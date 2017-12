Il Cosenza è inarrestabile. Battuta anche la Paganese con le reti di Bruccini e D’Orazio

Quarto sigillo consecutivo per i rossoblu che chiudono il 2017 battendo con il più classico dei risultati la Paganese, al termine di un match senza storia e deciso dalle reti in apertura di match di Mirko Bruccini e nel secondo tempo di D’Orazio. Cosenza che vola al 7′ posto in classifica



PAGANI (SA) – E sono quattro. Il Cosenza conferma il suo stato di grazia portando a casa il quarto sigillo consecutivo di questo strepitoso dicembre, grazie al successo ottenuto contro una Paganese inconcludente e mai in partita, battuta per 2 a 0 con le reti firmate all’11’ da Mirko Bruccini (per il centrocampista rossoblu 5 rete stagionale) e a metà secondo tempo da D’Orazio. Successo che permette al Cosenza di salire al 7′ posto in classifica a soli 3 punti dal quarto posto. Partita mai in discussione quella andata in scena al Marcello Torre e letteralmente dominata dal Cosenza che oltre alle due marcature può recriminare su almeno 4 nitide palle goal sbagliate da Tutino e compagni che vanno alla sosta invernale con il miglior rendimento di tutto il girone nell’ultimo mese e mezzo. Merito di una sqaudra che ha saputo reagire alle difficoltà trovando la giusta quadratura grazie alla sagacia del suo tecnico Piero Braglia vero protagonista di questa irresistibile ascesa.

Tornando alla gara, il Cosenza sin dai primissimi minuti spinge sull’acceleratore con l’indiavolato Tutino creando pericoli alla porta di Gomiz che all’11 capitola. L’attaccante napoletano porta palla e serve Calamai che si beve Picone con una finta e pennella un pallone sul secondo palo dove c’è appostato Bruccini che non ci pensa due volte e colpisce al volo il pallone che finisce nel sacco. La rete del vantaggio mette in discesa la gara del Cosenza che può agire in contropiede, mentre in difesa Idda, Pasqualoni e Dermaku dormono sonni tranquilli, anche perché la Paganese non si rende mai pericolosa. I rossoblu invece quando attaccano fanno male e sfiorano il raddoppio creando tre nitide occasioni da goal con Idda che cicca il pallone da pochi passi e con lo scatenato Tutino che prima si vede deviato un tiro a botta sicura da Galli subentrato a Gomis, poi prova a superare il portiere campano con un tocco morbido ma il pallone esce sul fondo di poco.

Il secondo tempo è avaro di emozioni, anche perché il Cosenza gestisce il vantaggio con assoluta tranquillità mentre la Paganese non ha la forza nè gli uomini per creare pericoli a Saracco che si limita all’ordinaria amministrazione. Braglia sostituisce Mendicino con Statella per sfruttare la velocità nella ripartenze e i cambi, ancora una volta, danno ragione al tecnico toscano perché i rossoblu al 68′ chiudono la gara con D’Orazio che su cross di Calamai stoppa di petto e con una precisa volée infila il pallone nell’angolo. Il tempo si chiude con un goal annullato a Scarpa per fuorigioco ed il tris sfiorato da Tutino fermato solo da un grande intervento di Galli. In pratica è l’ultimo acuto di una gara che permette al Cosenza di chiudere alla grande il 2017 e andare alla sosta invernale consapevole che c’è tutto un girone di ritorno per continuare a scalare posizioni di classifica.





Paganese – Cosenza 0 – 2

Marcatori: 9′ Bruccini, 68′ D’Orazio

SECONDO TEMPO



94′ – FINALE DI GARA

92′ – Sostituzione Paganese. Dentro Grillo al posto di Tascone

90′ – Ci saranno 4′ minuti di recupero

87′ – Doppio Cambio nel Cosenza. Fuori Palmiero e Bruccini e dentro Trovato e Loviso

86′ – Il Cosenza sfiora il tris con Tutino che se ne va in velocità e a tu per tu con Galli prova a piazzare il pallone nell’angolo ma il portiere della Paganese si supera e dice no

79′ – Ammonito Bruccini per un intervento duro su Scarpa

72′ – Sostituzione Paganese. Se ne va Talamo, al suo posto Regolanti

71′ – Cambio nel Cosenza. Fuori Pasqualoni e dentro Pascali

68′ – GOAL COSENZA CON D’ORAZIO. Azione insistita del Cosenza conclusa con un cross preciso di Calamai che pesca D’Orazio dimenticato in area. il terzino del Cosenza ha tutto il tempo per stoppare il pallone di petto e con un sinistro al volo spedirlo nell’angolo alto dove Galli non può nulla

65′ – Succede davvero poco in questo secondo tempo. Paganese confusionaria e mai pericolosa, Cosenza che si limita a controllare provando qualche ripartenza con Tutino e Statella

64′ – Palmiero sgambetta ingenuamente Meroni a centrocampo e si becca il giallo

60′ – Piana abbatte Statella che si stava involando verso la porta di Galli. Giallo inevitabile per il difensore centrale della Paganese

55′ – Calcione di Bensaja a Palmiero. Cartellino giallo per il centrocampista della Paganese

52′ – Primo cambio nel Cosenza e Braglia decide di togliere dal campo Mendicino. Al suo posto Statella. Rossoblu che di fatto giocheranno senza una prima punta

49′ – Punizione da posizione interessante per la Paganese. Batte Scarpa a giro, pallone nelle braccia di Saracco

45′ – Riparte il match e c’è un’altro cambio nei padroni di casa. Fuori Picone, che nel primo tempo a sinistra non ne ha azzeccata una, dentro Carini



PRIMO TEMPO





47′ – FINALE DI PRIMO TEMPO

45′ – Ci saranno due minuti di recupero

44′ – Cosenza sprecone in questo finale di primo tempo. Girata di D’Orazio che mette il pallone sul secondo palo per Corsi che però non arriva a ribadire in rete

39′ – Ancora un’occasionissima per Tutino che brucia in velocità Picone e sull’uscita del portiere Galli lo supera con un tocco morbido che però si spegne sul fondo uscendo di pochissimo

34′ – Mendicino serve in area Tutino che calcia al volo sul primo palo, miracolo di Galli che riesce a deviare in angolo con una mano. Pochi secondi prima angolo di D’Orazio che pesca in area Idda che tutto solo scivola incredibilmente a pochi passi dalla porta

32′ – Ammonito Picone per un fallo su Tutino che lo aveva saltato secco con un gioco di gambe

29′ – Cesaretti si libera di Palmiero e calcia dal limite di destro che non è il suo piedi. Pallone debole che Saracco fa suo

28′ – Doppio cambio nella Paganese. Si fa male il portiere Gomis ed entra Galli. Fuori anche Maiorano e dentro Ngamba

14′ – Azione personale di Tascone che salta in velocità due difensori del Cosenza e quasi dal limite dell’area calcia un pallone che finisce di poco alto sulla traversa

9′ – GOAL COSENZA CON BRUCCINI. Azione avviata da Tutino che serve Calamai sulla sinistra che con un dribbling fa secco Picone e mette in area un pallone sul quale Bruccini è bravissimo a coordinarsi e colpire al volo battendo Gomis che può solo sfiorare. Per il centrocampista rossoblu 5 rete stagionale

1′ – Primo tiro in porta dopo 30 secondi ed è del Cosenza con un destro debole di Mendicino dal limite che Gomis blocca a terra

0′ – Il Cosenza batte il calcio d’avvio. Rossoblu che in questo primo tempo attaccheranno da sinistra verso destra

Le due squadre osservano un minuto di silenzio per commemorare l’ex tecnico della Paganese Rino Santin scomparso ieri all’età di 84 anni

Ci sono due novità dell’ultimo minuto. Nella Paganese non c’è Baccolo che si è fatto male nel riscaldamento. Al suo posto Bensaja. Nel Cosenza Baclet dato inizialmente in panchina finisce invece tribuna

Paganese e Cosenza fanno il loro ingresso in campo. Gli uomini di Braglia in campo con la divisa bianca da trasferta. Padroni di casa in completo azzurro

PAGANESE CACLIO 1926 (4-3-3): Gomis (28′ Galli), Della Corte, Maiorano (28′ Ngamba), Scarpa, Meroni, Talamo (72′ Regolanti), Bensaja, Piana, Picone (45′ Carini), Cesaretti, Tascone (92′ Grillo)

Panchina: Galli, Carini, Ngamba, Regolanti, Negro, Berdardini, Pavan, Buxton, Acampora, Dinielli, Grillo

Allenatore: Massimiliano Favo

COSENZA CALCIO (3-5-2): Saracco, Corsi, Idda, Palmiero (88′ Trovato), Mendicino (45′ Statella), Pasqualoni (71′ Pascali), Bruccini (88′ Loviso), Calamai, Tutino, D’Orazio, Dermaku

Panchina: Perina, Statella, Boniotti, Baclet, Trovato, Liguori, Loviso, Pascali

Allenatore: Piero Braglia

Arbitro: Signor Paride De Angeli di Abbiategrasso

Assistenti: Signor Francesco Bruni di Brindisi e signor Paolo Laudato di Taranto

Ammoniti: Picone (P), Bensaja (P), Piana (P), Palmiero (C), Bruccini (C)

Espulsi:

Angoli: 0-5

Note: Pomeriggio nuvoloso ma non freddo a Pagani. Terreno del Marcello Torre in discrete condizioni. Pochissimi gli spettatori e quantificabili in alcune centinaia. Presenti una cinquantina di tifosi del Cosenza sistemati nel loro settore Prima del fischio d’inizio le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio per commemorare l’ex tecnico della Paganese Rino Santin