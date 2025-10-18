In Calabria è più conveniente acquistare un trilocale, ma Cosenza è la città più cara

COSENZA – Il trilocale resta il taglio di appartamento preferito da chi cerca una casa da comprare in Italia. Un dato confermato dall’analisi svolta da Casa.it dedicata ai prezzi dei trilocali in vendita in Italia a settembre 2025. Il prezzo medio dei trilocali in vendita in Italia è di 209mila euro.

Prezzi medi inferiori a 200mila euro si trovano però nelle Isole e al Sud con 141mila euro e 150mila euro rispettivamente e prezzi medi inferiori alla media italiana anche al Centro con 205mila euro. Il Nord-est è, invece, l’area geografica dove i trilocali costano mediamente di più con un prezzo medio di 244mila euro, seguita dal Nord-ovest con 232mila euro.

La Calabria spicca per essere una delle regioni dove l’acquisto dei trilocali è più accessibile, in assoluto la regione più conveniente in assoluto dove comprare un trilocale con un prezzo medio di 94mila euro. Il capoluogo più economico? Vibo Valentia dove il prezzo medio di vendita è di 91mila euro. Quello di più costoso, invece, spetta a Cosenza con un prezzo medio di 116mila euro.