Sulla nostra provincia, ancora per oggi, seppur in assenza di freddo, il tempo rimane in parte disturbato a causa di una modesta instabilità presente sul tirreno dove sono presenti locali e debolissimi piovaschi in via di esaurimento. Ma a partire da domani, giorno dell’Epifania, pressione in aumento con tempo in ulteriore e deciso miglioramento. Le temperature tenderanno a salire ancora.

Cosenza, sarà un fine settimana mite con caldi venti di Scirocco

Vivremo un fine settimana dal clima più autunnale che da pieno inverno con il clima mite che ci accompagnerà per almeno una settimana. Il motivo? Una depressione di origine artica sprofonderà verso le Baleari e la Spagna. Questo attiverà nel mediterraneo caldi venti di Scirocco che spingeranno dal nord Africa masse d’aria calde e umide che faranno impennare le temperature (le massime potrebbero sfiorare anche i 22 gradi) facendoci dimenticare l’inverno e il freddo almeno per un pò.

Anche in montagna temperature ben oltre la media del periodo e neve in rapida fusione. Quanto durerà? Il tempo rimarrà soleggiato e stabile almeno fino a mercoledì quando, successivamente, una parte della saccatura artica presente sulla Spagna tenderà lentamente a muovere verso est portando nuove piogge sui versanti tirrenici, ma senza freddo che con molta probabilità tornerà a farsi sentire almeno in montagna intorno a metà mese.

CALDI VENTI DI SCIROCCO IN ARRIVO DA DOMANI