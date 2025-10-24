In Calabria modifiche alla circolazione dei treni per lavori: tutte le info pratiche

COSENZA – Da domani 25 ottobre fino al 30 aprile 2026 la circolazione dei treni in Calabria subirà delle modifiche per consentire lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria nel tratto fra Vibo Pizzo e Mileto e sulla Lamezia-Catanzaro Lido.

Saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Lamezia-Catanzaro Lido tra le stazioni di Lamezia e Marcellinara, e di upgrade infrastrutturale fra le stazioni di Vibo Pizzo e Mileto, all’interno della galleria Francica. Questi ultimi interventi consistono nell’adozione di un nuovo standard costruttivo per il binario, denominato “Ballastless”, che, anziché poggiare sulla massicciata tradizionale, poggia su piattaforme rigide prefabbricate. In tal modo, oltre a ottenere una significativa riduzione delle attività manutentive, sarà adeguata la sagoma della galleria, in prospettiva del potenziamento del sistema di trasporto combinato merci su rotaia, nell’ambito del corridoio Scandinavo – Mediterraneo.

Modifiche alla circolazione dei treni: cosa succederà da domani

I treni Frecciarossa e Frecciargento delle relazioni Reggio Calabria-Roma-Milano-Torino, Reggio Calabria – Venezia e Sibari-Bolzano, pertanto subiscono modifiche di orario, anche con anticipi e allungamento dei tempi di viaggio. Alcuni treni Intercity delle linee Reggio Calabria-Roma/Milano e Sicilia-Roma, e Intercity Notte delle linee Sicilia-Roma/Milano, fino al 13 dicembre subiranno modifiche d’orario – anche con anticipi di partenza – e di fermate, con un aumento dei tempi di viaggio.

Anche i treni del Regionale di Trenitalia sulla Tirrenica avranno delle modifiche d’orario, con anticipi di partenza e limitazioni di percorso, nella tratta Reggio Calabria–Lamezia Terme-Paola-Cosenza. Per garantire la mobilità dei cittadini, sono previsti nuovi treni tra Reggio Calabria e Rosarno e bus dedicati tra Rosarno e Lamezia Terme Centrale, con fermata intermedia a Vibo Pizzo.

La rimodulazione dell’offerta regionale interesserà anche i treni della relazione Reggio Calabria–Lamezia Terme via Tropea, della Lamezia-Catanzaro Lido e della Villa San Giovanni-Melito Porto Salvo. RFI fa sapere che i tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.